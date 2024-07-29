中国电动汽车在西方市场正面临一系列制裁措施，因为很多国家都担心本土品牌无法在价格上与之竞争。美国已对中国电动汽车征收100%的关税，而欧盟则对从中国进口的电动汽车设置了最高达37.6%的临时关税，以抵消其不公平补贴。

然而中国电动汽车在非洲却似乎攻无不克，看起来非常受欢迎。

过去几年来，许多非洲国家的首都和大城市都出现了来自中国的电动汽车、电动摩托车、电动三轮车和电动公交车。欧洲和美国的电动汽车在非洲市场则难得一见，远远落在中国后面。

肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、多哥、加纳、贝宁和南非等国家的民众正在迅速适应电动车这种新的交通工具。所谓的“电动交通革命”正在非洲大陆各地迅速兴起，而且主要使用中国的电池技术。

BasiGo是一家电动交通公司，专为肯尼亚首都内罗毕和卢旺达首都基加利等城市的公众提供公共汽车服务。他们的电动公交车都是从中国最大的电动汽车公司比亚迪进口的。

2020年初，就在新冠肺炎疫情爆发之前，肯尼亚人在内罗毕的街道上开始注意到中国的电动摩托车和电动踏板车。在那段时间里，东非投资者飞往中国购买摩托车，以便在国内进行测试。他们也对电动自行车感兴趣，但数量仍然很少。

那是一个“探索阶段”。然而，在疫情期间，中国商人也开始研究非洲市场，那时中国汽车生产商开始把目光投向世界各地，研究在中东、南美以及非洲销售电动汽车的潜力。

“目前，如果你看看肯尼亚市场，特别是在电动巴士领域，它们100%都是中国制造，”BasiGo的总经理摩西·恩德里图(Moses Nderitu)解释道。

“我们最初与比亚迪合作，然后又联系了两家也能为我们提供完全建成的电动巴士的中国公司。之后，我们开始在肯尼亚用买来的零部件自己组装。我在肯尼亚只看到过几辆二手的特斯拉或日产电动车，很少见。我们的电动车全都来自中国。电动摩托车也是这一地区正在蓬勃发展的主要电动车型：在过去两年里，我们从不到50辆注册的电动摩托车增加到去年的3000辆，其中90%来自中国，”他说。

在当地组装中国电动汽车在税收和关税方面存在优势。肯尼亚企业家正在与中国公司合作，采购电池和发动机运往肯尼亚。卢旺达、加纳、埃塞俄比亚在电动汽车方面有着相对更为积极的计划，但据分析师称，肯尼亚市场在未来五年内将增长得越来越快。

总部位于上海的哪吒汽车(Neta Auto)刚刚在内罗毕开设了一家展厅。其副总裁周江表示，当欧洲和美国开始对中国电动汽车征收更高的关税时，他就开始研究世界各地的其他市场。周江将欧美的惩罚性关税称为该行业的“暂时挫折”。

欧洲和美国指责北京当局“通过向中国汽车制造商提供补贴来扭曲市场，导致低成本电动汽车的大量倾销”。但中国电动汽车公司称，为了达到一定的产品质量、良好的服务和有竞争力的定价，他们已经“苦苦发展了十多年”。

随着对电动巴士需求的增加，非洲贸易商正在扩大与中国的百路佳客车、中通客车和金龙客车等供应商的合作。许多非洲人也在研究中国技术，以便在自己的国家进行复制。作为政府逐步禁止进口汽油或柴油车辆决定的一部分，现代电动公共交通工具有时受到限制，这是他们向电动出行过渡和避免全球燃料价格上涨的努力的一部分。

两轮或三轮的电动车也在源源不断地从中国运往非洲，这要归功于非洲人对这类车的喜爱和中国人不惜以小规模出口的方式把电动自行车和三轮车零售给非洲的私人或公共机构。这类车很多都是通过非正式市场流转的。

埃塞俄比亚在2023年“花费了60亿美元进口燃料”，污染变得十分严重。今年2月，埃塞俄比亚政府下令禁止了汽油和柴油车辆的进口，以促进电动汽车的采用，使埃塞俄比亚成为世界上第一个禁止进口汽油和柴油汽车的国家，尽管整个国家当时只有大约50个充电站。电动汽车专家表示，这一决定来得太早，国家还没有做好准备。但是对于中国的电动汽车制造商来说，这可是他们在美国和欧洲面临挫折时的天赐良机。

“过去十年，许多非洲人在中国学习或工作，他们亲眼目睹了电动汽车在中国的发展”，来自津巴布韦的雷梅雷扎伊·库胡扎伊博士(Remeredzai Kuhudzai)评论道，他也是推动全非洲电动汽车普及的泛非平台“电动非洲”(Electric Drive Africa)的创始人。

库胡扎伊博士告诉美国之音，非洲的很多初创公司都与中国企业合作，以提供适合本地的设计和技术咨询，满足当地电动汽车的需求。所有的零部件都在中国制造，然后运往非洲组装。“那里的环境，如各种复杂的道路，与中国、欧洲和美国截然不同，”他说。

早在2018年，比亚迪电动汽车就在津巴布韦组装，后来华为也开始参与其中。从主要用于出租车的电动摩托车开始，非洲市场正逐渐向电动巴士、电动卡车甚至电动叉车扩张。

津巴布韦是世界上主要的锂矿生产国之一，该国在电动汽车领域的投资急剧增加。当地采矿业与电动汽车市场的联系越来越紧密，以提高电池性能。除了中国以外，英国和澳大利亚的公司也在津巴布韦开采锂矿。近年来，该国的矿业潜力吸引了近十亿美元的外国投资用于开采这种矿物。

在非洲大陆，许多国家的车辆拥有率低于每千人50辆，中国和其他国际经济大国正在推动更多投资， 帮助非洲扩大电动汽车市场。在科托努（贝宁）、洛美（多哥）、阿克拉（加纳）、达累斯萨拉姆（坦桑尼亚）和亚的斯亚贝巴（埃塞俄比亚）等城市，电动汽车正在迅速普及。但人们也抱怨一些问题，比如城市周边充电站不足，以及电池续航时间较短，经常让司机中途抛锚。

在东非国家现有的大约120万辆汽车中，有很大一部分是车龄超过20年的汽车。因此，政府推动由当地公司组装电动小型巴士，其部件来自包括金龙在内的中国公司，金龙公司既生产“电动小型巴士也生产12米长的大型巴士”。近年来，尤其是在亚的斯亚贝巴，对电动小型巴士的需求增长非常迅速。

“我认为非洲的电动汽车市场有很大的潜力，而中国人也知道这一点，”加纳人加德·森尤伊佐姆(Gad Senyuiedzorm)说，他是致力于加速电动革命的非洲非盈利组织AfricaNEV的执行董事。

“但我们需要为非洲提供价格实惠、坚固耐用且可靠的电动汽车，只有这样，市场才能稳固。而不同的中国公司凭借他们在市场中的已有地位，将会蓬勃发展并满足非洲国家的需求。”

非洲公司希望中国合作伙伴能更多地听取他们的意见。电动汽车行业的参与者也在努力让非洲政府了解，需要制定更加统一的非洲政策来规范这一特定行业的发展。

观察人士说，非洲电动汽车的未来看起来很光明。根据总部位于伦敦的咨询公司GlobalData的数据，非洲的新车销量将在“2036年达到152万辆”，比2023年的99万辆增长53%。”即使目前电动汽车的销量仅占汽车总销售的1%左右，但这个比例在不久的将来似乎注定会发生根本性的变化。