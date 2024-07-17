「垃圾時間」走紅 分析：中共最怕三大民變

【新唐人北京時間2024年07月18日訊】中共正面臨著政治、經濟等各種危機，民怨沸騰。三中全會前，「歷史的垃圾時間」成為流行語，引發中共恐慌。日前，流亡海外的前內蒙官員杜文發文分析，中共最恐懼的就是三大民變：大規模的社會抗議、群體性事件和地方動亂，以及國際上的孤立和制裁。

在國內，中共面臨中國經濟惡化及各種社會矛盾；面對激烈的內鬥，中共官員人人自危，許多官員選擇「躺平」。由於中共不斷挑戰國際秩序，在國際社會受到圍堵和抵制。

繼「躺平」之後，「歷史的垃圾時間」又成為中國社會的一個流行語，這也顯示出中國民眾對經濟前景的悲觀態度。

中國社科院前研究員劉軍寧今年2月在媒體上用「歷史的垃圾時間」來形容中共已經進入改朝換代的倒計時階段，並表示，在這段時間裡，沒有人能逆轉歷史進程，老百姓能做的就是設法熬過這段時間，也就是「躺平」。

在中共三中全會前，「歷史的垃圾時間」這一名詞不斷發酵，引發中共恐慌，官媒如臨大敵緊急刊文全面批駁。

旅美中國維權律師吳紹平日前對新唐人表示，「歷史的垃圾時間」這一名詞的走紅，折射出老百姓對中共政權的看法已經發生了質的變化。旅澳歷史學者李元華則指，這一名詞非常準確的反映中共現在所處的環境和境地，直戳其痛處。

流亡海外的前內蒙官員杜文對大紀元表示，當局強烈批駁試圖挽回民眾信心，維護權力穩定，但暴露出體制內在應對複雜社會情緒上的無力和脆弱。問題的關鍵是，中共官媒早已淪為無人在意的垃圾媒體，喪失了起碼的公信力。

至於中共目前最恐懼的事情是什麼？7月17日，杜文在海外X平台發文，他從國內和國際兩個主要因素，多個角度分析了這個問題。

從國內因素來說，杜文表示，從中共近年來的各種會議以及黨委和政府的機構設置來說，中共最害怕的是社會的動盪和不穩定，尤其是大規模的社會抗議、群體性事件和地方動亂。這是公開的祕密。

文章說，近年來，隨著經濟增速放緩、房地產市場波動、貧富差距擴大、環境污染等問題的加劇，社會矛盾和不滿情緒有所增加。中共目前的優先事項是防範受過高等教育的年輕人，這部人的不滿情緒最大。而且也更有力量，白紙革命中把高喊習近平下台、共產黨下台、把警車推下亮馬河的就是這群年輕人。

文章指，這一群體都受過良好的教育，他們不好被欺騙，一般的謊言糊弄不了他們。所以在中共看來，這一群體，比離退休老年人、農民工、農民都更危險。他們不是火藥桶，是火藥庫。

文章認為，同時經濟危機也是中共非常懼怕的。另外，政治腐敗和內部矛盾也是中共擔憂的，黨內不同派系之間的鬥爭和權力爭奪也是潛在的不穩定因素。

從國際因素來說，杜文表示，中共非常擔心國際社會對其實施的孤立和制裁，特別是在美國和西方國家主導的背景下。這些制裁可能涉及經濟、科技、軍事等多個方面，直接影響中國的發展和國際地位。此外，全球供應鏈和技術封鎖及軍事衝突和地緣政治惡化也是中共擔憂的事件。

文章最後總結，中共目前最恐懼的事情主要集中在國內的社會穩定和經濟發展問題，以及國際上的孤立和制裁。這些都是中共目前的必答題，也是事關百姓生計的最根本問題。這些問題解決不好。說啥都沒用。

旅澳歷史學者李元華對新唐人表示，現政權不管如何去標榜自己，或者出台所謂的新政策，大家已經不看好了，覺得它已根本不可逆轉。中共不可能去挽救它的垂危，而天滅中共也就是一種天意了。

（責任編輯：李恩真）

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