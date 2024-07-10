星期二(7月9日)发布的一份独立报告称，世界反兴奋剂机构(WADA)在23名中国游泳运动员禁药检测呈阳性后获准参赛的案件中没有“偏袒”中国。

今年4月，《纽约时报》(New York Times)和德国公共广播联盟(ARD)报道称，这些游泳运动员在2020年底和2021年初的国内比赛中被检测出曲美他嗪呈阳性。

中国反兴奋剂机构表示，这些运动员在不知情的情况下从酒店受污染的食物中摄入了这种物质，因此没有对他们采取行动。

世界反兴奋剂机构接受了中国当局的说法，没有对这些游泳运动员进行制裁，其中11人已入选将于本月举行的巴黎奥运会。

此案在全球引起轩然大波，美国反兴奋剂机构(USADA)指责世界反兴奋剂机构掩盖事实。

因此，世界反兴奋剂机构成立了一项独立调查，由退休的瑞士检察官埃里克·科蒂尔(7月9日)负责，中期调查结果于星期二公布。

报告称：“这份完整的文件中没有任何内容表明世界反兴奋剂机构表现出偏袒或屈从，或以任何方式偏袒23名曲美他嗪检测呈阳性的游泳运动员。”

世界反兴奋剂机构主席维托尔德·班卡(Witold Banka)对调查结果表示欢迎，重申对该机构处理此案的方式的批评是源于“地缘政治”紧张关系。

39岁的班卡表示，美国“一些人提出了令人作呕的掩盖事实指控”，并补充说该机构正在考虑对批评者采取法律行动。

世界反兴奋剂机构最激烈的批评者是美国反兴奋剂机构负责人特拉维斯·泰加特(Travis Tygart)，他声称存在掩盖事实的行为，并说该机构需要改革。

“我很难过，人们试图指责我们做了非常可怕的事情，”班卡说。

他说：“假如这起案件发生在中国以外的其他国家，就不会引起人们的关注。”

然而，科蒂尔报告的发表并没有平息批评，泰加特在一份声明中表示，围绕该案的“多数关键问题”仍未得到解答。

“这并不令人意外，因为世界反兴奋剂机构自己挑选了调查人员，并设定了极其有限的调查范围，阻止了有意义的审查，”泰加特说。

美国反兴奋剂机构表示，涉案药物曲美他嗪是如何进入据称食物被污染的酒店厨房的，这个问题仍然是个谜。

美国反兴奋剂机构还表示，世界反兴奋剂机构用来断定该案涉及污染的科学依据和数据仍不清楚。

“从一开始，我们的目标就是代表清白的运动员揭露这一情况的真相和事实，”泰格特说。

他说：“除非世界反兴奋剂机构领导层认同这一目标，并停止对任何异议声音散布恶毒攻击，否则全球反兴奋剂体系将失去信任。”

美国司法部正在调查世界反兴奋剂机构对此案的处理，并传唤世界游泳联合会世界水上运动总会(World Aquatics)执行董事布伦特·诺维茨(Brent Nowicki)基作证。

11名中国游泳运动员之一、现役男子200米混合泳冠军汪顺将参加巴黎奥运会。

法国夺金的希望之星莱昂·马尔尚(Leon Marchand)也将参赛。

当班卡被问及如果马尔尚输给中国对手，主场观众可能会愤怒地做出反应时，他说这将是“不公平的”反应。

“回到调查结果，没有证据表明他们有罪，所以(指控任何人)都是不公平的，”他说。

他表示：“除非你有证据来反驳它，否则你不能指控人们服用兴奋剂。”

他补充说：“从法律上讲，没有证据可以反驳污染说法。”

过去，利用污染来做辩护在兴奋剂个案中往往是不够充分的。

然而，班卡表示，这起大规模污染案件将引发更广泛的争论。

他说：“我们必须认真讨论污染案件，因为我看到越来越多的污染案件，我不得不说，尤其是在美国。”

(本文依据了法新社的报道。)