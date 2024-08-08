世界卫生组织星期三(8月7日)表示，将向饱受战争蹂躏的加沙运送100多万支脊髓灰质炎疫苗，此前在巴勒斯坦领土的废水中检测出了这种病毒。

世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，卫生工作者需要在加沙境内自由流动以接种疫苗，并表示停火或至少几天的“平静”对于常规疫苗接种以保护加沙儿童至关重要。

他在新闻发布会上说：“世卫组织正在运送100多万支脊髓灰质炎疫苗，将在未来几周内接种。”

他说：“在加沙废水中检测到脊髓灰质炎病毒，这是一个明显的迹象，表明该病毒已在社区中传播，使未接种疫苗的儿童处于危险之中。”

目前尚未发现临床病例。

世卫组织全球卫生集群小组的阿德莉亚·金(Andrea King)表示，疫苗接种活动将是一项“巨大的后勤挑战”。

她在新闻发布会上说：“疫苗以及相关的冷链供应是进入加沙所必需的……以及加沙内部的微观规划。”

她说：“希望如果一切顺利，这些疫苗将在本月底计划的疫苗接种日期之前及时到达，第一轮接种将于8月17日开始。”

7月30日，加沙卫生部宣布这块巴勒斯坦领土为“脊髓灰质炎疫区”，并将病毒的卷土重来归咎于以色列自2023年10月7日哈马斯袭击以来的军事攻势以及由此造成的医疗设施破坏。

卫生部表示，在汗尤尼斯地区以及加沙中部地区采集的污水样本中检测到了这种病毒。

脊髓灰质炎病毒最常通过污水和受污染的水传播，传染性极强。它会导致畸形和瘫痪，并可能致命。它主要影响5岁以下的儿童。

这种病毒的野生版本现在只在阿富汗和巴基斯坦流行，但一种含有少量毒性弱但活性的脊髓灰质炎病毒的口服疫苗仍在其他地方偶尔引起疫情。

联合国机构表示，在加沙污水样本中检测到了这种疫苗衍生的2型脊髓灰质炎病毒。

口服脊髓灰质炎疫苗在肠道中复制，可以通过粪便污染的水传染给他人——这意味着它不会伤害接种过疫苗的孩子，但可能会在卫生和免疫水平较低的地方感染未接种疫苗的邻居。

哈马斯于10月7日对以色列发动的史无前例的袭击引发了加沙战争，据以色列官方数据，此次袭击造成约1200人死亡，其中大部分是平民。

巴勒斯坦武装分子还劫持了约250名人质，其中111人仍被关押在加沙，以色列军方称其中39人已经死亡。

据哈马斯管理的卫生部称，以色列在加沙的报复性军事行动已造成至少39677人死亡，卫生部没有区分平民和武装分子的死亡人数。

(本文依据了法新社的报道。)