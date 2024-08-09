【中國一分鐘】中共火箭解體產生數百碎片 逾千衛星面臨危險

【新唐人北京時間2024年08月10日訊】請收看中國一分鐘。

中共火箭解體產生數百碎片 逾千衛星面臨危險

8月6日中共發射的長征6A火箭在太空中解體，碎片數量超過900塊，是有史以來規模最大的太空碎片事件之一，將導致地球軌道高流量區域的1100顆衛星，和其它物體面臨碰撞危險。目前尚不清楚中共火箭解體的原因，而在2022年，中共長征6A火箭級同樣在太空中解體。外媒批評，這種碎片事件本該可以避免。

中國大規模盜賣屍體案被一名律師披露後，引發輿論嘩然，中共官方壓制國內「盜賣屍體案」的傳播，微博關閉評論，同時渲染美國所謂的「藏屍案」，被指轉移焦點。

甘肅敦煌萬人演唱會遇沙塵暴 狂風大作遊客逃

8月7日晚上，甘肅敦煌市一景區舉行「萬人星空演唱會」活動期間，現場突然颳起沙塵暴，眾人完全看不清路，趕緊逃離。

山東炭疽或已流傳到河北 風險難估

日前，山東陽谷多人感染炭疽病，後續傳出河北省石家莊也發現病患。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏呼籲「關注周邊環境中潛在的炭疽桿菌污染情況」，中國媒體也透露，疫情已經擴散。

新唐人亞太電視整理報導

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