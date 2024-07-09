【新聞欣視角】罐車「投毒」19年了？中共軍隊或陷更大亂局

【新唐人北京時間2024年07月11日訊】罕見！軍隊政工幹部晉升上將 中共軍隊或陷更大亂局； 罐車「投毒」 19年前就存在！吸粪车送水！美國罐車如何運作；洞庭湖決口積水達15個西湖；

洞庭湖決口積水達15個西湖

歡迎來到新聞欣視角。我是李欣。首先還是來關注湖南洞庭湖水患。 7月9日，洞庭湖「決口封堵後2.1億立方米水量怎麼排」話題登上大陸熱搜榜。中共央視稱，8日晚間10時31分，華容縣洞庭湖一線堤防決口處合龍。從5日下午，到8日晚間，華容縣團洲垸洞庭湖的一線堤防決口了3天多，決口面一度擴大至226米，淹掉垸區47.64平方公里。而距離決口僅2公里處的「第二道防線」也出現危機。當地官方並未做好準備，沒有組織人員用沙袋或石塊封堵決口，而是用散沙封堵，結果掛有橫幅、裝載沙子的卡車被投入決口後，被洪水沖走。

而諷刺的是，就在團洲垸堤防決口之前，湖南省政府官網和當地的岳陽新聞，還曾堂而皇之的晒出防洪「政績工程」，聲稱總投資85億元的洞庭湖區重點垸堤防加固一期工程「固若金湯」，惠及385萬民眾。眾多網民紛紛在中共官方宣傳視頻下面跟帖：85億值得擁有一年的保質期。

中共黨魁習近平和總理李強都要求全力搶險救援後，決口處雖然合龍了。但團洲垸內滯留水量約2.1億立方米，相當於15個西湖。據說要分階段排水，預計將持續十多天。官方聲稱「無人員傷亡」，不過網上有消息傳出，最少6萬人逃離，估計初期最少造成上千人罹難。也有網友說：中共国湖南洞庭湖决堤事件发生后，没有紧急预案即时堵住不说，几十万家庭流离失所不说，目前至少上万人罹难不说！竟然开始丧事喜办，开始表功了！在岳阳电视台大吹特吹决堤事件引发的丰功伟绩！救援队没看见救援，尽拍宣传片了！结果没出意外，评论区被大伙喷死！

「界面新聞」8日報導，不少民眾表示，什麼都沒了，失去了一輩子積累的財富。60歲的彭金平，家在團西村，距離決堤口約12公里。他說，1996年那時候自己還有能力和年齡資本重建，現在快60歲，得了甲狀腺癌，還有兩個孫子，「拿什麼重建？兩次洪水，洗掉了一輩子的積累」。

對於洞庭湖決堤，旅居德國的中國水利專家王維洛認為，不是雨量太多，而是上游4條河川水庫同時向洞庭湖洩洪所致。

王維洛說，當時注入洞庭湖的有湘江、資江、沅江、澧水等4條河川上的幾千座大小水庫，因為害怕違反中央命令，所以在同一時間洩洪，造成洞庭湖水位暴漲。在這種情況下，官方是不能封鎖災情消息的，因為「老百姓是靠信息活命的」。並且決堤前後官方的處置方式 極其錯誤，他們用卡車裝上散沙或用船倒散沙充填，是極其錯誤。需要在漏水處兩端，用石頭、沙、泥分層壓實，斷掉水流，然後用石頭壓實，就能堵住水流。

央媒批央企「無德」「投毒」19年了？

再來關注中國發生的罐車『投毒』事件。

7月9日，「9年多以前罐車『投毒』就存在」話題登上大陸社交平台熱搜榜。事件的起因是7月2日，《新京報》報導，中國許多罐車既運送糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體。而不少罐車在換貨過程中不清洗罐體。被點名的是2家國企央企。匯福糧油集團和中儲糧集團。中共國務院組織聯合調查。央視也批評央企中儲糧「無德」，用油罐車混運煤製油和食用油「形同投毒」；而《南方都市報》則稱「這樣的草台班子會要了消費者的命。」

大陸網民爆料稱，早在2015年，湖南都市和經視的新聞節目《真相大調查》中，記者就接到爆料稱，湖南衡陽、永州等地不少罐車運送強腐蝕性化學品後，為節約成本、避免車輛放空回程，直接在當地裝載其它貨物運回。此事已過去9年多，若不是《新京報》的曝光，誰又能想到這種「投毒行為」竟然一直存活。

其實，何止9年，早在19年前的2005年，大陸媒體就有了相關報導，2005年廣西《南國早報》就曾報導「罐車清洗難防交叉污染，拉完危險化學品後又拉食品」。2015年，湖南電視臺也曾揭露過有毒化學品運輸車違規運裝食用油內幕。有網友做對聯諷刺對此不發聲的小粉紅，上联:核废水排三月如丧考妣，下联:煤制油二十年一声不吭。也有中國廚師在網上留言：長期以來我炒菜起火，一直以為是我廚藝精湛。現在才知道，是菜油裡加了煤油。

網上還流傳一個視頻顯示，7月10日，浙江海寧，一輛食用油專用罐車，進入一家化工廠。廠門口的標示是：浙江日成新材料科技有限公司，所屬產業為化學原料製造。營業範圍：精煉劑、絲光皂、淨洗劑、分散劑、助煉劑、絹煉劑等。網友評論說：天天說日本人所謂的核廢水，誰知自己天天吃煤油炒飯？

近期還有更惡劣的事情被發現：在湖北恩施。一辆吸粪车的车身上，還贴着送水车三字。同一輛車，深夜吸糞，白天送水。大家想想自己花錢買的飲用水原來曾經和糞水混在一起的。

這一切都說明在中國對生命沒有起碼的尊重，「中國是毒食品最氾濫的國家。」另外一個角度看，中共政府極端腐敗，表面上整天反腐倡廉，但各個食品檢查環節都可以用錢來打通。也和中國政治體制缺乏法治的運作有關。難怪現在中國的癌症患者這麼多，而且很多年紀輕輕二三十歲得癌的人也相當普遍。

而美國是如何操作的呢？一位美國留學的網友說：我以前讀書的時候有鄰居是跨州做卡車司機的，他主要做的是食品級液體罐運輸，而做食品級車輛運輸的薪資比危險化工品高。部分原因是食品級卡車拖罐的清潔頻率要遠高於化工產品的罐車。美國對於食品級卡車的運輸有著極其 嚴格的檢驗標準，不同貨物，甚至不同批 次的產品為了防止-雜物混淆°或“細菌影響"都要嚴格的進行清洗。他每次清洗完罐身後必須上封條，以接受下一家廠商灌裝前嚴格的檢查。 在美國，食品級的液體罐和化學罐本身就是兩種車型，而且別說食品級罐體和化 工罐體不能通用了，美國交通運輸委員 會，對於化工品的灌裝品類都有極其嚴格 的順序。例如汽油和柴油的先後灌裝順序，清理標準都是完全不同的。

其實不只食物的運輸，我有聽那些冷凍食品廠和做餅乾的廠子的業內人士介紹，美國有關部分會定期檢查，對於食品安全的標準和執行真是無比嚴苛的。

真是沒有對比就沒有傷害呀。在普通消費者看不到的地方，標準的制定和執行才體現了對生命的尊重，體現了制度上的優勢。

政工幹部晉升上將 分析：軍隊面臨更大亂局

下面再來關注一下中共軍隊內部的變動。在中共二十屆三中全會前夕，7月9日，中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍獲晉升為上將。近期軍中人事大清洗中，習近平已將親自晉升的五名上將打落馬。

何宏軍2013年7月晉升少將，2019年12月晉升中將，而本次又被晉升為上將。同時被任命為中央軍委政治工作部常務副主任。

現任中央軍委政治工作部主任苗華是習近平的福建幫親信，但早前傳出了負面消息，這次習近平在他下邊安插一名常務副主任，引人關注。

習近平上台以來大派官帽，何宏軍是他晉升的第78名上將。

習擔心軍權旁落或兵變，要在軍隊內部搞運動式的「政治整訓」，軍委政治部儼然有了更大的生殺大權。政治部副主任被升格，很可能為了操作廣泛的政治清洗。何宏軍應該被習近平選中，準備具體操盤了。

去年以來的軍隊大清洗中，習已一口氣拿下自己晉升的5名上將，包括魏鳳和和李尚福，還有空軍前司令丁來杭、火箭軍前司令李玉超和周亞寧。此外，還拿下至少數十名中將、少將及軍企高管。其中魏鳳和是習上台後晉升的首名上將。

如今，中共軍委政治部常務副主任晉升上將，時事評論員鍾原分析認為，殺威棒再次高高舉起，只是不知會落在誰的身上。更多將領可能被當作「兩面人」而揪出，軍隊內部亂象顯然還會繼續，包括軍委高層或許也會變化。

三中全會上，新任中共國防部長董軍可能會被遞補為軍委委員，其他軍委委員是否也會變動，應是一大看點。

此次，何宏軍忽然晉升上將，無論是為了進一步的政治清洗，還是軍委高層變動的前奏，都表明中共軍隊正面臨更大的亂局。

好的，今天的新聞欣視角就到這裡了，感謝您的收看。

（責任編輯：李紅）

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