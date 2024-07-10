围绕中国和菲律宾就南中国海争议海域的海洋环境是否遭到破坏的争论，北京方面周三（7月10日）推出了一份官方调查报告，认定两国争议海域--斯卡伯勒浅滩（黄岩岛）附近的海水质量和珊瑚礁状况良好。

据中国官媒新华社周三报道，这份报告是由中国自然资源部南海生态中心和该部南海发展研究院共同编制的，报告的标题为《仁爱礁非法“坐滩”军舰破坏珊瑚礁生态系统调查报告》。

新华社说，黄岩岛海域环境质量优，海水水质、海洋沉积物质量等级均为一类，鱼类样品中的重金属、石油烃等污染物残留量均低于评价标准限制，海水、海洋沉积物和鱼类样品中均未检出氰化物，海面漂浮垃圾密度处于很低水平。

报道说，调查人员共记录造礁石珊瑚12科34属109种，为有调查记录以来“最丰富的一次”。

南中国海是全球最重要的一条国际航运通道，全球每年有价值大约三万亿美元的货物运输要从这里通过。中国声称它拥有几乎南中国海全部海域的主权。其它主权声索国是菲律宾、文莱、马来西亚、台湾和越南。它们的声索范围一般都在本国海岸附近的水域。

今年五月，菲律宾指责中国渔民在斯卡伯勒进行氰化捕捞、捕捞巨蛤和其他受保护的海洋生物，破坏了斯卡伯勒的生态环境，并给珊瑚礁造成了伤害。

菲律宾渔业和水生资源局二月份表示，中国渔民使用氰化物“故意破坏马辛洛克岛（Bajo de Masinloc），以阻止菲律宾渔船在该地区捕鱼”。马辛洛克岛是菲律宾渔民对斯卡伯勒浅滩的叫法。

同月，菲律宾国家安全委员会发言人表示，中国渔民在菲律宾周边海域，特别是斯卡伯勒浅滩海域造成的破坏是北京“纵容的”。

菲律宾呼吁如果中国不承认造成的损害，就请独立的第三方对斯卡伯勒浅滩海域进行调查评估。

本周一，中国自然资源部发布报告指责菲律宾在第二托马斯浅滩的“坐滩”军舰严重损害了那里的珊瑚礁生态系统的多样性、稳定性和持续性。

报告说，军舰锈蚀破损导致的重金属析出及菲律宾人员的生活垃圾与污水排放对珊瑚的健康造成了长期的危害。菲律宾渔船和军舰舰上人员在渔业活动中弃置的渔网渔线等对珊瑚礁生态系统健康造成了严重影响。

次日，菲律宾西菲律宾海特别行动组发表声明立即予以反驳，指出破坏海洋环境的不是马尼拉而是北京。

该小组发言人乔纳森·马拉亚（Jonathan Malaya）的话说，“所谓中国专家对菲律宾进行谴责是虚假的和典型的误导。”

马拉亚说，“人们发现，正是中国对珊瑚礁造成了不可挽回的损害，正是中国对海洋环境造成了难以估量的破坏，危及了（鱼类的）自然栖息地和成千上万菲律宾渔民的生计。”

兼任菲律宾国家安全委员会助理总干事的马拉亚指出，“事实上，常设仲裁法院（PCA）于2016年就认定中国参与破坏海洋环境。仲裁裁决第464页指出，中国在南中国海美济礁（Panganiban Reef）上面建造了一个大型人工岛加剧了对该岛礁的纠纷，对美济礁的珊瑚栖息地造成了永久性的、不可挽回的破坏”。

菲律宾特南中国海特别行动组表示，有证据显示中国对南中国海多个海域的“珊瑚礁遭到严重破坏”负有责任，其中包括斯卡伯勒浅滩和萨比纳浅滩（仙宾礁）。菲律宾警告“中国专家”试图散布虚假信息并制造“恶意影响”。

中国外交部发言人林剑在周三记者会上表示，中国重视并采取切实措施保护南中国海珊瑚礁系统和岛礁周边海洋环境。中国政府发布的调查报告表明，导致第二托马斯浅滩（仁爱礁）珊瑚礁生态系统“遭到破坏的主要因素是菲律宾军舰非法‘坐滩’及其相关的活动”。林剑敦促菲律宾撤走坐滩军舰。