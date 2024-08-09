中共火箭在太空解體 700塊碎片威脅逾千衛星

【新唐人北京時間2024年08月11日訊】中共近日發射的一枚運載火箭，在太空中解體成數百快碎片，對已經分布在相應地球軌道上的一千多顆衛星，構成碰撞風險。

中共國企上海垣信衛星科技有限公司，本週二發射一枚運送互聯網衛星的火箭，但在進入太空軌道後不久就發生了爆炸。

美國太空司令部最初表示，此次事件產生了300塊碎片，但隨著碎片雲的擴散，這一數字可能會增加。

據美國太空追蹤公司LeoLabs則發布消息稱，火箭爆炸後至少有700塊碎片，而且形成的碎片場還在不斷擴大。

LeoLabs的分析師表示，這些碎片雲位於距離地球約800公里的軌道上，預計將持續存在數年。而相關軌道上有超過1100顆衛星和其它太空物體，面臨著可能與這些碎片相撞的風險。

目前尚不清楚這次火箭的解體是因為與其它物體發生碰撞，還是因為火箭上未使用的燃料爆炸所引起。

太空追蹤公司Slingshot Aerospace的戰略副總裁謝弗（Audrey Schaffer）接受路透社采訪時說：「我們現在看到的情況是，未來三天內，預計有超過1100次相距不到5公里的交會。」

謝弗表示，這些處於危險中的物體中，約有三分之一是運作中的航天器，它們或許能夠躲避這些碎片。但其餘的太空垃圾碎片是無法控制的，因此無法躲避新的碎片，這令人擔憂可能發生碰撞後的連鎖反應。

最近兩年，中共的太空計劃動作頻繁，對其送入太空的火箭殘骸，卻缺乏有效的控制和管理。

2022年，一枚長征六號甲運載火箭也曾在太空中解體，產生了數百塊碎片。西方國家曾對此同聲譴責，要求中共當局採取措施，減少廢棄的火箭彈體在太空中造成的碎片和污染。

（責任編輯：李明）

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