唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期一(7月15日)提名俄亥俄州联邦参议员J·D·万斯(JD Vance)为他的副总统竞选伙伴。特朗普选择了一名曾经批评过他但后来成为忠诚支持者的伙伴。在人们对美国政治领袖的年龄深感关切之际，万斯如今成为被列入主要政党正副总统选票的第一位千禧代人士。

特朗普在他的社交真相(Truth Social)网络上发帖说：“在长期斟酌和思索之后，并考虑到其他这么多人的巨大才能，我已决定最适合担任美国副总统职位的人是来自伟大的俄亥俄州的J·D·万斯参议员。”

今年39岁的万斯2016年出版了他的回忆录《乡下人的悲歌》(Hillbilly Elegy)，由此获得了全国知名度。他2022年当选联邦参议员，并成为前总统特朗普“让美国再次伟大”(Make America Great Again)议程的最坚定的倡导者之一，特别是在贸易、外交政策和移民议题上。

然而，他在全国政坛基本上没有经受过考验，并且是在一个非常时刻成为特朗普的搭档。特朗普在星期六的一次集会上遭到未遂行刺，这起事件震动了竞选，并让人们重新关注美国目前粗旷的政治言辞，并重新凸显了离总统大位近在咫尺的副总统的重要性。

枪击刚刚发生后，万斯在X平台上示意乔·拜登(Joe Biden)要为暴力负责，他本人因此受到批评。

“拜登竞选阵营的核心前提是唐纳德·特朗普总统是威权法西斯分子，必须不惜一切代价予以阻止，”万斯写道。“那种言辞直接导致对特朗普总统的未遂刺杀。”

执法人员还没有具体确认枪击动机。不过，选择万斯肯定会激发特朗普忠诚基本盘的热情。万斯是保守派媒体圈的一个名人，经常在国会山与记者斗嘴，这帮助建立了一种形象，表明他是未来可以继承特朗普衣钵的领袖人物，而且2028年下届总统竞选将是他开始大显身手的时刻。

但是选择万斯也意味着共和党选票上的领军者是两位白人男性，而特朗普试图吸引部分黑人和拉美裔选民。

在《乡下人的悲歌》中，万斯详述了阿巴拉契亚山社区的生活，当地人渐渐脱离了民主党，很多居民发现民主党与他们的现实生活脱节了。虽然这是一部畅销书，但是批评人士说，这部书有时把乡村生活简单化了，并忽视了种族主义在当代政治中所扮演的角色。

在特朗普传奇式地从一名电视真人秀明星成为共和党提名的总统候选人并最终担任总统之际，万斯的声名也在同步鹊起。在特朗普政治生涯的早期，万斯曾称他是“十足的骗局”、“道德灾难”和“美国希特勒”。

但是，跟许多在特朗普时代寻求存在感的共和党人一样，万斯最终改变了自己的调门。他说，特朗普的执政业绩证明自己当初是错怪了他，他演变成为特朗普最坚定的支持者之一。

“我之前不认为他会成为一位好总统，”万斯最近对福克斯新闻频道(Fox News Channel)说。“他是一位伟大的总统。这是我目前为什么如此努力让他再做第二届的原因之一。”

万斯的立场转变得到了回报。2022年，在争夺空缺出来的参议员席位时，他得到了特朗普的正式支持。当时有众多共和党候选人参加初选，而民主党人也在大选中积极争夺，万斯依托着特朗普的声势赢得了胜利。他与特朗普的儿子小唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)关系密切。

如今，万斯是特朗普的忠实支持者，对特朗普受到的刑事检控以及民事判决提出了挑战，而且质疑2020年选举的结果。

今年2月，他对美国广播公司新闻(ABC News)说，假如他在2021年1月6日那天是副总统，他会对特朗普对拜登胜选结果提出异议的州说，“我们需要有多组选举人，我认为美国国会应当从这一点开始而为此抗争。”

他说：“这是处理一场很多人--包括我--认为有很多问题的2020年选举的合法方式。”

四年前，很多州采用了紧急措施，以便让选民在COVID-19大流行病期间安全投票。但是，法官、两党选务官员和特朗普自己的司法部长都得出结论认为，2020年选举并没有大范围选民舞弊的证据。

万斯的那部书--副标题为《一个家庭和文化危机的回忆录》--因其对特朗普在美国中部地区的吸引力的洞察而受到赞扬，在那里，制造业工作的流失和阿片类药物危机使许多像他这样的家庭陷入贫困、虐待和药物成瘾。

万斯在俄亥俄州米德尔顿出生地和他家所在的肯塔基州东部山区的艰苦童年故事也吸引了好莱坞的目光。罗恩·霍华德(Ron Howard)将其改编成2020年的一部电影，艾米·亚当斯(Amy Adams)在影片中饰演万斯的母亲，格伦·克洛斯(Glenn Close)饰演他心爱的外婆。

在外婆的鼓励下，万斯后来加入美国海军陆战队，并曾在伊拉克服役。他从俄亥俄州立大学和耶鲁法学院毕业。从耶鲁，他加入了一家硅谷投资公司，后来返回俄亥俄，启动了一个非营利组织。他说这个组织的宗旨是研发有可能“在全国把规模做大”的治疗阿片成瘾的方式。

最终，这个名为“我们的俄亥俄州复兴”(Our Ohio Renewal)的组织未能完成使命并被关闭。在2022年竞选期间，他的民主党竞争对手、时任联邦众议员蒂姆·瑞安(Tim Ryan)指责这家慈善机构只不过是万斯政治野心的幌子。瑞安指出，有报道称，该组织向万斯的政治顾问支付了费用并进行了民意调查，尽管其解决用药成瘾的实际努力在很大程度上是失败的。万斯否认了这种说法。

作为一名参议员，万斯表现出了一些跨党派合作的意愿。他和俄亥俄州资深联邦参议员、民主党人谢罗德·布朗(Sherrod Brown)就该州的一系列重要议题进行了合作，包括为英特尔(Intel)在俄亥俄州中部建设的 200 亿美元芯片工厂争取资金，以及为应对俄亥俄州东巴勒斯坦发生的火车脱轨事故而制定铁路安全法案。

（本文依据了美联社的报道。)