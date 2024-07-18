奧運在即 中國游泳隊陷禁藥醜聞 英選手籲「公平」競爭

【新唐人北京時間2024年07月21日訊】距離巴黎奧運會開幕還有不到一週，週六（7月20日），2021年奧運蛙泳冠軍、英國選手亞當·皮蒂（Adam Peaty）針對中國游泳運動員的興奮劑事件公開呼籲，渴望公平公正的競技比賽。

2021年東京奧運會前，23名中國游泳運動員的曲美他嗪（TMZ）違禁藥物檢測呈陽性，卻被放行參賽。當時世界反興奮劑機構接受了中共官方解釋、認為是選手無意接觸到禁藥污染物。但是，此事件引發的爭議不斷、仍在持續發酵。

正為巴黎奧運熱身的多位英國游泳好手表示不想為此分心，但表示出對興奮劑問題的擔憂，同時呼籲公平公正的競賽環境。

奧運游泳選手亞當·皮蒂：「對我來說，我希望每一場比賽都是公平的，如果不公平，那對我來說比賽的樂趣就沒有了。」

29歲的英國選手亞當·皮蒂在2021年東京奧運會上成為第一位衛冕奧運冠軍的英國游泳運動員，今年在奧運選拔賽中游出自2021年以來的最佳成績，成功拿下巴黎奧運門票，有機會在100米蛙泳比賽中尋求三連霸。

奧運游泳選手湯姆·迪恩Tom Dean：「如果其他國家無法達到我們（英國隊）的標準，那將是奧運會的一大遺憾，因為這暗影籠罩了奧林匹克精神所代表的價值。」

英國隊選手弗雷婭·科爾伯特（Freya Colbert）表示：「我們的檢測非常嚴格，因此看到其它國家檢測不夠嚴格的報導真的很令人沮喪，這會讓成績的可靠性大打折扣。」

2024年奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，中國游泳隊此時再次陷入禁藥風波。全隊31名運動員在10天內被國際興奮劑檢測組織（ITA）藥檢近200次。世界水上運動總會（World Aquatics）15日宣布，將針對中國游泳選手加強禁藥檢測。

新唐人電視台記者李清怡、姜迪亞綜合報導

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