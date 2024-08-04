中东紧张局势星期六(8月3日)加剧，伊朗及其盟友准备对哈马斯政治领导人遇刺进行报复，让人担心爆发地区战争。

美国说将派军舰和战机前往当地，西方政府要求他们的公民离开真主党运动所在的黎巴嫩，航空公司的航班并被取消。

哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚(Ismail Haniye)本星期早些时候在德黑兰被打死，几小时前，真主党军事负责人在贝鲁特被以色列刺杀，伊朗和所谓“抵抗轴心”誓言进行报复。

黎巴嫩、也门、伊拉克和叙利亚的伊朗支持的组织已经卷入将近10个月的以哈战争。

以色列星期六同真主党交火，致命攻击西岸占领区，并攻击加沙城一个学校院落，加沙哈马斯统治的民防机构说打死至少15人。

几个星期以来，加沙各地许多学校临时避难所遭到攻击，以色列说激进分子利用这些设施。哈马斯否认使用平民基础设施从事军事活动。

哈尼亚星期五在卡塔尔下葬。被指责发动攻击的以色列没有直接评论。

伊朗星期六说，预计真主党将进一步打击以色列纵深，不再局限军事目标。

五角大楼说，正在加强在中东的军事存在，保护美国人员和以色列。

五角大楼说，美国林肯号航母率领的打击群将取代罗斯福号航母率领的打击群。

国防部长劳埃德·奥斯汀(Lloyd Austin)还命令向中东和美国欧洲司令部辖区增派能防御弹道导弹的巡洋舰和驱逐舰以及一个新战斗机中队。

快速升级

星期二在德黑兰出席伊朗总统马苏德·佩泽什基安(Masoud Pezeshkian)就职的哈尼亚之死是4月份以来一系列攻击的一部分，进一步加剧地区冲突的担心。

英国星期六敦促其公民立即离开，外交大臣大卫·拉米(David Lammy)说，“局势很紧张，可能迅速恶化。”

美国驻黎巴嫩使馆要美国人“用任何可得的机票离开，即使这个航班不是他们的首选线路。”

瑞典说，正在关闭驻贝鲁特使馆，敦促国民“在还能时”离开黎巴嫩。

以色列国防部长加兰特(Yoav Gallant)星期五要求组成国际联盟，支持“以色列防御伊朗及其代理人。”

尽管伊朗及其代理人威胁报复，哈马斯扣押人质的亲人星期六晚间依然在特拉维夫集会，要求政府争取人质获释。其他抗议人士计划在以色列领导人的住宅附近举行集会。

加沙疾病蔓延

哈尼亚是哈马斯停战的主要谈判代表，他的死让人怀疑卡塔尔、埃及和美国斡旋停火并交换人质和囚犯协议是否继续可行。

哈马斯官员、一些分析师和以色列抗议人士都指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)拖延战争来保护他的强硬右翼的执政联盟。

西岸占领区也爆发暴力，巴勒斯坦官方消息人士星期六说，两次以色列空袭在西岸北部打死九人。

军方说是“铲除恐怖分子小组。”

联合国星期五说，加沙战争造成了大面积破坏，几乎所有加沙居民都被驱离，公共卫生状况“持续恶化”。

联合国说，战争开始以来，已有近四万例通过受污染的食物和水传播的甲型肝炎病例。

真主党10月以来同以色列军队几乎每天跨境交火，说是支持哈马斯。

军方说，至少一枚火箭星期六攻击了以色列北部，以军打击黎巴嫩南部的目标。

真主党宣布一名战斗人员死亡，并称对以军阵地发动几次攻击。

接近真主党的一名消息人士星期五晚间说，以色列攻击了从叙利亚进入黎巴嫩的一个卡车车队。

几家航空公司停止了飞往贝鲁特和特拉维夫的航班。

法国航空(Air France)和廉价的法国泛航航空(Transavia France)的母公司星期六说，这两家航空公司飞往贝鲁特的航班将至少暂停到星期二。

（本文依据了法新社的报道。）