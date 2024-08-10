在参加巴黎奥运会的中国游泳运动员被笼罩在一场兴奋剂丑闻的阴影之际，北京这个星期发起了一系列宣传攻势，质疑美国奥运选手和反兴奋剂机构是否廉正。

中国的反兴奋剂机构和官方媒体同时发声，指控美国运动员存在滥用药物的现象，并称美国在兴奋剂问题上没有指责中国的资格。一些网络上流传的针对美国运动员的无根据指控也获得了官媒的认可。

美国和德国的媒体今年早些时候曝光，23名中国游泳队员2021年在被检测出服用禁药后，世界反兴奋剂机构接受了中国当局的调查结果，即运动员无意中摄入了被污染的食物。这些运动员没有受到处罚，并顺利参加了当年的东京奥运会。

该丑闻一直笼罩在中国游泳运动员的头上。根据世界游泳联合会(World Aquiatics)发布的数据，从今年年初到奥运会开幕前夕，中国游泳运动员是最常受到药检的群体，人均药检次数为21次。排名第二的美国仅人均6次。

中国官方认为自己的运动员受到了不公待遇，同时指控西方媒体对兴奋剂事件的报道是为了降低中国选手在奥运会上的竞争力，破坏中国的国际形象。

美国、中国、世界反兴奋剂机构相互攻击

星期四(8月8日)，中国反兴奋剂中心连发两份声明，公开呼吁加强对美国田径运动员的兴奋剂检查频率，并要求美国的反兴奋剂机构接受调查，以“重树全球运动员对公平竞赛的信心”。

中国反兴奋剂中心重点质疑了美国田径选手埃里扬·奈顿(Erriyon Knighton)的案例。

今年3月，奈顿在一次赛外药检中被查出体内含有群勃龙(Trenbolone)激素。一个独立的仲裁后来认定，检测结果很可能是由于奈顿食用了遭污染的牛肉而导致的。奈顿没有受到禁赛，并顺利参加了今年的巴黎奥运会。

在当天发表的另一份声明中，中国反兴奋剂中心则称美国存在“大规模、有组织、系统性使用兴奋剂的严重问题。”

这份声明是对一篇路透社报道的回应。这篇报道援引世界反兴奋剂机构(WADA)的话说，美国反兴奋剂机构(USADA)曾在2011至2014年间三次允许被发现服用了兴奋剂的运动员充当卧底，提供信息和线索以抓到其他服药的运动员。世界反兴奋剂机构称这违反了世界反兴奋剂条例。

美国反兴奋剂机构则回应表示，世界反兴奋剂机构当时就知道这场行动的存在，也没有提出异议。

“当美国反兴奋剂机构和其他反兴奋剂机构获得有关不端行为和可能的违规行为的信息时，我们通过一切可用的资源来寻找真相是至关重要的，”美国反兴奋剂机构的声明说。

该机构还称，这样的行动“恰好展示了世界反兴奋剂机构应该对中国药检呈阳性的游泳运动员采取的措施：研究证据以查明真相，维护规则，保护体育运动的纯净。”

中国反兴奋剂中心则在其声明中称，美国的行为显示出其“虚伪”。

“美方这种对自身长久以来的反兴奋剂‘陋习’视而不见，却试图越界管辖别国的‘双标’行为，也让国际社会看清了其‘贼喊捉贼’‘双重标准’的真面目，”声明写道。

中国多家官方媒体就此发表了社论，基本都沿用了中国反兴奋剂中心的说法，要求美国的反兴奋剂机构接受调查。

“如果它对自称的‘清白’真的有底气，就应当坦然而且是主动接受权威机构WADA的独立彻查，”官方的民族主义报刊《环球时报》写道。

芝加哥大学政治科学教授杨大利认为，北京的宣传攻势是为了维护自己的国际形象。

他在接受美国之音采访时说：“这个对中国游泳队的名声有一定的打击，”他说。“这个事情一方面是兴奋剂检测的问题，但是另外一方面呢，最重要的还是在目前这个环境下，有一定国际舆论的问题。”

中国深陷兴奋剂丑闻

北京正尝试淡化一场近年来最大的兴奋剂丑闻。《纽约时报》今年4月揭露，23名中国游泳运动员在上届奥运会之前药检呈阳性，这个数字多达中国政府当年派往东京参赛的游泳选手总数的一半以上。

报道称，中国官方在调查后对世界反兴奋剂机构表示，运动员们是在不知情的情况下误食了违禁药物。世界反兴奋剂机构接受了这一说法， 并允许了这些选手参赛。他们最终在2021年的奥运会上帮助中国获得了多枚奖牌。

世界反兴奋剂机构承认了媒体的报道，但坚持表示决定是正确的。

7月30日，《纽约时报》又报道称中国两名游泳运动员于2022年被检测出服用违禁药品。但中国的反兴奋剂机构的调查结果称这是由于他们食用的汉堡被污染，随后移除了对这两位运动员的处罚。

世界反兴奋剂机构表示正在调查这起事件。美国司法部据报也展开了调查。

中国反兴奋剂中心则指控《纽约时报》“执意将兴奋剂问题政治化、工具化”，并宣称“其主要目的就是扰乱巴黎奥运会游泳比赛的秩序，影响中国运动员心理并削弱其竞技能力”。

中国的运动员也因这场丑闻遭到了更加严格的对待。在本届奥运会上获得了金牌的中国游泳选手潘展乐表示，自己从5月到7月间已经接受过21次药检。

中国游泳队员张雨霏也对潘展乐受到的待遇表示了不满。在一场奥运会的记者会上，她问到：“为什么中国运动员游这么快的时候要被质疑？那在此之前，伟大的(美国)运动员(迈克尔·)菲尔普斯，他拿到7块金牌、8块金牌的时候，那为什么没有人敢去质疑他？”

反斥美国滥用兴奋剂

星期五(8月9日)，中国央视旗下的社媒账号“玉渊谭天”发表了标题为《独家揭秘美国滥用兴奋剂全产业链》的文章。文章列举了媒体公开报道过的美国兴奋剂丑闻。

文章还质疑美国运动员滥用“用药豁免权”以提高比赛成绩。

根据世界反兴奋剂组织的规定，需要服用药物以治疗疾病或其他健康状况的运动员可以申请“用药豁免权”，以获准服用一般情况下被列为禁药的药物。本届奥运的美国体操冠军西蒙·拜尔斯(Simone Biles)和短跑冠军诺阿·莱尔斯(Noah Lyles)都分别获准服用治疗注意力缺陷和哮喘的药物。

“玉渊谭天”的文章援引不具名“专业人士”的话说，美国故意在巴黎奥运会之前“围绕兴奋剂做文章，是为了扰乱我们的巴黎奥运会备战工作，甚至企图剥夺中国运动员的参赛资格，来遏制其潜在竞争对手”。

反驳虚假信息的中国官员遭调查

中国官媒采纳了一些社交媒体上流传的无根据指控，称美国游泳运动员在赛后的脸色泛红是服用兴奋剂的表现。

本届奥运会开赛后不久，不少中国民族主义博主和评论人士贴出了多位美国女子游泳运动员在赛后脸色泛红的照片。他们称，美国选手的脸“红得发紫”，说明服用了药物。

美国选手托丽·赫斯克(Torri Huske)是最常被中国网民用来指控美国队服药的运动员之一。一位简介为中医医师的微博博主贴出了赫斯克赛后接受采访的照片，称她脸上的红斑“是典型的药物反应”。

但事实上，通过赫斯克在她个人社媒账号上贴出的照片可以看出，她的面部平时就有这些红斑。

一位中国国家体育局的官员在微博上驳斥了这种说法，却受到了惩罚。

这位叫做袁昊然的自行车击剑运动管理中心副主任在一篇帖文中表示，美国运动员的脸红可能是灯光、皮肤颜色、转播画面的偏色所造成的。

在遭到网民的攻击后，袁昊然关闭了自己的账号。他个人也遭到了国家体育局的调查。

体育局还在一份声明中感谢了社媒用户“为中国体育代表团征战巴黎奥运会营造良好的舆论环境”。

8月6日，《环球时报》在一篇英文文章中转述了中国网民有关红脸的阴谋论，并引用中国国家健康卫生委员会的一位专家称，不排除这是由于滥用药物导致。

研究中国互联网审查的前微博审查员刘力朋认为，这个没有根据的指控能在审查严格的互联网上不受限制地流传并受到官方背书是因为它符合了北京在社媒推广的“反美”叙事。

“它契合了很多现在已经在中国成为政治正确的一种叙事， 你一定得说美国不好，”他告诉美国之音。“大是大非面前你不可以谈事实，我们必须要灭敌人。”