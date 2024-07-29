奧運會第三天 熱情觀眾湧向巴黎場館

【新唐人北京時間2024年07月30日訊】巴黎奧運會在週一進入第三天，各國奧運觀眾匯聚巴黎。截至北美時間下午2點，37枚奧運金牌得主已經揭曉。

週一（7月29日），巴黎奧運會進入第三天。世界各地的觀眾匯聚巴黎，期待欣賞奧運選手的風采。

西班牙遊客Bera：「太神奇了，因爲我從小就想來這裡。」

西班牙遊客Jose Maria：「這是我們第一次來看奧運會，我們一定要買到下一屆奧運會的門票。」

7月29日，各國奧運選手將角逐19塊金牌和其它項目的競賽。

丹麥遊客Nana Wulf：「欣喜若狂。我們昨天去看了藝術體操比賽，我（激動得）雞皮疙瘩都起來了。如此重大的賽事，我非常非常興奮。」

由於上個週末的大雨，導致塞納河的水質污染和水流加速，但巴黎奧運會主辦方相信，鐵人三項賽將如期舉行。

2024年巴黎奧運會組委會首席執行官艾蒂安·託布瓦（Etienne Thobois）：「儘管我們取消了今天上午熟悉賽道的訓練，但我們有信心在明天和週三舉行比賽。」

週日晚間，法國選手萊昂·馬爾尚（Leon Marchand）在男子400米個人混合泳比賽中以絕對優勢奪得金牌，巴黎的粉絲區爆發出熱烈的歡呼聲。

巴黎居民Jules Modolo：「這是一個美好的時刻。每個人都在尖叫，每個人都爲法國隊感到興奮。我們喜歡這個時刻。」

巴黎居民Nam Chau：「看到這些古蹟和這一切都被用於這樣的體育賽事，真的令人驚歎。」

截至北美時間7月29日下午2點，奧運獎牌總數奪冠的是美國和東道主法國隊，各奪得14枚獎牌。日本隊也表現不俗，已獲得11枚獎牌。

新唐人電視台記者趙鳳華、明玉綜合報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/07/29/a103901362.html