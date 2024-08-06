刚刚在巴黎奥运会上夺得女子重剑比赛金牌的香港击剑运动员江旻憓星期天（8月4日）在社媒上突然贴文宣布，她将告别自己的职业击剑生涯，以便寻求“一个新的职业”发展。

虽然江旻憓在宣布退役的贴文中并没有详细说明为什么在获得奥运金牌仅一周后就突然告别剑坛的原因，但是外界普遍认为，此事与她在向中国人民大学提交的硕士论文中对中国镇压香港的亲民主运动表示支持的旧事曝光所引发的争议有关。

现年30岁的江旻憓曾三次参与奥运会，是香港剑坛的一位著名运动员。她为香港夺得巴黎奥运会女子重剑比赛金牌之后，获得香港各界人士，包括一些流亡海外民主人士的祝贺。但是一篇据称是她撰写的硕士论文的部分内容曝光之后引起了舆论的哗然。

香港2014年曾爆发一系列争取“一人一票”真普选的大规模公民示威运动，示威者因为自发占据中环、铜锣湾和旺角的主要道路进行静坐或游行示威被称为“占中运动”，又因为示威者使用黄色雨伞抵御警方喷洒辣椒水而被称为“雨伞运动”。

但是在江旻憓赢得巴黎奥运金牌后曝光的硕士论文却显示，她在文中对北京当局和港府当时镇压民众的行动表达了支持。此举导致很多开始祝贺她夺得金牌的粉丝质疑她的政治立场，并且对她表示谴责。

时代周刊引述流亡海外的前香港立法会议员、占中运动学生领袖之一的罗冠聪的话说，他祝贺江旻憓获得金牌是一项错误。他强调江旻憓的政治立场“极其有问题”。

在雨伞运动支持者喜欢使用的香港连登论坛讨论区（LIHKG），很多人在赞扬江旻憓是香港之光之后又开始对她进行冷嘲热讽。

曾经留学斯坦福大学的江旻憓本人没有公开对其论文引发的风波公开发表评论，时代周刊向她提出置评要求后也没有收到立即的回应。

“我很感恩有机会将我生命的将近20年献给击剑，感谢你们与我同行，”江旻憓星期天在社媒上贴文说。

“在参加完三次奥运会后，我决定从职业击剑运动中休息一下。我希望学习、成长并尽我所能回馈香港，”江旻憓又说。

时代周刊报道说，江旻憓是在2021年提交给北京人民大学的硕士论文中谈及2014年的香港示威抗议活动的，她声称示威者的“混乱和非法行动”威胁到国家安全。论文还赞扬北京在香港实施的“港版国安法”清除了“反华乱港势力”。

港版国安法是2019年香港爆发更大规模的长达半年之久的抗议示威运动后，北京与港府于2020年6月底在香港强力推行的。该法的实施令香港的“一国两制”崩溃，言论和新闻自由骤减，导致数以百计的香港民主派人士不是被投入监狱，就是被迫流亡海外。而且立法会选举也修改了规则，基本上只有亲北京的人士才能参与选举。罗冠聪就是因此被迫流亡伦敦，并且获得英国政府政治庇护的。

时报周刊说，有关江旻憓论文引发的争议已在香港造成分裂。抱怨香港在政治高压下失去自由的市民谴责江旻憓，但是支持北京在香港镇压行动的人又力挺她。

“对江旻憓政治信仰的疯狂攻击是境外势力这些阿谀奉承傀儡的变态行为的丑陋表现，”时代周刊引述香港政府顾问叶刘淑仪的话说。

香港运动员在此次巴黎奥运会上已经有历史上最好的表现，目前一共获得两枚金牌和两名铜牌。香港此次另一位获得金牌的运动员是张家郎，他在巴黎奥运男子个人花剑决赛中击败意大利选手。

香港赛马会将向获得金牌的江旻憓和张家郎各颁赠600万港币（约合77.1万美元）的奖金。

“我期待着开始一个新的职业并设立我自己的慈善机构帮助孩子们在体育中重新找回快乐和乐趣，”江旻憓在她的社媒贴文中称。