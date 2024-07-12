日本食用油罐車清洗細節 驚呆網友（視頻）

【新唐人北京時間2024年07月13日訊】中國油罐車混裝醜聞，引發公眾對食品安全的擔憂。日前，日本一家公司的食用油罐車清洗作業視頻在網絡傳出，網友驚呼：「油罐車乾淨得象一面鏡子。」

日本油罐車用高溫飲用水清洗

近日，《新京報》記者經過長期跟蹤調查，披露了中國油罐車黑幕。這些油罐車裝載了化學液體後，不按照規定清洗，就直接裝載食用油，而且這已是油罐車行業多年以來公開的祕密。

黑幕曝光後引起轟動，大陸民眾對中國食用油的安全問題產生擔憂，涉及的幾大食用油品牌商家也受到衝擊。

與此同時，有網友在海外社交媒體X平台上發布一家日本企業清洗食用油罐車的作業視頻，引起網友關注。

視頻顯示，這家位於日本大阪的運輸公司，專門運送食用油、液體糖等可食用液體，已經運營了62年。

該公司的社長接受媒體採訪時說，每天工作的最後一道工序是清洗罐車。他表示，「安心、安全」是食品行業經常提到的詞，我們每天都在思考如何讓顧客更安心。

社長說，當然的，「清洗不當」就等於「食品質量問題」。雖然我們不是食品生產商，但我們一直都以「自己也是食品生產線中的一環」這樣的標準來工作。

社長表示，他們所使用的清洗罐車的設備，水溫達到標準，而且水質符合飲用水標準，這能讓客戶感到安心。

視頻中顯示，工作人員用高溫熱水清洗罐車內部，油罐車罐體鋥亮。

不少網友驚歎：「他們的油罐車都乾淨到，能當鏡子使用······」

「那些車的外觀，金屬罐子雪亮，一看就是經常清洗保養，不像國內烏漆麻黑的骯髒。」

還有網友表示：「之所以需要清洗，應該是因為，運送完畢的空油槽內一定還會殘留餘油，這些油會因接觸空氣而氧化，甚至在油槽內部形成油垢，這些累積的不良物質會污染正常的油，因此運送後立刻清洗油槽，而高溫水就是非常良好而且無毒的去油溶劑。」

「這才是人類文明敬業的標竿、業內良心道德標準的天花板！」「日本食品安全是公認的。」

「希望中國企業能多多學習。」「共慘黨黨員吃的都是特供的食品，不關心這些。」

「這麼說吧，就算本朝（中國油罐車）真洗了，用來洗車的自來水，都達不到日本洗車水的『直飲』標準，更不用談洗不洗的問題了。」

美國油罐車有嚴格的管理標準

不僅日本的油罐車清洗有著嚴格的要求，美國對油罐車也有嚴格的管理標準。

時事評論員秦鵬在《秦鵬觀察》節目中說，他查了一下美國領先的食品級卡車運輸公司Kan-Haul的管理標準，也研究了知名卡車清洗公司Danny’s的介紹，還有美國的FDA等的相關標準，發現幾點：

一、美國罐車有嚴格管理，食品類堅決不能混裝其它工業品或者危險品，奶業車輛專用。而且，美國的食品類液體運輸車輛，過程中還有特殊的溫度控制系統，用來使食物保持在理想的溫度範圍內，以達到最佳品質。

二、大部分品類的食品可以使用同一輛食品類罐車，但是必須經過嚴格的清洗。然後，還必須尋求第三方的確認，以證明罐子是乾淨的。

三、美國的罐車清潔，有3個國家級或世界級標準，並分成5個級別。JPA美國果汁產品協會對罐車的最低要求是：

a.只允許使⽤⻝品級罐車，且罐車須永久專⽤，明確標明「食品級」。

b.油罐車僅可運輸經批准的⻝品、配料或飲⽤水

c.罐車內部和配件由⻝品級不鏽鋼製成。

d.只使用可以清潔和可密封的罐車。

e.油罐車開口，必須使⽤防篡改的密封件密封。

f.可能與⻝品接觸的墊圈材料，必須是⻝品級。

g.卸下罐車後，如果不立即重新裝載或清洗罐車，必須在24小時內⽤飲⽤車沖洗罐車。

秦鵬表示，光是對罐車材質的要求，已經遠遠超過了中國民眾對食用油罐車的期待，因為普通罐車其實只是區別於危險化學品罐車，遠遠達不到食品級要求，即使清洗也不能用於裝載食用油。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/07/13/a103896972.html