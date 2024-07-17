【菁英論壇】三中全會垃圾時間 中央委員手機上繳

【新唐人北京時間2024年07月19日訊】為期四天的中共二十屆三中全會7月18日在北京閉幕，外界認為會議公報缺乏新意。最近網上有一個非常流行的說法，就是中共已經進入了所謂的垃圾時間。針對這個說法，中共官媒還鄭重其事地發表文章進行反駁。那麼到底什麼是垃圾時間？中共三中全會是否能夠扭轉垃圾時間的局面？未來的中國人，什麼時候才能熬出一個新的局面呢？

三中全會史上最嚴厲封鎖 委員上繳手機行動受限

旅居歐洲的中國法律學者杜文在新唐人《菁英論壇》表示，三中全會參加的人比較多，面也很廣，各地中央委員、候補委員、民主黨派、專家、學者、記者都會去參加這個會議。今年的三中全會與以往不同，以前三中全會期間都會不斷有消息傳出來，因為有很多參加三中全會的朋友會跟大家溝通資訊，互通有無，交流心得體會。而此次大家的說法是，今年三中全會最大特點是與外界聯繫極其困難。這次北京方面對三中全會期間的所有資訊都進行了史上最嚴格的封鎖，據說是所有人的手機都被收走了，而且不讓隨意離開，離開必須請假。會議現場則有強電磁幹擾和高強度無線電監聽。所有的新聞媒體報道，必須由中宣部統一組織，所有稿件在發出之前，必須經中宣部層級報到中央辦公廳統一審批。記者很多，但是迄今為止深度報道一篇都沒有。這就很有意思了，作為一個執政黨，開個中央委員會，應該光明正大地開，整得跟地下黨一樣，這太可怕了。

杜文說，這次之所以這麼緊張，據說是因為怕中間出問題。現在黨內的政治氛圍、政治矛盾比較激烈，怕在會議期間，有中央委員站出來對中央提出批評，對習近平進行指責，如果對外公開，線上媒體能夠及時對外公佈，有關視頻又流傳的話，那是非常大的後果。中共講究民主集中制，中央必須統一，一旦要是有政治局委員或者是中央委員級別提出來要習近平辭職的話，那他就得考慮要不要辭職的問題了，必須做出回應了。所以就是要如此嚴密地保習的大位，這樣高壓一管控之後，所有人都不敢動，即使對習近平不滿的也不敢說了，因為一旦說了可能就會被滅了。這種完全與世隔絕的後果，就會造成一個安全區域隔離帶，一旦出現情況，他們能夠採取果斷措施，同時又能夠及時將影響消除掉，這一點是值得大家關注的。

中共懼怕國際制裁與孤立 國內爆發大規模抗議活動

石山在《菁英論壇》表示，政治決策基本上只有兩個驅動因素，一個是慾望，一個就是恐懼。三中全會不可能例外，任何國家都不例外，而且很可能會基於對未來局勢的一種恐懼。

杜文在《菁英論壇》表示，中共是一個只講利益，不講道義的群體。中共不怕罵，也不怕批評，它臉皮厚，也沒有信仰，不知良知為何物，道德上沒有什麼負罪感，沒有道德負擔。如果具體說中共當前最怕的是什麼事情，就需要從多個角度來認真分析一下，包括國際和國內兩個方面。

我們首先說國內。從中共近來的各種會議，以及各級黨委政府的機構設置來說，中共目前最害怕的是社會動盪和不穩定，尤其是大規模的社會抗議，群體性事件和地方動亂，這是公開的祕密。近年來隨著經濟增速放緩、房地產市場波動貧富差距擴大、環境污染等問題加劇，社會矛盾和不滿情緒呈幾何式增長。政府對這些問題的管理和控制顯得尤為重要，以防止類似2019年香港反修例運動的大規模抗議，或者是2022年底的白紙運動事件。

據我所知，中共目前的優先事項是防範那些受過高等教育的年輕人，這部分人的不滿情緒最大。在中共看來，這一群體比已經退休的老年人、農民工、農民更加危險。中共近年來一直在避免杜絕中國爆發“突尼斯時刻”（大規模抗議活動），這也是中共維穩經費一直超過國防開支而且居高不下的一個原因所在。同時，經濟危機也是中共非常懼怕的。經濟是中共執政合法性的重要基礎，經濟增長的放緩，尤其是近年來受國際貿易、全球疫情以及內部經濟結構問題的影響，使得經濟發展面臨諸多的挑戰和困難。比如：房地產泡沫、地方政府債務問題、科技和產業升級的壓力等等，都是中共高度關注的問題。當年毛澤東去蘇聯向美國投降，就是因為經濟危機實在太嚴重了，扛不住了。另外就是政治腐敗和內部矛盾，也是中共比較擔憂的。儘管中共在反腐敗方面做了很多的努力，但是政治腐敗依然是非常嚴重的問題。同時黨內不同派系之間的鬥爭和權力的爭奪，也是一個潛在的不穩定因素。那麼，維持黨內的團結和紀律，是中共或說是習近平的首要任務之一，這可能是他最擔憂的。

其次從國際因素來看，中共非常擔心國際社會對其實施孤立，特別是在美國和西方國家主導的背景下，制裁可能直接涉及經濟、科技、軍事等多個方面，這會直接影響中國的發展、國際地位。那麼，中美關系的緊張以及國際社會對中國人權問題的關注和譴責，使得中共在國際舞臺上面臨著很大的壓力。就像前段時間美國國會眾議院通過了關於法輪功問題的法案，這對中共壓力是非常大的，他們會擔心引發全球的連鎖性反應。那麼全球供應鏈和技術的封鎖也是中共比較擔憂的。中國作為全球製造業中心，依賴國際供應鏈的穩定，而且隨著全球供應鏈的重組和技術封鎖的加強，特別是在高科技領域，如半導體、人工智慧等，那麼對中共經濟和技術的發展構成了巨大的挑戰，中國必須得尋找對應的措施，確保技術自主和供應鏈的安全和穩定。

最後一個問題，就是軍事衝突和地緣政治的惡化，也是中共比較擔憂的。象南海、中印邊境問題，以及日本釣魚島和中國地緣衝突的問題，中共也都很擔憂。這些問題不僅涉及國家安全，還有可能影響中共的國際形象和外交策略。尤其是臺海局勢，持續軍事高壓，涉及到一個國家統一和主權完整的問題，所以中共對此事尤為敏感。總體來說，中共目前最恐懼的事情主要集中在國內的社會穩定和經濟發展問題，以及國際上的孤立和制裁問題。

《大紀元時報》總編輯郭君在《菁英論壇》表示，我覺得中共最恐懼的，簡單地說就是失去政權，失去方向盤的控制權。人類智慧是有限的，大部分情況過去的成功經驗，會成為後來失敗的原因，這就是福禍相倚的道理。過去100年中共成功的經驗，就是用暴力、強化控制，奪權的時候是這樣，掌握政權之後也是這樣，所以他們的經驗就是危機來臨的時候，要更加強化對政權的控制。我認為三中全會，北京不會放權，反而會更加收權，這是它們體制決定的。英國金融時報研究所EIU認為，三中全會排在第一位的是政策轉變，它認為是延遲退休、財政改革、新稅制、激進的促進政策並列其次，隨後，是保障民營經濟、放鬆土地制度，最後可能是取消戶口限制和進一步開放經濟。這些選項中的延遲退休，其實是為了改善財政狀況，因為發不起退休金了，財政改革、新稅制、推出新的刺激這些措施，其實都是強化控制的手段，而後面才是放權的改革，說實話後面這些措施能不能夠推出去，我都是持高度懷疑態度的。中國的改革從放權開始，到收權結束，這合情合理，因為這也是由共產黨執政理念所決定的。

杜文在《菁英論壇》表示，據說此次三中全會最大的重頭戲，是他們要通過並竭力讚揚習近平親自調研起草的那份叫中共中央關於進一步深化全面改革、推進中國式現代化決定的討論稿，還有一些個別的人事調整安排。這種調整和安排都是小調不會大規模動。至於說改變，我認為最大的改變就是沒有改變。

石山在《菁英論壇》表示，現在國際上，尤其是投資界或者知識分子當中，智庫裡面都在說，三中全會可能要推出新的改革措施，中共自己也說叫做全面深化改革方案，但是我們看通報，所有的全面改革方案都是加強黨的領導，加強中央領導，確立中央核心權威等等，這個就是它們的改革方向。

中共已進入垃圾時間 何時爆發順天意

獨立電視製片人李軍在《菁英論壇》表示，現在中國的基層社會最讓人擔心的自殺潮、惡性報復社會潮現像是越來越嚴重的。

李軍說同，自殺潮是一個社會讓人絕望的一個標誌性表現，現在國內很多地方的大橋都有專人看守，結果還是看不住。我看到幾個驚悚的案例，江西的一座大橋，有人問那個守橋人，你守橋了就沒人跳了吧？守橋人說，有一天跳了16個。中共統治這麼多年來，從來不解決問題，一直是解決提出問題的人，特別是近十年越來越嚴重，社會各個階層矛盾多如牛毛，所以國內的自殺潮社會各個階層都有，生命其實是可貴的，一個政權把這麼多階層的民眾逼到了自殺的程度，我覺得這個政權真是應該要完蛋了。

另外一個很極端的現象，就是惡性報復社會事件也越來越多。網上有人統計最近一個月傳出來60起捅人事件。比如：北方出現刺殺美國教師事件，蘇州刺殺日本母子事件，這兩件事情又震驚了國際社會。日本現在要把在蘇州的日本學生和700家企業全部撤走，說實話人家真的是怕了。我相信這些惡性報復行為的人，一方面他是被中共的仇恨教育毒害得很深，另一方面他自己肯定遭遇了很大的不公正對待，才會做出這樣極端的行為。其實是一個社會已經要崩潰的前兆。

郭君在《菁英論壇》表示，現在流行所說的垃圾時間是指不可能發生任何變化了。比如一駕馬車，從山路上滾下懸崖，在坡上的時候，還可以通過一些方法弄停它，但是一旦過了一個邊界，開始從懸崖上自由落體往下掉，就什麼辦法都沒有了，這就變成了垃圾時間。大家唯一能做的就是等它砸到懸崖底部，一聲钜響，車毀人亡。

郭君表示，中共進入垃圾時間，基本上就是大家認為中共不會有任何主動的動作，能夠對現在中國的局勢或者局面能產生任何變化。其實不管主動還是被動的都沒有用了。就像馬車掉下懸崖，坐在車裡邊的人，做什麼都不重要了。那麼在政治上也是這樣，體制有它自己的慣性，過了一條線，誰都沒有辦法，包括所謂的偉大領袖也沒有辦法，就像馬車夫沒有辦法是一樣的。

我們用一輛車來比喻，有方向盤、有發動機，還有剎車系統，現在是方向盤只要發動機，不要剎車系統，它想辦法把剎車系統給拆掉了，最後這個車毀人亡的結果，它不是方向盤可以決定的了。現在中共就是處在這個垃圾時間裡面，當然官方不認可這種說法，他們認為一切都在掌握和控制當中，雖然遇到了很大的問題，政治、經濟、社會都在加速下滑，但他們覺得只要方向盤還在手上抓著，就可以挽救回來，事實上這個機會已經錯過了。

郭君表示，垃圾時間可長可短，什麼時候爆發？那就要看天意了。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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（責任編輯：劉明湘）

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