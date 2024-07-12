六月份中国的出口增长强劲，大量的商品源源不断地从中国运往世界各地，其中包括整批整批的电动汽车、家用电器、玩具、服装等等。

中国海关周五（7月12日）发布的六月份贸易数据生动地展现了中国经济的基本结构：原本已经非常庞大的出口还在继续扩大，而中国企业和消费者依旧在精打细算控制消费，导致进口持续萎缩。

中国这个世界第二大经济体的出境货运量同比增长8.6%，超过路透经济学家调查预测的8.0%的增幅，快于5月份的7.6%增速。出口总额为3080亿美元。

出口增长最快的项目是钢铁、汽车、家用电器和船只。今年上半年，汽车出口293万辆。

而与此同时，进口同比下滑2.3%，进口总额为2090亿美元。进口下滑的幅度达到四个月以来的最低点，低于多数专家预测的增长2.8%，凸显国内消费的脆弱性。

出口大增而进口下滑，给中国带来了高达990.5亿美元的贸易顺差，创出了1981年以来最高记录，超过了专家预测的850亿美元和前一个月的826.2亿美元。美国屡屡抱怨的中美贸易顺差体现了对中国经济单边有利说法得到了新的验证。

路透社引用上海保银私募基金管理公司首席经济学家张志伟的话说，“这反映了中国的经济状况，内需疲软，产能依赖出口。”

张志伟担心，“出口强劲的可持续性是下半年中国经济面临的主要风险。美国经济正在走弱，贸易冲突正在愈演愈烈。”

其实，中国庞大的过剩产能正在全球引起广泛的不安。美国在今年五月率先提高了一系列中国进口商品的关税，其中包括将中国电动汽车的关税提高四倍至100%。欧盟也紧随其后，于六月份宣布将对中国电动汽车的进口关税根据不同车企从10%提高到27%至48%。新税率从七月五日开始生效。

美国将在今年11月举行总统选举投票，目前两党竞争激烈，它们还会对美中贸易采取什么样的新措施很难预料。这种不确定性让中国企业忐忑不安。

对中国倾销商品的担忧并不限于美欧这两个世界非常庞大的经济实体。土耳其上个月宣布将对中国制造的电动汽车征收40%的额外关税，加拿大表示正在考虑限制措施。

印度尼西亚政府上个月底宣布将对主要来自中国的纺织品征收高达200%的进口关税。印度政府正在对中国的廉价钢铁产品进行监控，随时可能会出台针对中国产品的限制性措施。另据报道，中国和沙特阿拉伯正在进行一项自由贸易协定谈判因倾销问题而陷入僵局。

路透社说，出口目前是中国经济屈指可数的亮点之一，如果出口受到严重遏制，中国政府将很难完成其今年预定的5%的经济增长目标。长期发挥着中国经济支柱性产业的房地产业继续处于低迷状态，失业问题空前严重，背负巨额债务的各级政府失去了推动经济增长的资源。尽管中央政府和地方政府在疫情之后采取了不少刺激经济的措施，但至今为止还没有看到国内消费有任何有意义的反弹。

进口的下滑对未来几个月的出口来说可能不是一个好兆头，因为中国进口中大约有三分之一是用于再出口的零部件，特别是在电子行业。

中国六月份的芯片进口量仅比去年同期略有增加，路透社说，这表明中国为扩大传统芯片（28纳米以上的低端芯片）生产进行的大量投资扭曲了供需关系。

欧盟委员会最近开始就中国扩大传统芯片生产可能对欧洲半导体产业的影响进行审查。这项审查有可能导致欧盟出台某些限制中国电子产品出口的举措。

路透社说，由于国内需求疲软，中国的钢铁出口在今年上半年同比增长24%，显示中国建筑业这个重要的钢材消费大户依然没有走出低谷。

分析人士预计，中国当局将会在短期推出更多的政策支持措施。经济学家和投资机构都在期待即将召开的中共20届三中全会能够推出一些重大的改革措施。