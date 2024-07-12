央視前主播評油罐車混用內幕 背後亂象更可怕

【新唐人北京時間2024年07月13日訊】中國近期發生的「煤油罐車混裝食用油」事件引爆輿論，前央視主播趙普近日在社交媒體平台發聲，披露了油罐車行業的一些內幕，他說，這種亂象早在20年前就已經出現了。更可怕的是，輿論監督都快20年了，還是沒有消除這種亂象。

近日，《新京報》曝光了兩輛罐車卸完煤製油之後並未洗罐，直接裝上食用大豆油後駛出廠區，報導中顯示出該貨車的行車軌跡，牽扯出食用油企業益海嘉裡金龍魚食品集團、匯福糧油集團、山東魯花集團和中儲糧集團等一大批國企和民企。

而罐車運油混用的亂象早在20年前就已經出現了。《南國早報》曾於2005年報導了「罐車清洗難防交叉污染，拉完危險化學品後又拉食品」的罐車亂象。10年後，湖南電視台都市頻道再次揭露「有毒化學品運輸車違規運裝食用油」的內幕。

對此，前央視主播趙普在微博發視頻表示：「如此嚴重的安全隱患，居然20年前就存在了。如果說，油罐車混用是罐車運輸行業裡『公開的祕密』，令人感到可怕。那麼輿論監督都快20年了，還是沒有消除這種亂象，難道不是更可怕嗎？」

「還有我看到大家都在討論涉事的油罐車是哪個單位的，哪個品牌的，『想躲著點』。但是我跟你說實話，這事咱們根本躲不開。只要你生活在這裡，你躲不開。」

為什麼這麼說呢？趙普介紹說：「咱先搞清楚食用油生產環節，我們平常食用油的原料，基本就是以大豆為主，很多都是進口的，而工廠通常為了方便從港口卸貨，於是就近在海邊建廠，然後運送到各地。這些食用油一般有兩種渠道，一個就是零售，就是咱們每天能夠在網上，在超市裡買到的這種桶裝油，有些是自己的品牌，有些是賣給其它廠家，其它廠家再貼牌；還有一種就是批發，供給食品廠，包括麵包、餅乾、方便麵、辣醬、薯片，還有各種各樣的預製菜，另外就是學校、企業的食堂，凡是要用到油的，很可能就會到源頭工廠去批發，因為使用量比較大。」

那麼，哪種情況會用到油罐車來運輸呢？趙普表示：「答案很簡單，你分不清，你沒有辦法避開。所以這件事必須嚴查嚴懲。有律師說出現這種問題是能夠追究企業法律責任的，不僅包括刑事責任和行政責任，還涉及民事賠償責任。這個我完全支持，賠到傾家蕩產，也罪不容誅。」

趙普認為，食品安全沒有一件是小事，表面上看，油罐車混用事件暴露出了「某個環節出了問題」，但實際上，它折射的是一種企業內部管理失效了、失靈了，監管機制也失靈了，而且是長期失靈。

實際上，中國屢曝食品安全事件，除了運輸油罐混用，在2005年前後，《中國質量報》發布的《給「地溝油」背後一槍》的報導，其中提及（地溝油）每天以近千噸的數量由河北周邊省、市的暗藏窩點，川流不息地被運往各地。

2008年，中國爆發毒奶粉事件，很多食用三鹿集團奶粉的嬰兒被發現患有腎結石，隨後在其奶粉中發現化工原料三聚氰胺和三聚氰酸，官方通報累計報告患兒近30萬人。

趙普曾因披露「老酸奶」問題引發關注。2012年4月，趙普在官方公開老酸奶的原材料問題前發微博稱，「來自調查記者的短信：不要再吃老酸奶（固體形態）和果凍，內幕很可怕，不細說。」趙普的帖文在廣泛傳播後很快被刪除。

此後，趙普突然停止了在央視《晚間新聞》節目的出鏡。

據知情人士透露，如果沒有趙普泄露「老酸奶」的問題，央視隨後播出的相關調查片《膠囊裡的祕密》或將被繼續擱置。在不久後央視在《每週質量報告》播出的該片中，報導了河北省阜城縣一些膠囊企業用皮革下腳料甚至廢舊皮鞋等，製作工業明膠生產醫藥膠囊，報導涉及多家知名藥企，引發中國社會震驚。

——原標題：前媒體人評油罐車混用內幕：在這生活你躲不開

（轉自大紀元有刪節/責任編輯：文彬）

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