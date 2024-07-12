国际海洋法法庭关于中菲南中国海争议的做出裁决7月12日就整整8年了，中国在7月11日发布报告，再次强调不会承认该判决。

不过，观察人士表示，北京近年来持续扩大海上扩张行动，马尼拉很有可能再次向海牙的国际海洋法法庭提起申诉，且胜诉的机率非常大，这将导致中国国际信誉受损，进一步加剧中国在国际上的孤立处境。

中国海警局星期二(7月9日）发布讯息，表示根据菲律宾有关方面请求，中方基于人道主义考虑，“允许”菲律宾撤离一名位于南中国海的第二托马斯浅滩(中国称仁爱礁、菲律宾称阿云金浅滩）生锈军舰上患病的人员。不过，菲律宾海岸警卫队发言人杰伊·塔里拉(Jay Tariela)则表示此一说法“荒谬”。

塔里拉在社交平台X上表示：“这一声明证实了他们在我们的EEZ(指专属经济区）内非法部署船只，并强调他们政府的观点，亦即保护人类生命和福祉是需要获得批准的。”

马尼拉和北京官员各自的最新声明显示，两国在南中国海岛礁及海域主权争议多年来仍未止歇。中国一直以来以“九段线”的主张，单方面将90%的南中国海海域都纳入其疆域，引发菲律宾、越南、马来西亚、汶莱及台湾等同样在此宣称主权的国家抗议。

2016年7月12日，荷兰海牙常设仲裁法院(PCJ)因应菲律宾的请求，对南中国海主权争议做出裁决，认定中国的九段线主张缺乏法理基础。

但中国不仅未参与此次仲裁、也拒绝承认仲裁结果，还在去年8月发布新版地图，将“九段线”变成“十段线”，其海警船近期并数次与菲律宾船只发生碰撞，两国海上紧张局势升高。

有鉴于此，观察人士表示，在中菲的南中国海仲裁将满8周年之际，近期菲律宾内部已经出现一些声音，要求现任的小马科斯(Ferdinand Romualdez Marcos Jr.)政府再次通过国际仲裁，来面对中国日益专断的海上粗暴行为。

菲律宾提二次仲裁机率高

台湾国际法学会副秘书长林廷辉告诉美国之音：“南海(南中国海)仲裁案如果说要再次提出，机率是蛮高的，因为菲律宾它基本上不愿意跟中国采用军事行为来解决南海争端，它还是会采用和平手段，所以它们必须率先的采用政治或者是法律上的一个作为来解决。”

林廷辉进一步分析，依照目前国际社会的制度，联合国的国际法院(ICJ)及国际海洋法法庭(ITLOS），都必须要由诉讼当事国双方，合意授权给法院来审理案件，但依照中国过往行为，这两个法院均不太可能成为菲律宾的选项。

不过，林廷辉说，由于中国和菲律宾都是1982年的《联合国海洋法公约》(UNCLOS)缔约方，其中条约已注明，即便争端当事方无法合意，仍被视为接受仲裁，因此若菲律宾未来提出第二次仲裁，应该也会走依循《联合国海洋法公约》的仲裁路线，才能让这项法律争端成案。

林廷辉说：“我预估中国应该也不太可能跟菲律宾去达成‘合意’，那唯一的方法就是有事前合意的相关仲裁条款，能够让中国进入到这个司法体系当中，否则来讲的话，在目前没有合意授权法院的情况之下，很多的司法机构其实是不能受理这个案子的。”

澳洲新南威尔斯大学堪培拉校区人文与社会科学院国际法与国际安全系教授道格拉斯·盖佛尔(Douglas Guilfoyle)，也与林廷辉的看法一致，认为依照目前情况，菲律宾很有可能根据《联合国海洋法公约》再次提起仲裁，但这次诉求可能与首次仲裁有所不同。

诉求料与首次不同

盖佛尔告诉美国之音：“首次仲裁主要是关于各种海洋地物的地位，也就是它们是岛屿、岩石，还是我们所说的低潮高地，或是退潮期间部分露出水面的珊瑚礁。这点很重要，因为只有岛屿才能产生大片海域，中国才有权利对菲律宾附近海域提出主权声索。因为首次裁决认定，这些岛礁均不属于岛屿，中国对菲律宾200海浬专属经济区内的岛礁和其他岛礁，就没有合法主张。”

盖佛尔的研究领域包括海上执法、国际法院和国际法史，并且长期观察中国与菲律宾在南中国海的主权争端。

盖佛尔强调，菲律宾若针对南中国海主权争议提起第二次仲裁，主要将根据两项议题，他说： “二次仲裁的两项主要议题可能是，菲律宾在其专属经济区内的捕鱼活动持续遭到中国人侵犯、以及中国透过建立人工岛礁，占领(在南中国海的）岛礁。此外，菲律宾还可能就近期发生的多起冲突诉求裁决，像是6月17日(菲中)在第二托马斯浅滩的冲突，涉及中国对非法暴力行为的国家责任。”

林廷辉表示，菲律宾可能提起的第二次仲裁，可能会涉及海洋环境污染问题。此外，他也同意盖佛尔的说法，例如中国在第二托马斯浅滩、铁耦岛(Thitu Island，中国称为中业岛，菲律宾称为派格阿萨岛)或斯卡伯勒浅滩(Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）附近海域的行动是否符合海洋法公约的规定，也是马尼拉希望厘清的焦点。

马尼拉赢面大但北京恐不甩裁决结果

不过，林廷辉也说，菲律宾若再次提出仲裁，中国极有可能仍不愿意应诉，那么菲律宾在裁决案上胜算的机率就是“百分之百”；盖佛尔也说，在首次仲裁阐明马尼拉权利、而北京行为显然侵犯这些权利的情况下，除了判决菲律宾胜诉外，“很难看到任何其他结果”。

菲律宾地缘政治分析师、菲律宾德拉萨列大学国际研究学系讲师唐‧麦克林‧吉尔(Don McLain Gill)也说，中国在南中国海采取非法行动，使得即便其出席二次仲裁，结果仍将菲律宾有利，但过程也存在许多挑战。

吉尔告诉美国之音：“为了确保仲裁胜利，(菲律宾的)专家和科学家将需要进入这些水域及地区进行评估。然而，中国无疑将可能会对他们进入这些区域制造困难。另一项挑战是财务成本，这些都是马尼拉必须要考虑的事项。”

盖佛尔也直言，虽然菲律宾近期采取的“透明化行动”，让国际清楚看见中国无视国际法规范，但由于北京自始至终不承认仲裁案判决，即便马尼拉获得胜利，也很难规范中国海警队在南中国海的扩张行动。

由中国南海研究院和中国国际法学会等机构联合撰写的《南海仲裁案裁决再批驳》报告于7月11日发布，该报告强调中方“反对且不接受任何基于南海仲裁案裁决的主张或行动”，并称部分国家将“非法无效”的南海仲裁案裁决奉为“圭臬”，是反映一些域外力量“搅动南海局势、挑拨中国与东盟国家关系的险恶用心”。

菲律宾若再胜诉 专家：中国信誉扫地、加剧国际孤立

不过，即便菲律宾需因二次仲裁付出庞大财务成本、或是可能遭遇中国更大力道的干预行动，但在吉尔看来，马尼拉再次将南中国海问题诉诸国际仍属必要。

吉尔说：“在中国试图将自己展现为全球南方(Global South)的领导者之际，这将再次使中国在印太区域的好战行为成为国际社会关注的焦点，并迫使北京遵守规则。这当然是菲律宾采取的诸多方法之一，并将起到附加作用，因为我们也在国防及政治领域上做出内部努力。”

盖佛尔则说，若菲律宾于二次裁决中再次获胜，虽然这仅是因缺乏实体力量反击中国的象征性外交手段，但同时马尼拉也藉由法律行动向国际示警，北京的威权专断扩张行径不仅对菲律宾造成威胁，也可能危害到其他国家。

盖佛尔说：“菲律宾可能希望第二次仲裁能向越南、马来西亚，甚至是印尼发出信号，也就是如果中国能这样对我们，那么你可能就是(中国)下一个目标，你需要与我们站在一起。这也是为什么，越南官员不时提出自行提起仲裁案的可能性。”

林廷辉表示，最近中国一直在强调有自己国际法的观点、中国领导人在二次战后提出的，互相尊重主权和领土完整等和平共处五原则，今年正适逢70周年，近期也获中共大力宣扬，在在显示中国看似想“独树一格”，不想遵守大多数国家认可的国际法制度，而如果仲裁结果再次对北京不利，将可能让国际社会在未来不知道如何与中国合作，还将间接加强美日菲三国的安全关系。

林廷辉说：“如果中国在自己所签署的1982年海洋法公约上不遵守的话，那就有可能在国际社会的信誉、或者是对于遵守国际法遵约的这种概念来讲的话，它会大打折扣，会让中国在国际社会更加孤立。但是就菲律宾的盟邦，包含美国、日本等等这些国家，他们因为仲裁结果取得了正当性，所以未来在反制中国作为上面来讲的话，要比中国在法律上站得住脚。 ”