為了證明自己的油沒有問題，中國國內的食用油公司直播間主播直接表演喝油。 圖：擷取自 @whyyoutouzhele X 影片

吃地溝油的命，操中南海的心。生日本人的氣，砸中國人的車。台灣人也真倒楣，附近有著一群患有「愛國週期病」的惡鄰。14億明明是被割的韭菜，卻都自以為是割菜的鐮刀。

中國《新京報》日前踢爆，許多油罐車的司機，為了節省人民幣幾百元的清洗費，在換貨時不清洗罐體，甚至剛卸完煤油就直接裝運食用油。最可怕的是大部份的公司，尤其「中字輩國企」也都睜一眼閉一眼，不要求檢驗罐體。

因為《新京報》直接點名了幾家大型國企，尤其是中儲糧。而中儲糧也緊急出面洗白，辯稱已對糧油運輸工具污染風險展開大排查。但這樣不痛不癢的官腔官調，連官媒《央視》小編也PO文怒斥「這就不是一般的食品事故，形同投毒。」

7年前台灣的民視政論節目《政經看民視》，旅美民運人士曹長青，與舔共的國民黨青年團團長蕭敬嚴，爭辯中國對台統戰話術「中國講大數據，台灣說鹵肉飯」時，曹長青一句「中國人用煤油炸油條」，立刻觸動了小粉紅全身無所不在的「愛國G點」。

在中國官「煤」的發動下，台灣那些無恥跪舔中國的藍白哈巴狗，以及十幾億懷抱著「地油海心」的腦殘小粉紅，一夜之間全都成了科學家，甚至拿出煤油的分子結構，嘲諷曹長青的化學應該重修，煤油怎麼能炸油條？人民日報海外版小編甚至無恥的怒斥：「要吃顆茶葉蛋壓壓驚」「我們還用汽油涮火鍋」。

偏偏事實就是勝於雄辯，舔共的國民黨最愛對台灣人洗腦的「舌尖上的中國」，其實卻是「化學上的中國」，中國人的餐桌本來就是化學元素週期表，7年後連中國官煤央視也學台灣，痛批國企「投毒」。

2024年7月11日《新頭殼》記者李夜靖綜合報導〈油罐車混裝人心惶惶！ 再爆混化工品、水肥車裝水 廠家直播喝油挽信心〉：

「日前有中國媒體爆料，部分油罐車在沒有清洗油罐的情況下，先後裝載工業用的煤油以及食用的大豆油，掀起中國民眾對食品安全的熱議。

然而風波還沒結束，又傳出有專門運載食用油的油罐車出入化工廠、水肥車貼上字條蓋住後變成『供水車』等。為了證明自家食用油的安全，相關幹部甚至『開直播喝油』，希望能挽回民眾的信心。

推主『李老師不是你老師』在 X（前推特）上分享中國網友的爆料影片指出，在當地時間 10 日，有一輛專門裝載食用油的油罐車，倒退駛入一間位於浙江省的化工廠『日成新材料科技有限公司』中。

『李老師不是你老師』引用中國國內的公開資料表示，該化工廠主要生產精煉劑、絲光皂、淨洗劑、分散劑、助煉劑、絹煉劑等化學製品。由於食用油與化工製品『八竿子打不著』，許多網友質疑該輛油罐車疑似是協助化工廠『載貨』，與先前爆發的油罐車混裝問題有異曲同工之妙。

有中國網民對此發出調侃，稱官員們都能吃特供，但老百姓卻只能吃化工。另一方面，湖北省恩施市有一名網友發現，一輛罐車車身上貼著大大的『送水車』三個字，感覺十分可疑。於是該名網友拿起手機錄影，嘗試將送水車三個字撕下，沒想到被蓋住的三個字分別是『吸糞車』（水肥車），當場嚇壞該名網友。

隨著油罐車混裝事件的風波逐漸擴大，許多中國人開始抵制中國國產的食用油品牌。為了挽回民眾的信心，許多食用油品牌開設直播間，試圖與網友解釋，並否認與混裝事件相關。

「李老師不是你老師」也分享了一段「魯花食用油」直播的影片，影片中，該公司旗艦店的主播在一群網友的圍觀下，直接『直播喝油』，嘗試證明自家的油沒有問題，但效果似乎十分有限。有網友指出，中國人民已經吃這種混裝油幾十年了，難道還差這一口嗎？」

其實曹長青在7年前在說中國人用煤油炸油條，這句話確實也有點語病，難怪會觸動中國小粉紅全身無所不在的「愛國G點」。正確說法應該是：中國人用「煤油加食用油的混裝油」炸油條。

2017年7月11日由前台大新研所教授彭文正，與妻子新聞主播李晶玉，聯合主持的政論節目《政經看民視》，節目裡邀請了旅美民運人士曹長青，與舔共的國民黨青年團團長蕭敬嚴，探討中國對台統戰話術「中國講大數據，台灣說鹵肉飯」。

會出現這個話題，是因為2017年5月25日至28日，中國貴州省舉辦了一場「國際大數據博覽會與機器智慧高峰對談會」。中國滯台大作家洪雪珍到了5月30日，就在臉書指出，她的同學就在現場，發現門庭若市。

有媒體報導與會人數多達5萬人，主辦單位更透露，從3個月前就不敢接電話，因為有太多人想去聽阿里巴巴集團主席馬雲及騰訊執行長馬化騰的演講，希望能搭上大數據及人工智慧的列車。

洪雪珍話鋒一轉，怒斥台灣「看不到產業政策，看不到國家治理方向，只聞到昨天剩下壞掉的菜散發出一股敗壞的氣味。」還說在貴州那場活動的前一天，看到台灣經濟部要辦「滷肉飯節」的新聞，覺得相當傻眼，有股想去「撞牆」的衝動。

「對岸在講大數據，我們在講滷肉飯。」洪雪珍認為，這樣的高度落差，用天差地別都不足以形容，再這樣下去，台灣不只被邊緣化，更會遭整個時代遺忘，在未來將無法占有一席之地。

7年過去了，請問當年那個超愛唱衰台灣，跪舔老共的中國滯台大作家洪雪珍，您知道馬雲的現況如何？您又知道馬化騰的現況如何？其實您現在才更應該追隨馬雲及馬化騰去「撞牆」吧？

中國滯台大作家洪雪珍的哀鳴

2017年7月11日的《政經看民視》，曹長青先解釋他說「中國人都很躁動，每個人都像有精神病」「中國的文化就是欺詐文化、造假文化」「中國人用煤油炸油條」，只是為了反駁「中國講大數據，台灣說鹵肉飯」的舔中謬論。

因為5月25日到28日，中國在貴州舉辦國際大資料產業博覽會，而台灣經濟部舉辦鹵肉飯節。另外5月15日台灣新聞的頭條是豬哥亮過世，而中國卻是一帶一路峰會。中國滯台大作家洪雪珍就發出哀鳴：

「台灣不是被邊緣化，而是被整個時代遺忘了。再這樣下去，可以預見，台灣在未來沒有一席之地。」

從此之後，藍白政客與名嘴，全都跟著中國滯台大作家洪雪珍念起了對台統戰新口號「中國講大數據，台灣說鹵肉飯」。

《政經看民視》的主持人彭文正很氣憤地說，這就是赤裸裸的捧中國貶台灣，是組織化地唱衰台灣，系統性地漲他人志氣，滅自己威風。

蕭敬嚴怎樣一本正經的講幹話？

不過節目裡邀請的另一位來賓，中國駐台的附隨組織國民黨青年軍大頭目蕭敬嚴，這時他跟李正皓等人，都還跟徐巧芯羅智強一樣，跟著馬英九在當中國哈巴狗。蕭敬嚴說，很多台灣同學會到中國當交換生，或者參加論壇。

話音剛落，彭文正就嘲諷地問蕭敬嚴：「有很大的衝擊的感覺嗎？會突然覺得自己以前太混嗎？會有『以前種種譬如昨日死』的感覺嗎？」

蕭敬嚴依然是一本正經的講幹話，回答主持人說：「中國的崛起是事實，台灣確實比不過。身邊很多同學要開始就業了，都很擔心，覺得看不到未來、不知道競爭力在哪裡。台灣一方面想跟中國平起平坐，一方面又確實比不上中國，真的要好好思考該怎麼辦？」

彭文正沒回應蕭敬嚴，直接連線了在美國的曹長青。曹長青說：「小蕭啊，你還是太年輕了。所謂大數據和鹵肉飯，歸根到底，還是文化和制度的問題。中國能有什麼文化啊？那不是欺騙的文化嗎？那不是造假的文化嗎？那是躁動的文化。你去中國看看，哪個中國人不躁動？都好像精神有疾病一樣。台灣便利店的店員，很和藹、很溫和、很禮貌、很文明、很理性、很不躁動，這才是台灣真正的軟實力！台灣人誠實，在台灣吃小吃，就不怕被騙，吃台灣的豆漿油條，不用擔心。中國人用煤油炸油條。」

7年過去了，民視的《政經看民視》也停播5年了。但這幾天的新聞，讓那些明明是被割的韭菜，卻都自以為是割菜的鐮刀，所有吃煤油的小粉紅們，也該感謝《政經看民視》提早告訴你們真相了吧？