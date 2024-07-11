中國油罐車事件發酵 調查記者失聯 個人微博註銷

【新唐人北京時間2024年07月12日訊】中國油罐車事件引發輿論轟動之際，調查油罐車事件的《新京報》記者韓福濤據傳已經失聯，他的微博微信也被封號，而貨運平台「發貨幫」的貨車軌跡查詢功能，也突然下架。

《新京報》調查記者韓福濤近日獨家報導了中國油罐車混裝食用油醜聞，引發輿論譁然，同時，韓福濤的個人安全也備受外界關注。最新傳聞指，韓福濤的微博微信帳號已被註銷，他本人也已經失聯。

7月12日，有網友發現，韓福濤的微博帳號被註銷。很多微博網友在問：「韓福濤，你在哪裡？」、「#新京報韓福濤#人安全嗎？」

一位網友説：「濤濤微博怎麼不在了······ 如果他遇到危險了誰來保護他，如果沒有這樣的人，誰來保護一般老百姓的權益？」

也有網友說，「祝福這位新京報韓福濤安全吧。對於一些人來說，記者捅了很大的婁子。」

對於韓福濤的失聯，網友「Daniel Fang」在海外X社交平台發帖說，「如果他早不失聯，晚不失聯，偏偏在這個時候失聯，同時微博微信被封，那這一事件，絕對是人為並且有組織的，與偶然和意外毫無關聯。」

中國油罐車醜聞曝光後，引發社會輿論一片震驚，隨著輿論不斷發酵，中共官方宣布介入調查。

值得關注的是，就在官方宣布調查之際，中國貨運平台「發貨幫」的貨車軌跡查詢功能，日前突遭下架。

發貨幫App7月11日顯示：「貨車定位功能升級維護中，後台暫時無法使用及查詢，請您理解！如頁面有恢復您再使用。」

中國網民對此紛紛嘲諷，「軌跡都沒有了，一切都沒發生過似的。」「既得利益集團開始反撲。」

韓福濤在調查報導中，披露中國一些油罐車裝工業用油後，未經清洗油罐又裝食用油，涉及的食用油企業包括中國糧油龍頭企業匯福糧油集團、中儲糧油脂（天津）有限公司。

7月10日，獨立時評人蔡慎坤在海外X平台撰文分析，這次事件曝光之後，中儲糧集團董事長鄧亦武可能位子不保。還有一種可能是，「曝光熱炒中儲糧惡意投毒，把疫苗之後許多中國人癌症集中爆發歸之於食用油污染所致，使得親自指揮親自部署的疫苗戰略躲過拷問。」

另外，蔡慎坤認為，在湖南洞庭湖決堤之際，中共拋出中儲糧醜聞，可能是為了轉移輿論焦點。他說，「想想自媒體和網民聚焦湖南平江的水災華容團洲垸決堤，讓習近平治水理論完全淪為笑話，此時拋出中儲糧醜聞是為了救場轉移網民關注焦點。」

（責任編輯：文彬）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/07/12/a103896685.html