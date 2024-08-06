2024年巴黎奧運獎牌榜 8月7日

【新唐人北京時間2024年08月07日訊】8月7日（週三），巴黎夏季奧運會進入第12天，今天的比賽更加激烈，奧運運動員們將對23枚金牌展開爭奪。這也是本屆奧運跆拳道、舉重競賽項目開始的第一天。

今天大部分的金牌爭奪是在田徑、帆船、拳擊、場地自行車和摔跤等項目中展開。

女子攀岩項目中將誕生有史以來首位速度攀岩奧運冠軍，波蘭選手Aleksandra Mirosław在預賽中兩度打破自己保持的世界紀錄，今天她的表現令人期待。

此前由於塞納河污染問題而延後的馬拉松游泳賽事也將於今天舉行。

以下是8月7日北美時間5點50分更新的巴黎奧運獎牌榜：

以下是北美時間和巴黎時間各項金牌爭奪的比賽時間：

6點13分 / 12點13分 帆船 – 女子帆船激光雷迪爾級獎牌賽；

6點54分 / 12點54分 運動攀岩 – 女子速度賽決賽；

7點13分 / 13點13分 帆船 – 男子帆船激光級獎牌賽；

8點43分 / 14點43分 帆船 – 男女混合帆船諾卡拉17級獎牌賽；

9點00分 / 15點00分 舉重 – 男子61公斤級；

9點43分 / 15點43分 帆船 – 男女混合帆船470級獎牌賽；

11點30分 / 17點30分 滑板 – 男子公園賽決賽；

12點04分 / 18點04分 場地自行車 – 男子團體追逐賽銅牌賽、金牌賽；

12點15分 / 18點15分 田徑 – 女子撐竿跳高決賽；

12點15分 / 18點15分 摔跤 – 男子古典式77公斤級銅牌賽、決賽；男子97公斤級銅牌賽、決賽；女子自由式50公斤級銅牌賽、決賽；

12點57分 / 18點57分 場地自行車 – 女子團體追逐賽銅牌賽、金牌賽；

13點30分 / 19點30分 舉重 – 女子49公斤級；

13點30分 / 19點30分 花樣游泳 – 集體技巧自選；

14點19分 / 20點19分 跆拳道 – 女子49公斤級銅牌賽；

14點25分 / 20點25分 田徑 – 男子鐵餅決賽；

14點34分 / 20點34分 跆拳道 – 男子58公斤級銅牌賽；

15點19分 / 21點19分 跆拳道 – 女子49公斤級金牌賽；

15點20分 / 21點20分 田徑 – 男子400米決賽；

15點30分 / 21點30分 拳擊 – 女子57公斤級半決賽；

15點37分 / 21點37分 跆拳道 – 男子58公斤級金牌賽；

15點43分 / 21點43分 田徑 – 男子3000米障礙賽決賽；

16點02分 / 22點02分 拳擊 – 男子92公斤以上級半決賽；

16點34分 / 22點34分 拳擊 – 男子63.5公斤級決賽；

1 6點51分 / 22點51分 拳擊 – 男子80公斤級決賽；

（具體比賽時間會因比賽場地和其它原因有所變化）

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/08/07/a103903636.html