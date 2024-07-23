疾管署今 (23) 日公布今 (2024) 年首例肉毒桿菌中毒病例，也是 2020 年 7 月以來首例確診，提醒民眾留意飲食安全，若有相關症狀快就醫。

個案為南部 50 多歲女性，具慢性病史，7 月 13 日陸續出現腹痛、腹瀉、眼瞼下垂、吞嚥及說話困難、全身無力等神經學症狀至急診，7 月 14 日醫師通報採檢送驗，於 7 月 19 日確診肉毒桿菌中毒，目前仍於加護病房治療中。經衛生單位調查，個案獨居且有食用過期食品習慣，目前因處於插管中，尚無法詳細詢問飲食史。

疾管署表示，依據監測資料顯示，2020 年至 2023 年累計肉毒桿菌中毒確定病例數分別為 1、0、0、0 例，近 10 年 (2015〜2023 年) 每年累計病例數介於 0 至 6 例，均為散發性病例。

肉毒桿菌為絕對厭氧之產孢桿菌，其所產生之毒素是致病因子，可造成嚴重的神經性中毒。中毒來源以攝食受肉毒桿菌污染食物最為常見，其症狀通常於攝食後 12〜72 小時出現，但亦可能於最短 2 小時，最長 8 天發生。

疾管署指出，此類中毒多為食入之食品處理或保存不當所致，如家庭自製醃漬食品或罐頭於製作或包裝過程遭受污染，加上密閉或真空等缺氧保存環境時，都有可能導致肉毒桿菌中毒。

肉毒桿菌產生之毒素不耐熱，100℃加熱 10 分鐘即可破壞，提醒食用家庭自製的醃漬食品前應先徹底加熱，確保飲食安全。此外，真空包裝製品應依標示於冰箱冷藏及保存，而蓋子膨起之罐頭或開罐後有異味，千萬不可食用。

疾管署強調，肉毒桿菌孢子廣泛分布於自然界，1 歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全且腸道菌叢未發展完全，應避免餵食蜂蜜，以降低肉毒桿菌中毒的發生機率。

由於肉毒桿菌中毒之後，如未即時醫療介入將有相當高的致死率，呼籲臨床醫師提高警覺，如診療病患發現有腸胃道症狀、疲倦，伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等疑似肉毒桿菌中毒之神經學症狀，應立即通報衛生單位儘速檢驗釐清致病原因及對症治療，並給予病患妥適的照護，降低患者死亡風險。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚

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