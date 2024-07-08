7月9日兩岸掃描 中國多省現強傳染病毒 兒童感染數飆升

【新唐人北京時間2024年07月10日訊】下面是今天的兩岸掃描。

中國多省現強傳染病毒 兒童感染數飆升

中國多個省近日感染所謂腺病毒的兒童人數不斷攀升，也有大人染病，導致各地醫院爆滿。腺病毒主要通過呼吸道飛沫傳播，傳染性強，症狀包括反復高燒、咽喉腫痛、眼睛紅，腹瀉、嘔吐等，嚴重的會呼吸困難，全身伴隨中毒症狀，甚至抽搐。

煤油車運食用油問題發酵 19年前曾曝光

中國油罐車運完煤油等化學製品後不清洗，接著裝運豆油、糖漿等食用液體，導致交叉污染的事件，早在2005年，曾被廣西南國早報報導。2015年，湖南也曝光過這一黑幕，但都沒能引起官方重視。

福壽螺冒充田螺 1隻含6千寄生蟲 恐致癱瘓死亡

中國被爆出多個螺肉加工廠，以福壽螺冒充田螺販售，但1隻福壽螺中含有3000到6000條寄生蟲，若消費者生吃或沒有煮熟，會引起「廣州管圓線蟲病」，導致腦膜炎，造成癱瘓、嗜睡、昏迷，甚至死亡。一名福壽螺加工廠的負責人透露，帶殼福壽螺容易被看出，因此他們主要賣去殼的福壽螺凍肉，1年可以賣出幾百噸，主要銷往一些餐廳和預製菜工廠。

漢光年度軍演在即 賴清德以史為鑑鼓舞士氣

台灣從7月22號開始為期5天的年度漢光演習。中華民國總統賴清德7月9號發佈日前視察空軍基地的新聞稿，為國軍加油。賴清德說，歷史上以少勝多的案例很多，更有不計其數以嶄新思維戰勝守舊敵人的典故。他說，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，台灣可以利用海峽等地理環境，構築多層防禦，採取「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土安全。路透社報導，今年的漢光演習，將盡可能的接近實戰，模擬應對來自中共的威脅。

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