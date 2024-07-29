欧盟《人工智能法案》生效在即，预计增加包括中国企业在内的外国企业的合规成本。与此同时，欧盟正在考虑出台保护汽车芯片产业新举措，可能加剧中欧关于电动汽车的贸易争端。

欧盟规范人工智能产业

欧盟《人工智能法案》在今年3月和5月分别在欧洲议会和欧盟委员会投票通过，将于8月1日正式生效。该法案对人工智能应用进行风险管制，旨在捍卫民主、公民的基本权利、环境可持续性和法治。

欧洲未来生活研究所（FLI）介绍，该法案将人工智能应用划分为三个风险类别。首先，产生不可接受风险的应用程序和系统，例如中国政府运营的那种 “社会信用体系”，将被禁止。其次，“高风险”应用程序，例如对求职者进行排名的简历扫描工具，需要遵守特定的法律要求。最后，没有明确禁止或列为高风险的应用程序，基本上不受监管。

该法案涵盖了12个关键领域，包括受禁止的做法、对高风险系统的监督以及企业需要履行的透明度义务。

比利时智库布鲁盖尔（Bruegel）高级研究员、西班牙经济学家艾西亚·加西亚-埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）向美国之音表示：“欧盟《人工智能法案》的目的是保护欧洲消费者。在中国，关于人工智能的法规是为了保护中国共产党。而在美国，政府对人工智能采取不干预的态度。”

欧盟《人工智能法案》是全球主要监管机构制定的第一部关于人工智能的综合性法规。她预计，其他国家可能效仿此举，相继出台关于人工智能的法案。

另一方面，该法案也将增加寻求与欧盟合作的外国公司的合规费用。有意进入欧盟的外国公司将增加支出和运营成本，以符合法案设定的技术标准。专家预测，中国企业的合规成本可能会因此上升20%至40%。

埃雷罗说：“外国企业可能由于这项法案而不愿在欧洲扩张。”她补充说：“《人工智能法案》并非只适用于中国企业。事实上，在人工智能领域，美国企业现在处于领先地位。”

值得注意的是，该法案对用于科学研究和开发的人工智能系统和模型予以监管豁免，以免政府干预阻碍变革性的技术进步。

欧盟酝酿新措施保护汽车芯片产业

据《政客》报道，欧盟正在考虑采取新措施保护欧洲仅存的技术优势之一——汽车芯片。这可能会为布鲁塞尔与北京不断升级的贸易战开辟新的战场，并加剧欧盟对中国电动汽车进口关税的紧张局势。

埃雷罗说：“汽车芯片不是一个新问题。如今由于价格下降，欧洲汽车企业生存艰难，在当前不利的大环境中，各方都在寻求保护主义。”

今年4月，跨大西洋贸易和技术理事会（TTC）高层会议后，美欧表示将合作解决“传统芯片供应链中的扭曲问题”。欧盟官员担心，中国政府对芯片产业的大规模补贴，可能损害欧洲半导体供应商在汽车芯片和传统芯片领域的领先地位。

新加坡国立大学政治学系副教授庄嘉颖向美国之音表示：“面对中国通过补贴促进自身经济和关键行业发展的努力，欧盟此举既是为了去风险，也是为了保护和发展欧洲的关键行业。”

中欧经贸争端或加剧

本月18日，欧洲议会确认欧盟委员会现任主席冯德莱恩获得连任。冯德莱恩公布了题为《欧洲的选择》的政治方针，宣示下一届欧盟委员会从2024至2029年的优先事项。

意大利汉学家弗朗西斯科·郗仕（Francesco Sisci）向美国之音表示：“冯德莱恩强调了绿色能源和欧盟军队，还谈到了在这两个方面欧盟与美国的密切关系。因此，政治问题将发挥至关重要的作用，我相信来自中国的技术将受到欧洲的更严格审查。未来欧盟也有可能与中国就国防问题展开对话。”

冯德莱恩的政治方针四次提到中国。在供应链安全方面，她表示：“中国对电池或芯片必需原材料的垄断”对欧洲构成供应链依赖的危险。

在国防投入方面，她引述从1999至2021年数据，指出俄罗斯国防开支增长了300%，中国增长了600%，而欧盟只增长了20%，提出“必须改变这种情况”。

关于欧中关系，她总结道：“中国更加强硬的姿态和不公平的经济竞争、中俄‘无上限’的友谊以及中国对欧关系的动态都反映出从合作到竞争的转变。”

对此，她提出欧盟应与日本、韩国、新西兰和澳大利亚在“网络、太空以及关键矿物和技术的安全供应”等领域加强合作，“阻止中国单方面以军事手段改变现状，特别是在台湾问题上。”

庄嘉颖说：“欧盟的最新动向延续了过去一段时间以来的趋势，势必加剧欧盟与中国关系中的摩擦。不过，这也可能是欧洲采取的一种谈判手段，所以我们仍需观察事态的进一步发展。”