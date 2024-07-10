油罐車混裝醜聞波及北大等多所高校 當局急刪報導

【新唐人北京時間2024年07月11日訊】罐車混裝煤制油食用油黑幕越挖越多，報導中點名的匯福糧油集團的客戶是北京學校基地直供平台企業，該平台直接向北京大學、外經濟貿易大學等多所大學供貨。

近日，大陸新京報揭露油罐車運送煤制油不清洗又運食用油，涉及的企業包括匯福糧油集團和中儲糧油脂有限公司，引爆輿論。隨後外界發現這種罐車混裝煤制油和食用油的現象在大陸已成常態。

隨後，大陸媒體報導，匯福糧油集團銷售客戶名單中包含北京世紀悅福，而北京世紀悅福是北京學校基地直供平台的成員。

7月9日，北京學校基地直供中心發布公告稱，經成立專項組對平台內的商品核查，臨時下架了涉及匯福、中儲糧及悅福的相關產品；還調取了合作院校的採購記錄，配合相關部門工作對事件發展進行跟蹤，後續結果將實時發布。

7月10日，海報新聞報導，企查查查詢信息顯示，北京世紀悅福食品有限公司曾中標華北科技學院、對外經濟貿易大學、北京大學等多所高校糧油項目，引發廣泛關注。

北京世紀悅福食品有限公司工作人員表示，北京世紀悅福確實中標了北京大學、對外經濟貿易大學等高校的糧油項目，也確實從匯福糧油採購過，但「公司有自己的運輸車，都是自己運輸，且公司目前還沒有給北京大學供貨」。

對於該企業的回應，網友不以為然，紛紛反問，「什麼意思？沒給北大供貨，那其他學校的學生就可以吃？」「不給北大供貨給其他地方供就可以了？其他人就不是人？」「上游供應商已經被污染了，你有自己的運油車有什麼用？」 還有網友說，「目前沒有發現給政府機關供貨過吧」、 「爛到骨子裡了」。

有網友表示，該事件越扒越深，人心惶惶。可能因涉及面越來越大，當局開始屏蔽相關信息。

新唐人記者查詢發現，「混裝罐車所涉企業客戶被曝供貨北大等高校」，鳳凰網「清華北大不如油大：油罐車運送的散裝油最大客戶是學校」等報導已經被屏蔽，全部「404」。

有網友推測，「大概率這次什麼都查不出來，會通報一兩個，然後98%安全。然後最大力處理的是記者」。

有網友諷刺：「喝煤油的命，操聯合國的心，身體匯聚了一百零八種元素，立志要把全世界給管起來。」

（記者李酈綜合報導/責任編輯：林清）

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