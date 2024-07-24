【禁聞】中共防火牆威脅世界和平 美國呼籲拆除

【新唐人北京時間2024年07月25日訊】日前，美國國會眾議院中共問題特設委員會舉行聽證會，警告中共透過「防火長城」加強國內資訊監控，以及向全球輸出「獨裁科技行為」，對世界和平構成新的威脅，呼籲中共拆除。

美國眾議院中共問題特設委員會主席約翰．穆勒納爾：「中共最害怕的是中國人民了解真相。其中最怕民眾了解中共本身是什麼的真相。為什麼？因為中共知道，自己的統治是建立在謊言之上。」

7月23日，多位專家在在聽證會上警告說，中共通過「防火長城」加強國內信息監控以及向全球輸出獨裁科技的行為，不僅限制了其本國人民的信息知情權和言論自由，也對世界和平構成新的威脅。

「防火長城」也叫「防火牆」，是指中共監控全國網路信息出入境的硬體和軟體系統。

美國陳闖創律師事務所職員梁少華：「防火牆的事情也是隨著互聯網在中國的發展逐漸建立起來的。90年代互聯網剛開始興盛的時候，有個理論說互聯網如果能進入中國，信息交流越來越自由，就沒法控制國家，慢慢轉向民主化。」

互聯網普及之初，網路上出現各種論壇、各種BBS，中國的言論自由度有所提升。

梁少華：「但是中共利用新技術、新手段，很快發明了各種監控措施，包括域名污染，截持網址，各種手段，讓人無法正常地訪問國外的網站。後來它們建立了所謂的防火牆，不僅阻擋中國人去看國外網站，並且能夠去嗅探，去檢查所有的中國和境外的交流信息。」

美國眾議院中共問題特設委員會主席約翰．穆勒納爾：「中共的防火牆是反烏托邦（反人性）的審查制度，旨在推動近乎全面的社會控制，凌駕於中國人民之上。」

梁少華：「中共做防火牆早期它也利用了很多國外的科技，包括芯片，包括資料庫，各種技術，有些公司為了利益去幫助中共去建立防火牆。其他技術不說，防火牆技術，中國肯定是世界第一。這種破壞信息交流，在正常國家是不會有的，所以它就做的獨樹一幟。況且這幾年AI已經開始非常先進了，包括圖片的識別，語音的分析，它越來越強大。」

近年來，網路科技進步和「大數據」信息的市場化，也為中共實施對全社會監控提供了便利。

旅美時政評論員邢天行：「中共防火長城對國內進行信息監控的手段，可以說是無孔不入的。最常見的它就是通過微信，還有發帖子的一些平台，還有現在增加的刷臉、信息碼，還有在各地設立的監控攝像頭，後邊也是連網的。」

國際數據資訊曾預測至2022年左右，中國境內的監控鏡頭已經超過27億台。

美國陳闖創律師事務所職員梁少華指，中共現在把防火牆是作為一個武器，作為一個產品，向各國出口。

梁少華：「這種監控互聯網的手段，其他國家沒有這麼強大。包括伊朗，俄羅斯這些國家，之前至少是Facebook、Twitter都能看，現在也開始輸出這種技術。包括之前的華為通過對外的輸出，把中共這種審查手段審查措施和方法，交給獨裁國家，讓獨裁國家更有利更有手段，控制本國人民，讓本國人民的反抗，對外交流以及內部溝通都更加危險。」

邢天行：「同時，它又是利用這樣的一種技術，對海外尤其是美國和歐洲進行信息戰和信息洗腦，就是它在利用這種監控系統向海外擴張的過程，它在建立它的大的數據系統，對世界民主制度來講也構成了很大的威脅。」

參加聽證會的美國企業研究所高級研究員扎克．庫珀警告，「防火長城」並非僅僅是中共的監控工具或簡單的技術演變，而是對全球互聯網自由構成的新的威脅。

美國企業研究所高級研究員扎克．庫珀博士：「在過去十年中，中（共）國當局已向全球80多個國家，出口了審查和監控技術。」

7月22日，美國眾議院中共問題特設委員會主席約翰．穆勒納爾向媒體投書，呼籲拆除中共設立的「防火長城」，停止對言論的審查和限制，讓中國人民了解真相。他指出，這道牆抵擋不了信仰與真理，終究會倒塌。

編輯/採訪/李韻 後製/王明宇

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