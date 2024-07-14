巴黎奥运会中国体育代表团于星期六(7月13日)在北京举行成立大会。中国官媒新华社报道，中国队在乒乓球和跳水项目将力争“包揽全部金牌”。与此同时，中国游泳运动员兴奋剂检测阳性事件仍未落幕，美国联邦政府正对该案展开刑事调查。

2024巴黎奥运会将于7月26日至8月11日登场，中国官方对乒乓球和跳水项目寄予厚望。

2021年东京奥运会时，中国乒乓球在混双项目爆冷输给日本队，是自2004年雅典奥运会以来，中国首次未能在奥运会上包揽所有乒乓球冠军。

这次失利在中国国内引发了负面反响。

乒乓球评论员亚当·鲍勃罗(Adam Bobrow)说：“中国队比任何一支球队更加努力，尽可能地做好准备，所以失败不是一个选项。”

鲍勃罗形容中国的乒乓球实力时说：“如果单打决赛中不是两名中国选手对决，都将是重磅新闻。”

自1988年乒乓球被引入夏季奥运会以来，中国已经赢得了37枚金牌中的32枚，115枚奖牌中有60枚由中国获得。

目前，乒乓球男女单打选手的世界排名前四名都来自中国。

2016年里约奥运会男单金牌得主马龙将出战团体赛。中国男单的希望寄托在目前世界排名第一的王楚钦和世乒赛男单冠军樊振东身上。女单部分，世界排名第一的孙颖莎是冠军最大热门。

但中国队仍将面临邻国日本队以及主场优势法国队的挑战。中国乒乓球协会主席刘国梁在中国官媒央视的采访中表示，法国男子乒乓球的勒布伦兄弟是“未来十年中国最强劲的对手”。

中国队也是跳水项目常胜军。自从于1984年参加洛杉矶奥运会以来，中国跳水队共计获得了47枚奥运金牌。

不过新华社报道指出，中国跳水队尚未实现包揽全部金牌的壮举，期待拥有五位奥运冠军的跳水队此次“满载而归”。

其他重点项目还包括举重、羽毛球和游泳，例如去年在福冈游泳世锦赛改写男子200米蛙泳世界纪录的“新蛙王”覃海洋，以及今年在举重世界杯上赢得男子102公斤级挺举和总成绩两枚金牌的刘焕华，今年奥运表现均备受瞩目。

与此同时，兴奋剂丑闻的阴影仍笼罩着中国游泳队。有23名中国游泳运动员在2020年底和2021年初的国内比赛兴奋剂检测中呈阳性，但仍被允许继续比赛。

中国当局称，检测阳性是因运动员居住酒店里的食品污染所造成的。世界反兴奋剂机构(WADA)当时接受了中国当局的说法，允许中国队参加东京奥运会的比赛，并对此事秘而不宣。此案件今年4月遭媒体披露后引发批评与质疑声浪。

这些运动员包括获得东京奥运会女子200米蝶泳和4x200自由泳接力金牌的张雨霏和男子200米混合泳冠军汪顺。

美国联邦政府已对中国游泳运动员兴奋剂检测阳性事件展开刑事调查。此事件将导致中国队在今年奥运会中的成绩都会受到公众质疑。

据报道，23名被检测阳性的中国运动员中有11人将参加这次巴黎奥运会，其中有几人再次成为夺牌热门人选。

(此文参考了路透社的报道。)