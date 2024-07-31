【禁聞】巴黎奧運會 禁藥陰影籠罩中國游泳選手

【新唐人北京時間2024年07月31日訊】截止到7月31日，中國隊在巴黎奧運會游泳金牌爭奪賽中，依然一金未得。而圍繞中國游泳運動員幾年前藥檢呈陽性的爭議，也再次讓他們陷入興奮劑醜聞的陰影中。

巴黎奧運會各項賽事正在激烈進行中。然而，媒體卻紛紛重提有關中國選手的興奮劑舊聞。

2022年，兩名中國游泳運動員檢測出禁用類固醇陽性，但最終被歸因於食物污染而被解除臨時禁賽。

據《泰晤士報》報導，這兩名中國游泳選手之一正在巴黎參賽。

23名中國游泳運動員在2021年東京奧運會前，也被測出違禁藥物呈陽性。這些選手同樣被說成是誤食被污染食物，而沒有被禁賽，並奪得三面金牌。

路透社引述美國反興奮劑機構（U.S. Anti-Doping Agency）負責人泰加特（Travis Tygart）的話表示，中共試圖將這次強效類固醇陽性檢測結果掩蓋起來。他認為國際社會的做法必須改變，否則會讓大眾對奧林匹克的價值逐漸失去信心。

世界泳聯7月23日公布，針對巴黎奧運會，中國游泳隊今年以來平均每人被檢測21次，可謂「全球最多」。其它國家參賽選手超過20人的游泳隊，隊員人均檢測數只有4到6次。

28日，去年世錦賽蛙泳「三冠王」覃海洋在男子100米蛙泳決賽中僅名列第七。賽前奪冠熱門、被曝為2021年藥檢陽性的運動員之一的張雨霏，在女子100米蝶泳中只獲得銅牌。

中國前奧運冠軍高敏29日在微博發帖說：昨天在屏幕前看張雨霏笑著笑著就哭了，特別心疼。運動員的賽前訓練肯定出了問題，「我個人認為一天七次的興奮劑檢測成功干擾了我們中國游泳隊」。該帖子一度衝上了微博熱搜。

儘管許多中國網民認為，中國游泳運動員表現欠佳與藥檢次數太多有關，但它國運動員似乎更關注中國運動員是否「清白」。

前北京律師、民陣加拿大主席賴建平指出，中共的舉國體制強迫運動員要將體力發揮到極限，甚至是超越極限。所以，服用興奮劑，也是出於黨的需要。

前北京律師、民陣加拿大主席賴建平：「你不服用，靠你的自然身體你做不到這個成績。所以他就要乖乖的服從黨和國家的命令，就人為的用這種外力的藥物去加大他們發揮的程度，以便取得所謂的最好的成績。有了最好的成績，所謂的黨和政府臉上有光，它就能夠某種程度上起到一個激勵韭菜，維護它的獨裁統治的一個目的。」

賴建平指出，長期服用興奮劑會嚴重傷害運動員的身心健康，通常也不是這些中國運動員自己主動要服用。

賴建平：「每一個最終上場的這些選手服用興奮劑，都是專門的部門統一安排的，它並不是個人的行為。個人你做不到，他不會允許，他事先有內部的檢測措施。有的是相對可能不那麼情願，但是因為有巨大的利益在裡面，所以往往這些運動員個人也變成了願意殺雞取卵。即使他沒有意願，他被洗腦灌輸，他們最終也變成願意。」

旅美時事評論員藍述表示，所謂的舉國體制也就是金牌體制。

旅美時事評論員藍述：「曾經國內有過文章做過計算，大概培養每一個運動員去參加奧運，或者參加世界比賽，每一塊金牌的耗資大概是6億人民幣。這個就是所謂舉國體制的實質，就是中共不惜花錢，然後去達到最後鞏固中共統治體制的這麼一個效果。」

藍述說，中共的舉國體制是一個巨大的悲劇，所有人都被教育成要「犧牲小我成就大我」。

藍述：「西方國家人家注重的是個體，個人的權利，個人的發展，個人的尊重等等等等。而中共的那個體制，從上到下，他都強調的是集體主義，最後的最高形式是就是黨的這個集體，它的利益高於一切，這個就是舉國體制的核心之所在。」

儘管賽後張雨霏呼籲，不要用有色眼鏡去看待中國游泳。但興奮劑的陰影，似乎並不能被輕易抹去。

編輯/王子琦 採訪/常春 後製/陳建銘

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