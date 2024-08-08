中国反兴奋剂中心(CHINADA)星期四(8月8日)敦促国际检测机构(ITA)加强对美国田径运动员的检测。在北京陷入规模庞大的运动员用药丑闻之际，中国加大回击力道，指责美国隐瞒“系统性”的滥用行为。美国和中国这两个奥运会奖牌榜上的领跑者之间的舆论战愈演愈烈。

自今年4月媒体披露中国游泳队的兴奋剂丑闻以来，中国和美国一直相互批评。

有23名中国游泳运动员在2020年底和2021年初的国内比赛兴奋剂检测中呈阳性，但世界反兴奋剂机构(WADA)接受中国说法，允许中国队继续参加东京奥运会，并对此事秘而不宣。此案经媒体披露后，引发广泛的质疑声浪，尤其是来自美国的批评。

美国反兴奋剂机构(USADA)指责世界反兴奋剂机构(WADA)掩盖事实，并呼吁对这些中国游泳运动员进行独立调查，此举激怒了中国。

中国反兴奋剂中心(CHINADA)星期四发文，加大了对美国的攻击力度。该中心称，注意到美国短跑运动员埃里扬·奈顿(Erriyon Knighton)兴奋剂阳性的案件，认为“存在诸多疑点”。

奈顿今年3月在一次赛外药检中被查出体内含有群勃龙(Trenbolone)激素。一个独立的仲裁今年6月认定，奈顿药检呈阳性很可能是因为食用了遭污染的牛肉，美国生产和进口的牛肉中可以合法地使用群勃龙。他没有被禁赛，仍被允许参加奥运会。

奈顿已经获得了奥运会男子200米决赛的资格。

中国反兴奋剂中心(CHINADA)说，如果群勃龙在美国是一个常见的污染物质，包括美国运动员在内的所有运动员在美训练比赛时，都应该密切关注该国肉类食品污染问题。

文章列举一系列美国运动员检测阳性后获得辩护的案件，指出有理由怀疑美国田径领域存在“系统性”使用兴奋剂的问题。

中国反兴奋剂中心(CHINADA)指责美国反兴奋剂机构(USADA)实行双重标准，称其一直在“竭尽全力”为美国运动员洗清罪名。

中国反兴奋剂中心(CHINADA)还引用世界反兴奋剂机构(WADA)最近的一份声明，指称31%的美国运动员在东京奥运会前的12个月中没有进行充分的兴奋剂检测。

“鉴于上述情况，我们强烈呼吁国际检测机构(ITA)在巴黎奥运会期间加大对美国田径运动员的兴奋剂检查频率，”中国反兴奋剂中心(CHINADA)表示。

“我们也强烈建议田径诚信委员会(AIU)加强对美国田径运动项目的反兴奋剂监管，严防严查其运动员兴奋剂问题隐患，切实维护各国干净运动员的合法权益，重树全球运动员对公平竞赛的信心。”

中国方面没有提供任何证据佐证目前参加奥运会的美国运动员未通过兴奋剂检测。

在巴黎奥运会期间，中国游泳队表现不如预期。中国前跳水选手高敏认为，频繁的药检“干扰”了中国队。

与此同时，在中国的互联网上，指控美国游泳选手服用兴奋剂的虚假信息迅速散播。做出指控的民族主义博主和评论人士们贴出了美国运动员在赛后脸色泛红的照片，作为他们所称的证据。

截至目前，美国队以27枚金牌位居巴黎奥运会奖牌榜首位，略高于中国的25枚金牌。

(本文依据了路透社和法新社的报道。)