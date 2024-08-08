「城管」欺壓百姓 民眾呼籲三退 黃真

一小販街邊賣棗，遭城管驅趕，遂換至一偏僻小路繼續擺攤。路過一老人，對小販說：「棗不錯，來三斤。當年我還做八路的時候，就推著這麼一車棗在敵占區邊賣邊刺探敵情，轉眼六十年過去了。」小販不解的問，「大爺，那時候鬼子咋沒趕你呢？」老人怒道：「賣個棗有啥趕的，鬼子再渾蛋也不至於啊！」

這是網絡流傳的一則笑話。雖是笑話，也是對現實社會真實寫照。

8月1日吉林民眾陶鹿在退黨網站上聲明要三退保平安，他說：「不知道當地政府抽什麼瘋，這幾天我們這裡的早市菜市場每天都來100多『城管』手拿盾牌鋼叉驅趕賣菜的商販，簡直把買菜賣菜的底層百姓當做恐怖分子對待。」他還說：「共產黨就是欺負老百姓可有能耐了，祈求老天趕快滅掉這個早已民心喪盡的政權吧。」

5月15日移居美國加州洛杉磯的祁漾退黨聲明：「中國人的中國夢: 1. 醫生不賣藥；2. 食品不帶毒；3. 新聞不說謊；4. 教授不白痴；5. 當官不受賄；6. 城管不打人；7. 房子不強拆；8. 百姓不畏權；9. 環境不污染；10. 領導不特權。」

10個中國夢也道盡了中共治下的中國百姓的辛酸與艱難！其中 6. 城管不打人，令人不勝噓唏，城管是警察嗎？城管為何打人? 這個問題首先要問，「城管」是什麼?

「城管」何許人也？

「城管」按照官方定義，城管是「城市管理行政執法局」，屬於地方執法部門，專門管理城市儀容，包括環境、街道、攤販、停車、導遊、違章建築等。

網絡有篇文章：中國「城管」是什麼? 有人說：「在中國，「城管」只能意會，不能定義，因為他什麼都管，但什麼都不負責… 」這形容太貼切了。

網絡還有視頻：賣菜婦人遭城管用木棍暴力毆打的畫面，影片中婦人跪倒在地，穿著制服的城管卻無視旁人的勸阻，持續用長木棍毆打婦人，甚至重踢婦人臉部，婦人最後痛到無力還擊、掩面倒下。

城管執法就像抄家一樣，把東西往車上一搬，然後把人打一頓。這種現象就感覺到不是一個合法的國家政府組織在執法，有點像黑社會。城管在人民心中成為像土匪一樣。

有X 推主發布推文，視頻中警察說：「城管打人不歸警察管，老百姓打城管歸警察管！城管打老百姓不犯法，但是老百姓打城管一定犯法。」不禁要問：城管暴力執法，隨意毆打人也沒事，沒人敢管，難道法律的懲罰只針對我們老百姓嗎?

姜福禎：「以執法的名義『打砸搶』，我見識過兩次：一次是文化大革命中期江青倡導提出的『文攻武衛』。文攻武衛據說是為了維護社會秩序，防止一小撮階級敵人的破壞和搗亂，他們的裝束是頭戴柳條帽，手持大木棒，被稱為「棒子隊」。 」

「第二次就是2000年前全國各地紛紛出現的城市管理局（大隊、中隊），他們的執法方式主要就是聚眾『打砸搶』，所到之處往往雞飛蛋打，滿地狼藉，以致猛推猛拽，拳打腳踢，其殘忍和野蠻性質與當年『棒子隊』絕無二致。」

誰給了城管聚眾「打砸搶」的權力呢？

民眾心聲：城管只是共產黨的縮影而已，大家都退了吧！

黑龍江方芳：「看看現在的城管比土匪還囂張，城管披著共黨給的『皮』，拿著共黨給的『碗』，天天在街上和市場上竄，大白天的就明目張胆欺服小商販，老百姓活的真累啊，我可不願和它們為伍了，決意退出它的少先隊，讓這個邪惡的組織徹底解體掉。」

江蘇周山妹說：「我昨晚被城管手槍東西，給了錢才能擺賣，我看到了最醜惡的臉孔，像狗一樣的臉孔，他說：我就是搶你的怎麼了？！一個小小的城管只是共產黨的一個縮影而已，從他身上我看到了多少的共匪欺負壓迫壓榨多少善良的人啊！萬惡的共產黨，大家都退了吧！」

山東袁來說：「我賣點麵包，維持生活，讓城管追著到處跑，共產黨不給老百姓一點活路。我同意退出少先隊保平安！。」

山東於香平說：「共產黨像土匪，擺水果攤不是被城管攆得到處跑，就是被城管白拿了水果，我敢怒不敢言，聲明退出小時候加入的少先隊，保平安！」

平安：「我聲明退出邪惡的團，隊組織。我推小車賣煎餅，賺不了多少錢，共產黨還要收城管費，衛生費等等，不交不讓賣。共產黨壞透了，只顧自己貪污斂財，不管百姓死活。」

川妹子說：「我是四川來京的，做小買賣為生。中共的城管說抄就抄，逼的我們沒辦法。抄一次罰兩千，我們得干一個月才掙回來。今天聽了大法弟子講真相，我明白了我們為什麼這麼苦了，都是中共給鬧的。我鄭重聲明退出共青團和少先隊，為自己選擇平安美好的未來。」

河北張發財是個體商戶，他說：「如今的雜稅名目繁多，什麼占地費、衛生費、管理費、會員費等，還有白道的協會費、黑道的保護費，一年年光漲不落，真是應接不暇。稅收取之於民用之於民只是喊喊而已，全心全意為人民服務，變成了全心全意為黨服務。小官從村官到城管，大官從鄉長到省長無官不貪。」

「共產黨的理想天堂變成了共產主義的人間地獄，因而成住壞滅也就成了共產黨完蛋的必經之路。今天明白真相後還是順順噹噹的抓緊退出年輕時加入的共青團這個集權邪惡組織，抹掉獸記報個平安，求得老天的呵護。」

河北冉發達說：「我是賣水果的商販，深知城管的粗暴無禮、市場管理員的無賴蠻橫。一不順他們的心，就拿你的秤盤、砸你的水果攤，現在是中共的天下，咱拿它也沒有辦法，但從內心早盼它滅亡。」

「今聽法輪功真相，更進一步認清它的邪惡本質。作惡多端的中共，老天要收拾它了，順天而行替天行道是咱百姓的明智選擇，讓中共這個人間惡魔快點死掉。為咱老百姓出氣申冤。大家都來退出它的邪惡組織，早日解體中共的殘暴統治，以求平安做個好人。」

江蘇天緣、水緣、曹碭山 等3人：「我們都是些小販，賣點東西很不容易，一邊注意來買的人，還要注意城管，否則養家餬口的傢伙都沒了，那怎麼辦呀!共產黨讓我們這些生活在下層的老百姓真是沒法活呀，天要滅掉它，我們未來就好了」。

財旺、林妹梅 等5人表示：「我是一名賣烤地瓜的流浪攤販，經常遭到城管的驅趕，跑得慢了東西就被沒收，這個邪惡的共產黨從來都不管老百姓的死活，我早就該退了，今天終於如願了。」

福建的陳吉祥：「本人是福建某縣開摩托車載客的，在從事這個工作過程中，受盡了中共惡黨公安、城管、工商、稅務、交通運輸、公路路政等眾多部門的爪牙的欺凌，動不動就找藉口整頓、學習、登記、交稅，中共惡黨的邪政管理部門多如牛毛，老百姓要負擔龐大的什麼政協、人大、黨委、政府、武裝部等機構的五套班子、六套班子人員越來越多。」

「凡是當官的都不是好人，都在欺壓老百姓。本人在青少年時期讀書的時候，曾經加入過少先隊、共青團。今天明白真相，同意聲明發願退出中共共青團和少先隊等共產魔教組織，脫離一切關係。」

河南人明洋聲明：「共產黨真的很腐敗，獨裁專制！它的文化就是讓人聽命於它。前幾天我們看到有一隊城管隊的非要把一個賣紅薯的老頭的三輪車推走，要沒收。老頭不讓，躺在車底下哭，真的很讓大家憤慨跟震撼。這些人簡直是沒有人性！」

「中共現在還活摘人的器官，人還有一口氣就將人燒死 ，有良知的人都不願跟其同流合污我要為我的良知表態 ，跟它劃清界線! 明白的生活! 」

老王說：「我是賣水果的，前幾年，惡黨幾個城管人員就像強盜一樣，在世紀小區把我的一車水果掀翻倒在地上，把三輪車強行抬到汽車上搶走，還打了我。我再也沒有錢了，當月房租都交不起，我急的大聲哭了起來。」

「一位大姐從家裡取了四百元錢送給了我，有人告訴我，那位大姐是煉「法輪功」的。我直今都忘不了她。煉「法輪功」的都是好人，惡黨迫害好人決沒有好下場。現在天要滅惡黨，我要三退保平安。」

有良心的城管：作為一名城管警察，我都恨自己

朱賽弟：「我已看到了共產黨的黑暗，作為一名城管警察，我簡直是一個活土匪，我都恨自己，又有什麼辦法呢，我拿人家發的工資，咳。我決定退出我曾經加入的中國共產黨、中國共產主義青年團和少先隊，留給自己一個自由的身體，給心靈得到一絲的安慰，特此聲明。」

江西火車(化名) 說：「我是一名城管執法人員，工作中看清了中共只會欺負老百姓，對有權有勢的包庇，我非常痛恨這個邪惡中共。為此，我嚴正聲明退出中共黨員、團員、少先隊，不與邪惡為伍，走向美好。」

河北王三聲明：「我是一名城管管理人員，在現實中我看到了很多共黨的分子，在幹著傷天害理的事，我也看到了很多法輪大法真相資料都談到《九評共產黨》中揭露共產邪靈的實質，因此，特別聲明，從今天起徹底退出共產邪靈的黨、團、隊組織，抹去獸的印記。」

江蘇李祥順發表聲明：「我直到最近才了解到部分的中共的邪惡程度，包括活摘法輪功學員器官。在過去的20年裡到，我曾經做過中共的城管，助紂為虐。現在是疾病纏身，但是幸運的聽到了三退保平安是一個上天給予的機會。我在此嚴正聲明退出曾經加入的中共的共青團和少先隊。和邪惡的共產主義正式切割。」

秦緒彬：「我是一名城管，看透了共產黨的腐敗墮落，為了祈求神佛保佑，有個美好未來，我決定鄭重聲明退出中共邪黨及其操縱的團隊等一切邪惡組織。認同法輪大法好。」

湖南衡陽劉小平發表聲明：「我叫劉小平（字：正中） ，從事城管工作。自從我讀了《九評》，我充分認清了中共邪黨之惡。特別是有幸在台灣親眼目睹了『法輪功』的遊行場面感受深刻，很是壯觀祥和。」

「儘管我乾的是讓人所唾棄的職業，但我牢記『善惡有報』的天理而不去行惡，做我力所能及的事。我雖不是大法弟子，但我由衷的知道『法輪大法好，真、善、忍好』，擁護法輪功！ 因此，今特鄭重聲明退出中共黨、團、隊組織，永離惡黨！」

聲明中還有退團、隊：朱天保、劉三毛2人，退隊：李顯均共4人

民眾呼籲：大家快快退垮這個殺人黨

2008年湖北老鄉鄭力代被城管打死的魏文華發表三退聲明：

1月7日下午，湖北天門市水利建築工程公司總經理魏文華因拍攝當地城管粗暴執法，被暴打致死。事發當天，七八十名便衣男子從魏家搶走魏文華的屍體，並惡意將他在地上拖行十餘米遠招搖示眾。這樣無法無天的流氓行徑是中共暴政的又一再現。

魏文華一直以來以助人為樂，連續多年都被單位評為學雷鋒標兵。數年被評為水利系統的「十大標兵」。1996年3月，魏文華當上了天門市水利建築工程公司的總經理。

魏文華的猝死讓他的家人和同事都難以接受，灣壩村村民也難以接受這個殘忍現實，這是中共犯罪集團對人民犯下的又一樁血案，蒼天在上，無辜人的血不能白流，我們全體有良知的中國人，要退出中共，早日結束暴政專制。

在此，我作為魏文華的老鄉，替他退出中共的所有組織（黨、團、隊），讓魏總在天之靈安心，希望他來世仍就是一位好人。

魏總，你一路走好！中共倒台！惡人遭報！是全體善良中國人的願望，天佑中華一定會實現。大家快快退跨這個殺人黨。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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