分析人士星期五(8月9日)表示，本周一枚中国发射的火箭在太空中解体，产生了超过700块碎片，这使得地球轨道高流量区域的一千多颗卫星和其他物体面临危险碰撞的风险。

中国国有的上海垣信卫星科技有限公司(SSST)于星期二将18颗互联网卫星送入太空轨道，这次发射是被中国媒体称为有着“中国版‘星链’(Starlink)之称的千帆星座(G60星链计划)”，旨在挑战太空探索技术公司(Space X)的星链。

将这些卫星送入轨道的火箭，在部署完有效载荷不久后似乎发生爆炸，形成越来越大的碎片场，美国太空追踪公司估计，到目前为止至少有700块碎片。

SSST没有回应媒体的置评请求。

美国太空追踪公司LeoLabs表示，碎片数量可能超过900块。几位分析师表示，这些在距离地球约800公里(497英里)处轨道的碎片云，将持续存在数年。

目前尚不清楚这次火箭的解体是因为与其他物体发生碰撞，还是因为火箭上未使用的燃料爆炸所引起。美国太空司令部最初表示，此次事件产生了300块碎片，不过随着碎片云的扩散，这一数字可能会增加。

太空追踪公司Slingshot Aerospace的战略副总裁奥黛丽·谢弗(Audrey Schaffer)对路透社表示，超过1100颗卫星和其他太空物体面临与这些中国碎片相撞的风险。

谢弗说：“我们现在看到的情况是，未来三天内，预计有超过1100次相距不到5公里的交会，”她补充道，这些处于危险中的物体中约有三分之一是运作中的航天器，它们可能能够躲避这些碎片。

谢弗说，其余的物体是无法控制的现有太空垃圾碎片，它们无法躲避新的碎片，这引发了许多分析人士担忧碰撞后的连锁反应。

2022年，一枚长征六号甲运载火箭(Long March 6A)同样在太空中解体，产生了数百块碎片，引发了西方国家和太空可持续发展倡导者对中国的批评，他们认为北京应该更有效控制和管理，以减少废弃火箭弹体在太空中造成的碎片和污染。

谢弗说：“坦率地说，火箭再次出现同样的问题令人失望。”。她表示：“这种本来可以避免的产生碎片的事件不应该再发生了。”

最近两年，中国的太空计划动作频繁，多次完成了发射载人飞行的任务，将一个由三名宇航员组成的机组人员送入轨道空间站，并向月球发射了月球车，带回了月球的岩石和土壤。此外，中国还发射了用于国家安全、通信和科学目的的北斗系统卫星。

此次“千帆星座计划”的目的是为了向美国发起挑战，一方面是覆盖全球的网络服务，挑战马斯克的“星链计划“，另一方面是抢占低地轨道位置和频率，确保中国的数据安全。这个项目计划在第一阶段将1296颗卫星送入轨道，预计在2025年年底前发射648颗卫星，组成一个区域性的网络。

(此文参考了路透社的报道。)