巴黎奥运会7月26日(星期五）以一场开幕式正式拉开帷幕。过去几个星期里，巴黎奥运一直得到中国人的关注。不过，对于这场体育盛事，中国社媒的反应与中国官媒报道形成了鲜明的对比。当中国网民在中国的社交媒体上对巴黎奥运进行口诛笔伐的时候，中国官媒则为巴黎进行辩护。分析人士认为，这是北京希望通过巴黎奥运会稍许修复自己的国际形象。

巴黎奥运开幕式在社媒上收获两极反应

第三十三届夏季奥运会于当地时间晚间7点半在巴黎开幕。不同于往年的奥运会，巴黎奥运的开幕式的节目表演和各国运动员入场交叉进行。身穿黑衣和粉色羽毛的美国歌手Lady Gaga以一首法国经典歌曲“Mon Truc En Plumes”为仪式开场。加拿大传奇歌手席琳·迪翁(Celine Dion)为仪式收尾。

尽管是中国时间的深夜，不少网民依然决定熬夜观看开幕式。

一段两男一女三名舞者相互拥抱的20秒段落在中国社媒微博上引起了大量讨论。根据奥运会官方X账号的帖文，这一段表演意在致敬性少数群体。该帖文引述法国作家维克多·雨果(Vcitor Hugo)的话说：“爱的自由和思考的自由同样神圣”。

“原来真的可以不用遮掩，不用活在别人的目光里啊，爱就是爱，无关性别，” 一位中国网民在微博上写道。

“脏眼睛，” 另一位网民则说。

热搜话题“央视解说沉默了”一时间登上了微博热搜榜首，这指的是中国央视的解说员在这段片段播出期间没有进行解说。

北京没有明文禁止同性恋，但不承认同性婚姻，且在过去几年里不断打压民间的性少数群体组织。

开幕式上一段对法国历史上伟大女性的纪念在微博上获得了不少赞扬。伴随着法国国歌《马赛曲》，十尊金色的女性雕像从塞纳河中缓缓升起。

“这个致敬伟大女性的环节好震撼，配上马赛曲，听得人浑身战栗。一个民族最动人的永远是它要传递出来的价值观，” 一位博主写道。

一段记录雕塑升起的视频很快在微博上收获了上万点赞。

不过，不少网民对这场开幕式并不满意。在视频分享网站哔哩哔哩上，用户们在巴黎开幕式进行的同时到北京奥运开幕式的录像下留言。

“北京奥运会公认的历史第一，这巴黎奥运会还不如国内的省运会，” 一位网民写道。

社媒渲染巴黎负面形象

在奥运会开幕之前的几个星期里，中国的社媒上就充满了对巴黎奥运的质疑和对主办方的批评。他们批评法国和巴黎政府对此次奥运的准备不足，未能为观众和运动员营造舒适的环境。

在收获了几十万甚至几百万浏览和上万点赞的社媒视频中，中国博主们列举了一系列他们认为的巴黎奥运会面临的问题，包括缺少空调、运动员的睡床质量低、未建完的赛事场馆、巴黎市内存在的塞纳河水质污染、盗窃、犯罪、罢工、抗议等等。

在一段收到110万次浏览和超过七万次点赞的视频中，一位博主逐一列举了奥运会面对的问题。

“一边，距离开幕不到一个月，部分场地还没完工；另一边，抗议罢工锣鼓喧天，” 他说。“另一边，今年年初巴黎奥运会的安保计划还被偷了。”

这位博主称，巴黎“继承了老欧洲的传统艺能：脏的纯粹”。

在另一部被浏览了近80万次的视频里，一位博主称巴黎的毒品问题猖獗，吸食人数高，需求量大，以至于“毒贩简直是物理和精神层面的衣食父母，影响力越来越大”。

在微博上，“全欧洲小偷都在往巴黎赶”一度成为热搜话题，收获了超过2000万次浏览量。

本届主办方计划将巴黎奥运会打造为最环保的一届，例如不在运动员宿舍内安装空调，运动员的睡床也由纸板打造。这些都成为了中国网民批评的对象。

“法国也是尽力了，没空调还纸板床，穷酸相尽显！” 一名叫做“大风评点”的微博博主写道。

一些相关的虚假信息也开始在社媒上流传，称中国运动员纷纷自带了空调和床垫前往巴黎。这让中国代表团不得不亲自出面辟谣。

代表团秘书长张新对官媒新华社表示，自带并自行安装空调是不实消息，带床垫也只是个别运动员的行为。

“网上自媒体看到一个床垫，就演绎成整个代表团都自带床垫，也是属于不实报道，” 他对新华社说。

他还为巴黎奥运村的硬件设施条件进行了辩护。他说，巴黎奥运的住宿环境虽然和过去的奥运会不同，“但基本标准还是一致的”。

官媒报道比较正面

和社媒上对巴黎奥运准备工作的冷嘲热讽相比，北京控制的官方媒体目前为止对这场奥运会较为正面的报道。官媒突出了巴黎市的美丽风光和主办方采取的各类环保措施，还重点报道了巴黎街头出现的中国元素。官媒甚至专门针对某些流行于社媒的传言和讨论风向进行了反驳。

“巴黎，一座从不缺乏浪漫与艺术的城市。从历史古迹、艺术展馆、名画雕塑到人们日常生活，艺术气息也是这座城市的脉动，” 中国新闻网在发布的一组巴黎街头和运动场馆照片的文字描述中写道。

中国官媒对这次的奥运给予了重视。中央广播电视台台长慎海雄在今年4月透露，中国中央电视台将派出2000人以上的转播团队前往巴黎。

已经抵达了巴黎的官媒记者也给予了巴黎正面的评价。

一名新华社的记者在她的自拍短片中用英文说道：“我抵达了时尚和艺术之都巴黎。我的第一印象是来自每一位工作人、志愿者甚至是标语的温暖欢迎。”

官媒甚至对社媒上对主办方不装空调的批评进行了回应。“今天巴黎的最高气温25度，而且这基本上是巴黎在夏天的比较正常的发挥，” 一位央视的记者对着镜头说道，“所以不会感到酷热。”

北京借巴黎奥运宣传中国形象

美国外交关系协会(Council on Foreign Relations)资深专家约书亚·科兰兹克(Joshua Kurlantzick)告诉美国之音，北京应该是想要借助巴黎奥运会继续宣传自己的影响力。

科兰兹克曾在2022年发文称北京的形象由于新冠和人权等问题出现了“崩塌”。两年之后，他依然不认为北京的国际形象有了显著的恢复。

2020年新冠疫情爆发之后，中国和西方国家的关系由于病毒溯源问题、对香港的政治打压和在新疆人权侵犯的指控等因素不断恶化。而北京正尝试通过经济投资和调停外交纷争的方式打造自己全球领导者的角色。

本届奥运会给了北京一次宣传中国企业和文化影响力的机会。

中国央视的一篇报道指出，巴黎奥运会纪念品商店里的很多产品和奥运赛事中使用的器材都是中国制造的。

这篇报道还称，在巴黎街头找到中餐馆“也不是一件难事”。

《中国日报》在其X帐号上发布了一段视频，介绍阿里巴巴对本届奥运会作出的贡献。阿里巴巴2017年起成为了奥运会的合作伙伴之一。阿里巴巴提供的云技术将被用于今年奥运赛事在全球的转播。

在中国社媒上，央视发起了“巴黎街头处处有中国的影子”的热搜话题。不少网民贴出了自己在巴黎看到的中国元素，包括中文标识、身穿中国传统服饰的人、街边窗户玻璃上的春联， 牛奶品牌伊利在巴士车身上的广告等。

2008年，北京奥运会给了中国政府一次绝佳的机会向世界展示了一个经济高速发展的中国。十四年后，北京再次成为奥运主办方，承办了冬季奥运会。但那届冬奥会被争议环绕，包括依然在全球扩散的新冠疫情以及活动团体对中国人权侵犯的抗议。

但科兰兹克对效果如何依然存疑。“我不确定这次奥运能给他们带来多大益处，” 科兰兹克告诉美国之音。他指出，不久前爆出的中国运动员服用禁药的指控更加打击了北京在奥运方面的国际形象。

《纽约时报》今年4月报道称，2021年东京奥运会前，曾有23名中国游泳运动员药检呈阳性，但是世界反兴奋剂机构等管理部门接受了中国官方调查的结论，认定这些选手是在不知情情况下摄入违禁品，因此决定允许这些选手参赛。

外交关系协会的科兰兹克告诉美国之音，他不认为中国对于巴黎奥运相对正面的报道意味着北京放弃了民族主义浓烈的“战狼”式外交。

“他们也许会在奥运会期间尝试降低疯狂的程度和产生一些疯狂的想法，” 他说。他把这称为“奥运暂停”(Olympics repreive)。