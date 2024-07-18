環球晶董事長徐秀蘭。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕環球晶圓（6488）今日宣布旗下子公司GlobalWafers America （GWA） 及MEMC LLC與美國商務部（U.S. Department of Commerce）已簽署一份不具約束力的初步備忘錄（PMT），基於《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act），將獲得最高4億美元（折合新台幣130億元）的直接補助，該補助將用於德州謝爾曼市（Sherman, Taxes）及密蘇里州聖彼得斯市（St. Peters, Missouri）先進矽晶圓廠的興建用途。這也是台積電獲補助66億美元補助之後，第二家獲美國政府補助的台廠。

環球晶圓表示，待GWA德州謝爾曼市的生產基地全面竣工後，將成為美國睽違二十多年來，首座擁有一貫製程的先進矽晶圓工廠。GWA總經理Mark England表示，在拜登政府的支持下，很榮幸能將全球最先進的12吋矽晶圓技術帶到美國本土，以彌補白宮所指的美國半導體供應鏈中的『關鍵缺口』。未來環球晶圓將全力投入美國市場，並對於能在美國半導體產業復甦中扮演決定性角色感到非常高興。

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環球晶圓指出，隨著此項投資計畫的推動，GWA將在德州快速發展的矽草原（Silicon Prairie）生態系中佔有舉足輕重的地位。環球晶圓另計劃向美國財政部就GWA與MEMC LLC符合支出條件部份，申請最高可達25%的先進製造業投資稅收抵免（ AMIC）。

England說，德州及北德州泰克索馬（Texoma）地區皆熱烈歡迎GWA投資案，並提供獎勵措施。為了回應當地的熱情，預估能為謝爾曼市創造1200個建築相關工作機會，與包括生產作業人員、技術人員和工程師等各領域，共750個高薪製造工作，並預計於2026年前實現。身為唯一在美國投資先進晶圓的製造商，GWA將有助於降低美國對海外先進晶圓製造廠的高度依賴。

環球晶圓表示，北德州已是半導體先驅德州儀器（Texas Instruments）的所在地，環球晶圓的投資將使北德州進一步成為美國最獨特的半導體生態系，使其成為美國頂尖類比及嵌入式半導體企業的總部，也是美國唯一的12吋先進矽晶圓的製造基地。

德州儀器全球採購及物流副總裁Rob Simpson就此消息向環球晶圓與美國商務部表達祝賀，表示：「德州儀器歡迎GWA在北德州的投資，這將對當地日益成長的半導體生態系帶來極具意義的貢獻」。

德州州長Greg Abbott透過新聞稿表示：「德州持續成為全美最佳的經商重鎮。身為美國唯一的先進晶圓製造商，GWA之所以選擇在德州投資，正因為我們擁有世界一流的商業環境、友善的商業法規，以及年輕、具備成長性及高技術的勞動力。環球晶圓是我們維持全美半導體製造領先地位的關鍵夥伴，感謝他們選擇在北德州設立新據點。」

環球晶圓致力於在美國開發多樣化的次世代晶圓技術，以支持其經濟和韌性，包括在謝爾曼市設立研究與開發中心，在聖彼得斯市興建美國唯一的12吋先進SOI晶圓生產基地，竣工後預計將帶來500個建築相關工作機會及130個高薪製造工作。

作為美國唯一的12吋SOI晶圓供應來源，MEMC LLC的投資將為美國供應鏈增添新韌性，格羅方德（GlobalFoundries）全球供應鏈資深副總裁Ashlie Wallace表示：「格羅方德非常肯定晶片法案給予環球晶圓的直接補助。環球晶圓作為我們的長期戰略合作夥伴，其當地生產的矽晶圓是我們製造關鍵半導體元件不可或缺的材料。」Wallace進一步指出：「聯邦政府對半導體生態系的一系列投資正強化我們的產業及供應鏈，這對我們的客戶和美國經濟十分重要」。

美國商務部長Gina Raimondo強調此次補助對於美國供應鏈至關重要，她表示，拜登總統正在重振整體半導體供應鏈的領導地位–從材料到製造、研發。藉由此項投資，環球晶圓將在強化美國半導體供應鏈中成為要角，提供先進晶片所需的本土矽晶圓。該筆投資正協助拜登政府，鞏固供應鏈的安全性，並將在德州和密蘇里州創造超過2000個工作機會，並最終降低成本，提升美國的經濟與安全」。

環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭向美國國會、商務部及財政部在晶片法案上的支持，表達誠摯感謝：「感謝美國政府的支持，環球晶圓很高興能在美國半導體供應鏈中扮演關鍵角色。尤其特別感謝Raimondo部長在過程中的合作與遠見，從第一天開始，她的鼓勵使我堅信美國政府對我們投資案的支持，將對美國的目標產生重大且戰略性的影響」。

環球晶圓視ESG為其核心使命，全球子公司皆致力於實踐綠色製造，持續提升節能、節水、廢棄物管理及控制空氣污染。待謝爾曼市及聖彼得斯市的工廠全面運轉後，最高將可回收五成之生產用水，並規劃以100%再生能源來製造全球最先進的矽晶圓，竭盡所能地減少環境足跡。環球晶圓是全球第三大半導體晶圓供應商，於三大洲、九個國家擁有十八個製造及營運據點。

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