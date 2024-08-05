中共中央政治局近日提出在经济工作中要“防止内卷式恶性竞争”，引发关注。分析人士认为，这显示官方已意识到中国经济问题的严重性，但复苏力道不振下，着手改革恐缓不济急。

中共中央政治局在二十届三中全会后首度开会，部署2024年下半年的经济工作。据新华社报道，习近平在会中指示，要培育壮大新兴产业和未来产业，加强关键核心技术攻关等。会后公报还提及防止“内卷式”恶性竞争，并强化市场优胜劣汰机制，通畅落后低效产能退出管道。

中共高层公报首见坦承“内卷”困境

“内卷”是近年中国的流行语，用来形容社会上各种恶性竞争导致效率低下，看不到前景，或被压榨超长工时却只能换取低薪等“无意义的努力”等。

据港媒《香港01》7月31日分析，“内卷”一词首次出现在中共政治局会议上，引发关注。

《澎湃新闻》7月31日也发表社论唱和“拒绝内卷式恶性竞争”，该报解读，这是官方着眼中国经济和产业发展大局，要避免同行间为争夺有限资源而过度竞争，导致效率降低。

该社论点名新能源汽车行业称，多位车企掌门人已公开呼吁停止内卷，因为在缺乏创新、产品同质化的趋势下，同业间只能大打价格战，不利于永续发展。

对于当局和官媒的关切，微博网民反应很直接，有人意兴阑珊地敷衍道:“听一听就好了”,也有人问“有什么具体措施?”

一位署名“草庐蓑笠翁”的微博网民则无奈写道：这是业者“被逼得走投无路了，不得以而为之。”

学者：产能过剩、政府干预是内卷主因

对于中国各行业的内卷趋势，在北台湾新北市的淡江大学产业经济学系教授蔡明芳在接受美国之音采访时表示，中企之所以恶性竞争，主因是产能过剩。为找出路，积极对外倾销，但已引发世界各国警戒。例如，美国就祭出科技管制和高关税，限制中国货进口和价格优势。

另外，他说，中国政府对于商业的干预和管控也难辞其咎。以近年重拳整顿网络平台经济为例，政府监管趋严，遏制民企的发展空间，导致各企业的规模、实力皆难拉开差距，只好陷入价格苦战。

蔡明芳说，不只电动车，中国房企等诸多产业的问题如出一辙，尤其是红火一时的太阳能光伏，中国产能已达全球产能的两三倍以上，当然只好“内卷”。

面对这样的挑战，蔡明芳认为，中国官方已陷入两难，因为要解决恶性竞争，政府须停止降息、收紧货币政策，并取消对特定产业的补贴，才能淘汰体质不良的企业。不过，一旦开始紧缩银根，却恐引发大量厂商倒闭、失业率攀升。

此外，除了外资加速离开中国，如苹果供应链等，许多真正具备科技实力的中国企业也已展开海外布局；还留在中国的多半是成熟制程的芯片、锂电池等，这些本来就是产能过剩、高度竞争的产业。

蔡明芳说：“继续降息或补贴的结果会让很多的企业变成僵尸企业，就是活得不好，但还是稍微活着。(但)只要它活着，就会导致市场产量过多，价格就会不高。那些原来有竞争力的厂商，因为卖不到好的价格，也没有办法活得太好。最后大家彼此往内卷，就变成恶性竞争了。”

数据难看? 中国政府“盖牌”，停止公布外资流向

值得关注的是，在这次中共中央政治局开会之前，彭博社7月29日报道称，上海及深圳交易所将自8月18日起停止公布每日经香港注入内地股市的“北上资金”流量，仅按季度提供综合数据。

由于外资多经香港投资中国，因此“北上资金”长期被视为观察中国吸引外资的重要数据，中国政府继5月份停止公布实时数据后，进一步将每日数据“盖牌”，资金流动透明度再降。

彭博社报道称，7月1-26日期间，海外基金经理人抛售的中国内地股票约值300亿元人民币(42亿美元)，创下过去10个月以来最大单月流出量。

外资流出数据惊人，再加上中国索性“盖牌”，不再发布数据，随即引发中国网民热议。

网名“慢慢游js”的微博网民嘲讽:“他们(政府)看得到，只是不给我们看到而已，掩耳盗玲”。

另一位网名“白日U梦想家” 的微博网民则是痛斥中国政府“自欺欺人”。

蔡明芳表示，停止公布外资动态代表中国政府担心这些数据恐导致市场恐慌，但盖牌的手法反而背离市场竞争原则，因为信息不透明、不对称的市场将使国际级资金却步，也逼迫实力企业退出市场，最后反加剧恶性竞争。

学者:“诸侯经济”导致重复投资、恶性竞争

在台北的中华经济研究院第一研究所助研究员王国臣则剖析，中国行之有年的“诸侯经济”导致重复投资，也是内卷恶化的元凶之一。

王国臣说，随着外资缩手，近两年的趋势是，许多经济相对落后的省份开始以奖励优惠或补贴等方式暗中吸引沿海省份的外资转移到自己辖区。

此外，当中央喊出新能源车、太阳能及锂电池等类似“新三样”的产业目标后，也变相鼓励各省投入重复竞争，这一点从各地方政府工作报告罗列的“政绩”总是大同小异，可见一般。

王国臣分析，过去中国沿海发达省份高喊“腾笼换鸟”，即透过降低高能耗、高污染产业，来促进转型升级，但问题是高端产业做不起来，导致“笼子腾空了，鸟没进来”，这是广东东莞等地的经济数据下滑背后的原因。

中国产业也常有一窝蜂的发展模式，王国臣说，中国模式常被称为“创造性破坏”，亦即先放任国内企业野蛮生长，厮杀一段时间后，留下竞争力最强的几家大型企业走向海外，参与国际竞争。

但他说，各国纷纷对中国提高警觉后，这套模式现已渐渐行不通了。

王国臣告诉美国之音:“内部财政问题跟各国的关税壁垒导致它(中企)就算起来了，也不见得能够卖出去，所以现在也就卡在国内厮杀阶段，想到新的出路之前，你(中企)当然只能够避免内卷性竞争了。”

中共中央口号式改革 学者：具体执行有困难

美国“信息与战略研究所”经济学者李恒青在接受美国之音采访时也指出，中国企业的困境，从中央到地方政府，乃至投资者跟企业本身都有责任。

李恒青认为，中企缺乏外商的“风险评估”观念，多坚信“只要站在风口上，猪都会飞起来”，因此，从当年的手机、房地产到芯片、新能源车，都是同样“一窝蜂”的投资，因中国掠夺式的产业扩张模式，破坏国际市场，例如，日本精心裁培的“麝香葡萄”被中国业者成功山寨仿冒后，价格也一落千丈，逼得各国纷纷对中国设下贸易壁垒。

李恒青认为，习近平喊出要防止“内卷式”的恶性竞争，说明他已经看出中国产业问题的严重性，但关键是现在“风已经停下来”，中国经济疲软之际，官方才要着手改革，恐缓不济急。

李恒青说;“中国政府现在开始意识到了，着急了，但是晚了，因为你要去调整产业，去规范它的时候，经济一定受影响。现在经济下行了、财政已经枯竭了，政府已经没有能力进行调整。”

李恒青认为，尽管中共中央口号喊得震天响，但对各级政府官员而言，真的动手改革，不仅许多体质不良的企业会立马倒闭、催升失业率，还等于翻旧帐，揪出领导人的施政错误，所以大部分官员可能选择得过且过、躺平。

中华经济研究院王国臣也认为，中国面对经济转型的瓶颈，又排斥进行民主化改革，真正发展第三产业，这样口号式的变革短期内难有成效；因为口号喊归喊，喊完后，地方政府依然故我，先保住本地企业跟GDP再说。