中儲糧「投毒」事件發酵 分析：當局另有用意

【新唐人北京時間2024年07月11日訊】中共中儲糧等央企「用煤油罐車卸完直接裝食用油」事件，引爆食安危機，但此事在該行業中早已是公開的祕密。獨立時評人蔡慎坤認為，此次央企巨頭被拿岀來「示眾鞭屍」，絕不是媒體良心發現在發揮輿論監督作用，而是別有一番滋味。此外，當局拋出中儲糧醜聞是為了轉移大陸洪災的焦點。

大陸《新京報》7月2日報導，兩輛剛卸完煤制油的罐車在並未洗罐的情況下，裝上食用大豆油後駛出廠區。許多普貨罐車運輸的液體並不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤制油等化工類危險液體。

報導說，有罐車司機透露，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裡公開的祕密。如果卸完煤制油不洗罐的話，通常罐內會殘留幾千克到十幾千克不等的煤制油。

涉及的食用油企業分別是中國糧油龍頭企業匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司。

另據《時代週報》報導，50多歲的徐棟是河南一家貨運公司的老闆。他共管理60輛車，包括危險品罐車和普通罐車，線路覆蓋廣，近至京津冀，遠至大西北。看到上述新聞時，他說本想評論一條「食用油根本不能用危險品的罐車來裝，這是違法的，就跟投毒差不多」。

徐棟承認，類似的情況雖然沒在自家公司發生，但他身邊有同行確實有這麼做。在他的口中，從2022年中旬開始，罐車的運輸行業湧入大量從業人員。此後，這個行業逐漸飽和並且陷入價格戰。

此事逐漸發酵，多家大陸媒體也陸續追蹤報導。中共央視日前批評中儲糧用油罐車混運煤製油和食用油「形同投毒」；而《南方都市報》則稱「這樣的草台班子會要了消費者的命。」

7月10日，獨立時評人蔡慎坤在海外X平台撰文表示，中儲糧集團做為巨無霸央企，這次被拿岀來「示眾鞭屍」，絕不是媒體良心發現在發揮輿論監督作用，而是別有一番滋味。

文章認為，從官媒炒作的內容來看，中國食品安全已到了非常恐怖的境地。跟蹤一輛央企的油罐車，發現最近三個月的運行軌跡：除了運送煤油和糧油外，還運送過飼料和肥料以及疑似有毒的危化品。

這一輛貨車，進入過以下大名鼎鼎的食品加工地點：一、金龍魚（武漢東西湖益海嘉裡、陝西咸陽金龍魚工廠）；二、河北省物流集團；三、陝西漢中勉縣一個油料小作坊（欣力）；四、駐馬店河南正康糧油；五、陝西西瑞集團。

蔡慎坤判斷，59歲的中儲糧集團董事長鄧亦武，做為副部級央企掌門人，他還是二十屆中央候補委員，意味著還有升遷空間。但經此一劫，其位子可能不保，估計政治生命也就到頭了。「還有一種可能，曝光熱炒中儲糧惡意投毒，把疫苗之後許多中國人癌症集中爆發歸之於食用油污染所致，使得親自指揮親自部署的疫苗戰略躲過拷問」。

悉尼科技大學副教授馮崇義7月9日對大紀元表示，油罐車裝完工業用油再裝食用油，只能說明在中國對生命沒有起碼的尊重，「中國是毒食品最氾濫的國家」。

他認為，從另外一個角度看，是因為中共政府極端腐敗，表面上整天反腐倡廉，但各個食品檢查環節都可以用錢來打通。因為腐敗，中共的所有法規都會變成權力尋租的工具，結果這個監管機制就失靈了。

隨著事件持續發酵。7月9日，中共國務院宣布啓動調查，聲稱要成立聯合調查組徹查相關問題。

蔡慎坤還認為，拋出中儲糧醜聞，是中共中宣部配送式新聞的一次重大嘗試，想想自媒體和網民聚焦湖南平江的水災華容團洲垸決堤，讓黨魁治水理論完全淪為笑話，此時拋出中儲糧醜聞是為了救場轉移網民關注焦點。

時事評論員李林一對大紀元分析說，中共國務院宣布啟動調查，只是馬後炮，因為平日監管沒有，現在只是被動作為，可能會拋出一些央企人員和具體的單位做替罪羊。

李林一認為，黨媒曝光油罐車混裝運油事件，可能是中共選擇在三中全會前做秀，想轉移洪災中的中共作為人禍角色的焦點，還有人們對中共腐敗無能的關注。

（責任編輯：李恩真）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/07/11/a103896395.html