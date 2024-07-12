陸媒熱炒央企投毒 民眾：轉嫁疫苗後遺症責任

【新唐人北京時間2024年07月13日訊】中國油罐車混裝事件引爆輿論，官方媒體罕見的抨擊涉事央企，參與「投毒」，暗示中國的癌症多發現象，與此相關。但大陸民眾認為，中共當局是在利用事件，掩強制接種疫苗產生後遺症的問題，企圖推卸責任。

《新京報》日前曝光，一些油罐車卸完煤油，沒有清洗就又直接裝載食用大豆油，指出這種混運現象不是個案，已經成了行業中公開的秘密。事件涉及央企中儲糧油脂（天津）有限公司。

消息震驚全網。幾天後，中儲糧集團回應稱要在系統內排查，中共官媒也開始熱炒這一事件。輿論風浪持續。

中共官媒博主：「這哪是大豆油，這是給大眾『投毒』啊。」

大陸自媒體博主：「我們都有點恐慌了，因為我們是做美食的嘛。每天要用很多油，都不知道去買哪種油才安全。」

大陸民眾朱先生：「沒有任何道德底線。拉油的車，你去裝食用油，太過分了。中國人百毒不侵嗎？！」

中共一向壓制公眾輿論，很多社會熱點問題都成為言論禁區。這次卻一反常態，官媒爆炒、中共國務院也聲稱所謂調查。不少大陸民眾認為，當局是在利用這起事件，將疫情期間強制接種疫苗後，許多人癌症爆發歸咎於食用油污染。

大陸民眾鄭先生：「大概是轉移視線嘛，也許是人家早幾年這個疫苗打了以後，現在得後遺症很厲害。我也很厲害，打了以後，我這個各種各樣的毛病都會出來，包括膝關節痛。這個還算輕了，人家重的這個肺癌，現在肺癌很多。打過的都有肺結節。其實就是現在拿油罐車這種事情，做一個替死鬼了。」

大陸民眾周先生：「沒有它（中共當局）的操弄，怎麼會有這麼大的風浪呢？！全國的疫苗已經打了14億人了，已經不斷的有人病，有人死，有人跳樓，它要掩蓋這個不斷產生的後遺症。它就會說，是那個油不乾淨，全國人吃了，產生癌症。」

大陸民眾周先生表示，食用油問題現在推到風口浪尖了，當局可能會拋出一些央企人員和單位做替罪羊。然而，當今中國食品安全問題無處不在，食用油污染問題只是其中之一。

周先生：「那個水才是最大最大的危害，它把那個運油車搬出來，其實就是，把小題大做。」

今年四月，中共官媒熱炒，日本大阪地下水污染，有機氟化物濃度達每公升5500納克，超標110倍，因為日本的標準是每公升50納克。然而，按照中共當局的飲用水標準，有機氟化物濃度是不超過每公升一毫克，是日本大阪超標地下水的182倍。

新唐人電視台記者夏惇侯、劉芳採訪報導

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