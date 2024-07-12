【新聞大家談】洪災死傷巨大 中共要求表彰官員？！

【新唐人北京時間2024年07月08日訊】大家好，歡迎收看《新聞大家談》，我是扶搖。

今日焦點：洞庭湖第二防線，現管湧險情！洪災淹湖南、江西萬畝農田，糧荒！中共著急表彰救災不力、釀人禍官員；易致人體中毒！央企中儲糧詭異調查！新醜聞：煤油罐裝食用油，網絡沸騰。

最近，中國南方洪水氾濫，洞庭湖決堤堵不住，江西鄱陽湖水位也高居不下，除了眼前的逃難避災，這兩個糧食大省是否會波及中國的糧食供應，也讓外界尤為擔憂。

可是，災難還在發生，百姓還在水深火熱之中，中共就等不及要宣傳了，中組部下發通知要表彰所謂救災的前線官員。

另外，央企中儲糧曝出醜聞，有油罐車在卸下煤制油之後，不進行清洗，也沒有相應的檢查，於是，直接換裝食用油。這一事件，也讓外界再次注意到食品安全問題。

針對這些問題，我們今天邀請到中國問題專家《橫河評論》主持人橫河、時事評論員、資深政經分析師秦鵬先生。

中國南方連日大雨，5日，湖南省岳陽市華容縣團洲垸一線堤決堤，導致周邊大部分地區淹沒，民眾質疑當局封堵決口不力。目前，大家憂心忡忡，擔心「第二道防線」恐怕更單薄，已經告急。

衛星圖像顯示，垸區已經嚴重淹水。本台記者採訪當地居民得知，當局是在決堤之後，才通知老百姓的。然而，目前官方正在封鎖消息，使得外界很難看到當地的信息。週日，本台記者再次致電當地民眾，很多電話一直無法接通。

我們來看一下稍早的詳細報導。

網民發布的航拍畫面顯示，大片的村莊和農田已經被湖水淹沒，洪水所到之處一片汪洋，民房幾乎全部沒頂，除了部分村民連夜逃離之外，他們的財產全部泡在水中，人畜死傷數目不明。

不過，就在團洲垸堤防決口之前，湖南省政府官網還曾曬出所謂「防洪政績」稱：總投資85億元的洞庭湖區重點垸堤防加固一期工程「固若金湯」。不過，這次潰口的地點，被稱為「湖南第一險」的團洲垸，卻沒有被列入本期工程。

而團洲垸曾經在1996年的洪水中就遭遇潰垸。當年，團洲垸大堤，被洪水撕開了一條寬460多米，縱深近一公里的口子，短短幾個小時，全垸一片汪洋。

滅頂之災，造成全鄉5500多戶受災，2466.67公頃棉花、200公頃漁池、133.33公頃大湖養殖絕收，交通、電力、通訊等基礎設施嚴重毀損，直接經濟損失5.5億元，還奪取14人寶貴的生命。而由於中共嚴密的信息封鎖，真實數據恐怕更為可怕。

有微博網友表示：「1996年，團洲垸潰了。 1998年，集成垸潰垻了。 2016年，潘家又潰垸了。 2024年，團洲又潰垸。短短28年之內，華容縣潰堤4次，頻率之高，屬實罕見。」

1. 橫河先生，為什麼團洲垸時隔28年，又出現這麼嚴重的潰壩？這次是天災的成分多，還是人禍的成分多？

2. 秦鵬先生，其實關於救災，大家也發現很多的奇怪的地方。比如，自古堵潰堤的常識，都是用沙包、石頭，不過，這次當局用的卻是散沙⋯？您還發現什麼詭異的操作嗎？

7月2日～6日，中共黨魁習近平出訪中亞，洞庭湖決堤災難深重。根據中共官媒的說法，習近平給出指示要有關部門行動起來救災。

3. 橫河先生，從程度上來說，這算是中南海後院起火嗎？

中共水利部門對救災出現了不一致的說法。中共應急管理部救援協調和預案管理局副局長劉新軍昨天說，需要6到7天才能封堵；不過，湖南省常務副省長張迎春又聲稱，9日中午12時前就能封堵。為什麼會出現這種矛盾的情況？

您預計，黨魁發話之後，這次救災工作會快速、徹底嗎？

【官員釀人禍 救災不力 中共反要公開表彰？】

不過，對於這次事件，當局還祭出了更奇怪的操作。

洞庭湖決堤兩天後，中共中組部7日印發奇怪的通知，下令災區的「基層黨組織」和「黨員幹部」要「守土盡責、衝鋒在前」。又提到要注重發現、表彰，還稱要「廣泛宣傳他們的感人事蹟和崇高精神」。

4. 秦鵬先生，當地官方又開始緊急防民之口了，為什麼當局救災意見不一，但往往控制信息、言論的速度又很快？

中組部通知提到「幹部救災要衝鋒在前」「感人事蹟要廣泛宣傳」當局到底是想賞還是罰？您怎麼解讀？

眼看第二道防線就要被再次決堤了，當局就等不及要宣傳了，它們為什麼這麼著急？

【湖南千畝水稻被淹 江西也欠收 糧荒來了？】

從上個月開始《澎湃》新聞就報導說，受到降雨影響，湖南多條鄉道因為積水中斷，上千畝水稻被淹。

湖南是農業大省，水稻面積全國第一，被稱為中國糧倉。據稱，全中國每9碗米飯中有1碗就來自湖南。今年5月，當局還專門提到所謂《湖南做好水稻大文章》。

另外，同為糧食大省的江西，近期也遭遇洪澇災害。據不完全統計，當地農作物受災240多萬畝、絕收22.65萬畝。當地上百萬人受災。

5. 橫河先生，湖南、江西是中國糧食主產區，這一波洪澇災害，讓洞庭湖、鄱陽湖水位同時高居不下，外界擔憂，真正的糧荒要來了，您怎麼看？

【央企中儲糧突查 油罐車混運 外界質疑】

除了農業作物的收成問題。日前，網絡上也爆出一則有關央企「中儲糧」所引發的食品安全問題。

有媒體報導暗訪得知，有大陸油罐車業者，在運輸後不清洗罐體，甚至是剛卸完煤油，就直接換裝「食用油」，造成糧油污染。專家表示，這對人體有很大危害。

6. 秦鵬先生，對於這事，民怨沸騰，這是偶發事件嗎？此外，很罕見的是，這次曝出來的是央企「中儲糧」您有察覺到什麼不尋常嗎？目前，中儲糧已經下令徹查，能查到根源嗎？

7. 橫河先生，多年來，大陸各種糧食安全問題頻發的根源到底是什麼？

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《新聞大家談》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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