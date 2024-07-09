【新唐人北京時間2024年07月11日訊】觀眾朋友們，大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。

我們今天來看看國際上是怎麼清洗罐車的，標準之高，讓中國網友驚歎：乾淨到變態，看完徹底放心了。美國居然有5個級別，最高一級，很多人可能從來沒未聽說過。

幾家著名外企也淪陷了。中共醞釀反擊，鹿死誰手，尚未可知。

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新西蘭和美國這樣洗罐車？看呆中國網友！

我們先來看一個視頻。

這是新西蘭的奶罐車，每一個在新西蘭生活過的朋友，可能看到過它。巨大的奶罐車，每天奔馳在新西蘭的城市鄉間，承擔著從上萬個農場的奶站收取原奶的任務。要求很高，不是每隔一段時間才清洗一次，而是每次作業之後都要清洗。而且裡外都要清洗，還使用了高溫蒸氣。不是人工，而是自動。不用自己填寫報告，而是由車上的檢測設備，每次都自動發動到總部的服務器上。

這兩天，這個視頻在網上引起很多中國網友驚呼。有人感嘆這簡直變態，但是真正讓人放心。也有人說，「在我眼裡，這才是已開發國家標準，而不是高樓大廈基地台電腦AI」。

而正是憑著這樣嚴格的管理，新西蘭在全球奶業出口市場上合計擁有33.8%的份額，一個人口僅有500萬的小國家，穩坐奶業第一把交椅。

與此同時，日本食用油專用車的乾淨程度，也驚呆了網友：居然乾淨得像一面鏡子，可以清晰地照出後面的車輛和路邊的景色！

還有中國網友，看了國外的罐車管理，感嘆我們太悲哀！他說的是留學美國的中國人，看到各種商品的運輸車，都必須遵循著嚴格的隔離原則。

不過，我認真查了一下美國的管理標準，發現比這個美國網友說得要複雜得多，也嚴格得多。我看了美國領先的食品級卡車運輸公司Kan-Haul的管理標準，也研究了知名卡車清洗公司Danny’s的介紹，還有美國的FDA等的相關標準，有這樣幾個發現，來跟朋友們分享一下：

首先，美國罐車有嚴格管理，食品類堅決不能混裝其它工業品或者危險品，奶業車輛專用，因為幾乎每天都用。而且和中國不同，美國的食品類液體運輸車輛，過程中還有特殊的溫度控制系統，用來使食物保持在理想的溫度範圍內，以達到最佳品質。

其次，和那個美國留學生的見聞不完全一樣，實際上，大部分品類的食品可以使用同一輛食品類罐車，但是必須經過嚴格的清洗。然後，還必須尋求第三方的確認，以證明罐子是乾淨的。

再次，美國的罐車清潔，有3個國家級或世界級標準，並分成5個級別。這三大標準，分別是：

第一，IMS州際牛奶托運人計劃（INTERSTATE MILK SHIPPERS），這是大名鼎鼎的美國食品醫藥管理局FDA和美國農業部聯合制定的一個衛生合規與執行標準，對轉運站、卡車、接收站、牛奶場、實驗室，以及容器、封閉件、包裝、編碼，都有一套標準。

這個標準有227頁。但更重要的不是頁數，而是質量。因為，2020年，中國牛奶行業就被質疑，並且引發了輿論海嘯。專業人士認為，中國牛奶存在兩大問題，第一，現行生乳標準，大大低於國際水準；其中，菌落總數達標值為不超過200萬個/mL，居然大幅低於1986年的舊版標準，倒退了25年。而菌落總數、體細胞數則是衡量生乳安全性的指標，過高會構成安全隱患。第二，標準居然10年沒有更新，直到4年之後的今天也沒推出新標準。

美國的第二大和罐車相關的標準，是《JPA 美國果汁產品協會（Juice Products Association ）監管指南》，雖說名字叫果汁協會，實際上是整合了很多食品類相關行業對罐車清潔的要求，而形成的一個標準。

第三，國際猶太潔食標準Kosher。這也被視為世界上最高的食品標準。

它也叫雅各之星Kosher認證規範，將很多食品視為不潔淨的，同時遵循「9無」標準，即無毒、無脂肪、無咖啡因、無酒精、無色蠟、無色素、無添加劑、無吞嚥問題。

JPA美國果汁產品協會對罐車的最低要求是：

a. 只允許使⽤⻝品級罐車，且罐車須永久專⽤，明確標明「食品級」。

b. 油罐車僅可運輸經批准的⻝品、配料或飲⽤水

c. 罐車內部和配件由⻝品級不鏽鋼製成——光是這一項對罐車材質要求， 我認為已經遠遠超過了，這幾天中國媒體和網民對食用油車的期待。因為大家其實說的都是普通貨物罐車如果裝運煤製油，必須清洗才能裝運食用油。可是，我們必須知道，普通罐車其實只是區別於危險化學品罐車，遠遠達不到食品級要求，因為它還可以用來裝運煤製油、工業廢水、塑化劑、廢機油等非危險化學液體。

d. 只使用可以清潔和可密封的罐車

e. 油罐車開口，必須使⽤防篡改的密封件密封。

f. 可能與⻝品接觸的墊圈材料，必須是⻝品級

g. 卸下罐車後，如果不立即重新裝載或清洗罐車，必須在24小時內⽤飲⽤車沖洗罐車。

即使對同類型的產品運輸，都要求，兩次裝貨間隔12 小時後，罐車必須在裝貨前進⾏2類清洗。如果做到了，顯然不會出現中國專業人士擔心的那樣：即使罐車一直運輸同種油，用久了，也會產生一種叫黃麴黴素的化合物，這種化學物質屬於一類致癌物，毒性極強。

這還只是5級清洗中的第2級：

第1級，只適合少量客戶，用於裝載相同產品之間，使用飲用水沖洗；

第2級，是針對以前運輸水性食品的罐車，包括飲用水沖洗，然後是高溫清潔循環，最後是低溫消毒沖洗。

第3類和4 類，分別是針對水油混合物和油基產品：先前運輸水/油或油性食品的罐車，或先前裝載的食品具有潛在過敏風險的罐車。這兩種洗滌，包括飲用水沖洗、高溫脫脂循環、高溫清潔循環、低溫消毒沖洗。

第5類， 針對某些成分和猶太潔食的特殊清潔指南。包括飲用水沖洗、高溫脫脂循環、高溫清洗循環、高溫飲用水循環和最後的低溫消毒沖洗。

後面這4類，很像這兩天網上討論的高溫蒸氣清洗法，不過，實際上每類對溫度、時間，清潔劑和消毒劑的使用，有更詳細的要求。

醞釀秋後算賬 中共當局多方隱隱反擊

這幾天，看起來中共官方打破了沈默，國務院組織了聯合調查組，黨媒也參與了報導，但是，中共官方的反擊，看起來也山雨欲來：

1. 被新京報曝光的罐車的軌跡無法查詢了：

2. 網民還在熱議，但微博的熱搜榜沒了，有網友嘲笑：哪有從天而降的歲月靜好，只不過有人替你過濾熱搜！

3. 深受中共寵愛的大五毛司馬南，倒打一耙，污衊新京報和海外糧食企業聯手，試圖對中國國企下手 ，他還呼籲網路及意識形態主管機關參與調查。

4. 網信辦制定了詳細的輿情分析，但並沒有針對性回答問題。

5. 相關企業不僅沒有道歉，反而都在甩鍋，包括中儲糧。

另外，2名中共官員也出來了。《新京報》之前引述專家說法，認為中國目前沒有強制性的國家標準，但是，一名官員卻辯解，食用油運輸早有強制標準。針對有人提出，是否應考慮擴大食用油污染物抽檢種類，7月10日，另外一名官員回覆：「正常的食用油本不應有礦物油，防食用油污染的根本不是增加檢測項目，而是防止非法運輸造成污染」。

但實際上，這兩名官員的說法都缺乏合理性，因為現有標準不僅懲罰力度不夠，而是只強調各自要做什麼，卻沒有最重要的產業鏈全過程管理以及出現問題的責任認定，比如：

1、如果廠家不檢查，或者檢查不力怎麼辦？這一次中儲糧就沒有盡到檢查責任。鳳凰網「風暴眼」採訪了兩位罐車清洗行業從業者，其中一位提到的一點是，糧油公司對進廠裝油的油罐車都要進行檢測，這是一個必須的工序。煉油廠之所以對混裝的罐車「大開綠燈」，也可能是車隊跟檢測部門關係好，導致車隊為了節約成本，而糊弄過去。這些人是不是應該抓起來？

2、如果被送貨方刻意欺騙呢？現有情況下，運食用油的罐車惡性競爭，不僅做不到專車專用，許多為了節省成本，甚至連罐體都不清洗。

3、如果接貨方本身不負責任呢？

我認為，可以增加的處置方法，可以包括：

1、引入吹哨人制度，增加相關方面的互檢測，以及出現問題後的處罰

2、專車專用

3、像美國日本新西蘭那樣，詳細制定相關標準。

4、將不同環節，包括廠家、運輸方、買方、洗車方、監測方的結果，都電子化，輸入全國聯網系統，並且和GPS關聯，這樣可以實時查詢，避免任何一方造假，出現問題，也可以針對性處罰。

這一次，讓網友詫異的是，多家國際著名企業也淪陷了，包括馬來西亞郭鶴年家族的金龍魚企業，以及這兩天備受追捧的著名連鎖超市胖東來的貼牌供應商，美國四大糧食廠商的邦利公司（BUNGE）。截止到日前，邦基中國尚未就毒油事件發聲。

而我們也知道，中共對國企，那是真正的自己人，對於大型跨國公司，往往也視為自己人。所以，在這種情況下，大家認為，中共國務院的調查，將是什麼樣一個結果，最終當局又會怎麼處理這一次的混裝油事件呢？

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《秦鵬觀察》製作組

責任編輯：李