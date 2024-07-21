针对中国游泳运动员的兴奋剂丑闻，曾获奥运金牌的英国游泳运动员亚当·皮蒂(Adam Peaty)和其他游泳运动员在巴黎奥运会前夕表示，比赛需要一个公平竞争的环境。

有23名中国游泳运动员在2021年东京奥运会前的国内比赛中，被检测出曲美他嗪(TMZ)呈阳性。世界反兴奋剂机构(WADA)当时接受了中国当局的说法，允许他们继续参加东京奥运会的比赛，并对此事秘而不宣。

曲美他嗪是一种可以提升运动成绩的心脏病处方药。中国方面称，这些运动员是在不知情状况下从被污染的食物中摄入了这种药物。

此案件在今年4月遭媒体披露后引起轩然大波。世界反兴奋剂机构(WADA)因此成立独立调查，调查指出WADA在处理此案时没有偏袒，世界水上运动总会也认为机构处理程序无误。美国联邦政府正对此事件展开刑事调查。

此事件将导致中国队在今年奥运会中的成绩都会受到公众质疑。据报道，23名当时被检测阳性的中国运动员中有11人将参加这次巴黎奥运会，其中有几人再次成为夺牌热门人选。

在巴黎奥运会前夕，多位英国游泳运动员纷纷发声。

两届奥运会100米蛙泳金牌得主皮蒂表示：“我们需要有个公平竞争环境，如果不公平，那么比赛对我来说就失去了乐趣。”

在东京奥运会获得200米自由泳金牌的汤姆·迪恩(Tom Dean)表示，英国的游泳运动员在兴奋剂检测方面被要求达到最高标准。

“如果其他国家没有达到这个标准，那真的很遗憾，这给奥运会的意义蒙上了阴影，”狄恩说。

400米混合泳世界冠军弗雷娅·科尔伯特(Freya Colbert)表示，看到其他选手没有经过严格检测令人沮丧。

“我认为这破坏了比赛结果的可信度，”她说。

来自其他国家的质疑

美国游泳名将迈克尔·菲尔普斯(Michael Phelps)今年6月在国会听证中谈及这起案件。他批评国际机构的反兴奋剂措施不够充分，并表示运动员们已经不再相信世界反兴奋剂机构(WADA)能够作为全球监管机构来试图阻止作弊者参与体育赛事。

加拿大游泳队教练约翰·阿特金斯(John Atkinson)上星期三(7月17日)也对中国游泳运动员兴奋剂事件的审议程序提出质疑。阿特金斯呼吁巴黎奥运会确保各国运动员公平参赛。

澳大利亚奥运代表团团长安娜·迈尔斯(Anna Meares)说，澳大利亚运动员在奥运期间有权就中国游泳选手兴奋剂事件等议题表达个人意见。

在奥运会前夕，安全问题也成为焦点。由于加沙和乌克兰的战争、以及国内的安全担忧，巴黎正处于高度警戒状态，尤其是将在塞纳河上举行的开幕式。

当被问及运动员在巴黎的安全问题时，皮蒂表示并不担心。

“在里约时有寨卡病毒，在东京时有新冠病毒。总会有一些问题，”皮蒂说。

“我所要做的就是尽我所能游泳，尽我所能表现。我完全信任那些负责安全保障的人。”

(此文依据了路透社的报道。)