中國泳隊興奮劑醜聞陰影未散 英多位游泳選手發聲

【新唐人北京時間2024年07月22日訊】巴黎奧運會即將於本月26日開幕。然而，中國游泳運動員的興奮劑醜聞所產生的影響仍未消散，給巴黎奧運還會蒙上一層陰影。日前，英國多位游泳運動員紛紛發聲，呼籲主辦方對各國運動員的興奮劑檢測都按照最高標準進行，以確保比賽的公正性。

2024巴黎奧運會按照計劃將於7月26日在塞納河上舉行「開幕式」，大多數項目比賽將在法蘭西體育場進行。本週日（7月21日），巴黎奧組委主席托尼•埃斯坦蓋在新聞發布會上宣佈：「我們已經準備好了！」

據悉，目前已有一半的參賽國家或地區的代表團抵達巴黎，2000餘名運動員入住奧運村。不過，由於多達23名中國游泳運動員曾在2021年東京奧運會前被檢測出興奮劑陽性反應的醜聞不久前被媒體曝光，引發了強烈的輿論反彈，導致其他國家的游泳運動員，開始對巴黎奧運會能否保證比賽的公正性表示擔憂。

日前，曾獲奧運金牌的英國游泳運動員亞當•皮蒂（Adam Peaty）和其他幾位同伴相繼發聲，敦促主辦方確保為比賽提供一個公平競爭的環境。

曾在兩屆奧運會的100米蛙泳比賽中奪得金牌的皮蒂發表聲明說：「我們需要有個公平競爭環境，如果不公平，那麼比賽對我來說就失去了樂趣。」

曾在東京奧運會獲得200米自由泳金牌的湯姆•迪恩（Tom Dean）表示，英國的游泳運動員在興奮劑檢測方面都達到了最高標準，他希望其他國家的參賽運動員也能達到同樣的標準。他說：「如果其他國家沒有達到這個標準，那真的很遺憾，這給奧運會的意義蒙上了陰影，」

曾獲得400米混合泳世界冠軍的弗雷婭•科爾伯特（Freya Colbert）表示，看到其他選手沒有經過嚴格檢測，這令人感到沮喪。她說：「我認為這破壞了比賽結果的可信度。」

據公開的資訊，在2021年東京奧運會前的國內比賽中，有23名中國游泳運動員被檢測出曲美他嗪（TMZ）呈陽性。當時中方辯稱，這些運動員是在不知情狀況下從「被污染的食物」中攝入了這種藥物。而世界反興奮劑機構(WADA)接受了中共官方的這種説辭，允許這些運動員繼續參加了東京奧運會的比賽，並對此事祕而不宣。

然而，世上沒有不透風的墻。上述醜聞在今年4月在海外被媒體披露出來，引起了軒然大波。世界反興奮劑機構(WADA)因此成立獨立調查，美國聯邦政府隨後也對此事件展開了刑事調查。

令各國游泳選手尤其感到不安的是，當初被檢測出興奮劑陽性的23名運動員當中，有11人將參加這次的巴黎奧運會，而且其中有幾人被認爲是奪牌的熱門人選。

資料顯示：曲美他嗪是一種心臟病處方藥，因含有能夠讓人興奮的成分，可以提升運動成績。

（記者黎明綜合報導/責任編輯：林清）

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