三中全會公報 秦剛辭職仍稱同志 軍方三高層被開除

【新唐人北京時間2024年07月18日訊】為期四天的中共三中全會結束，7月18日當局發布了會議公報。該公報宣布了多名高層被處置的決定。其中，接受中共前外長秦剛「辭職」，免去其中央委員職務，但官方仍稱其為「同志」，並確認軍方高層李尚福、李玉超、孫金明被開除中共黨籍的處分。

中共二十屆三中全會於7月15日至18日在京西賓館舉行。18日會議結束後，中共官方發布了會議公報。

公報稱，出席會議的中央委員199人，候補中央委員165人。該會議通過了所謂「關於進一步全面深化改革的決定」。該公報聲稱，「堅持黨的全面領導」是「全面深化改革」的根本保證，強調 「兩個確立」、「兩個維護」，等等。

對於公報的內容，18日，流亡海外的前內蒙官員杜文在海外X平台發文說，轉圈子、繞彎子、扯犢子，了無新意！一切都如預料的一樣，最大的提法就是進一步全面加強黨的領導，賦予習更大的權力。全面口號很響，動作很虛！目標挺好，腳下無力。

此次會議高層人事異動備受關注。該公報稱，接受「秦剛同志辭職申請」，免去秦剛中央委員職務。

公報還稱，該會議通過了中共中央軍委關於李尚福、李玉超、孫金明「嚴重違紀違法問題」的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。

同時遞補中央候補委員丁向群、於立軍、于吉紅為中央委員。

此次首次披露了中共二十屆中央候補委員、火箭軍參謀長孫金明被開除黨籍。外界注意到，中共國防部長董軍沒有增補為中央軍委委員。

此前中共火箭軍被大清洗。

2023年3月12日，李尚福被任命為中共國防部部長。2023年8月31日，李尚福因「嚴重違紀違法問題」被立案審查調查；同年10月底被免職。

2024年6月27日，中共中央軍委前委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和、李尚福同時被開除中共黨籍、取消軍銜，終止二十大代表資格。

魏鳳和是中共首任火箭軍司令。去年底，有9名高級將領被罷免全國人大代表資格，其中有5人出身火箭軍：火箭軍前司令李玉超、周亞寧、火箭軍前副司令員李傳廣、火箭軍裝備部前部長呂宏以及前火箭軍副令員張振中。另外中國航天科技集團董事長吳燕生等4名軍工巨頭被撤銷全國政協委員資格。

以上這些人被指捲入火箭軍腐敗案，事涉中共軍事裝備採購問題。今年6月中共官方通報稱，李尚福「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」，這也證實他捲入火箭軍貪腐醜聞。

李尚福、秦剛等被免職的原因，中共官方至今沒有公布。外界盛傳秦剛涉及間諜事件、婚外情等醜聞。

2023年，在中共黨魁習近平親自提拔下，秦剛躥升為中共國務委員，晉升副國級，成為了中共當前最年輕的「黨和國家領導人」。

2023年6月25日，時任中共外交部長秦剛失蹤；同年7月25日被免職，10月24日被免去國務委員職務。今年2月，中共全國人大會常委會發布公告，宣布秦剛「辭去」全國人大代表職務。

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：文慧）

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