全球電動車轉型，帶動關鍵電池原料「鋰」需求大增，但過去幾個月來，巴爾幹半島國家塞爾維亞，不斷上演示威抗議，為的是阻止歐洲最大規模的鋰礦開採，當地農民憂心會汙染土地，危害大眾健康。而在西非國家的迦納，則是在開採金礦好幾個世紀後，宣布啟用全國第一座黃金精煉廠，高呼錢留迦納！

從官員到部落領袖，個個配戴金飾隆重出席，因為在歷經幾世紀的金礦開採後，非洲的迦納，終於要啟用全國第一座黃金精煉廠，坐落在首都阿克拉。

迦納副總統 巴烏米亞(Mahamudu Bawumia)：「目前我國的黃金，都是以原料的形式出口，在迦納以外的地區進行精煉。」自2018年起共五年的時間，迦納每年平均可生產122.5公噸的黃金，相當於392萬盎司，但全都出口到海外精煉。迦納副總統 巴烏米亞：「後果就是損失營收，並錯失能創造就業的機會，這座廠預計能創造80到120份直接工作，以及500份間接工作。」這座皇家迦納黃金精煉廠運作後，每天將能處理400公斤的黃金，流程將會向小規模的採礦商收購黃金，再從大型礦商取得加工黃金的許可。迦納副總統 巴烏米亞：「將能讓我們精煉出24克拉，純度高達99.99%的黃金。」當地業者也看好金價的前景，在避險需求支撐，加上美國聯準會九月降息的預期下，帶動週四，國際金價攀升超過1%，目前穩在每盎司2463美元上下。迦納西部的採礦公司人員：「這對我們的幫助很大，因為錢會留在迦納，不用再將我們的黃金送往海外並繳稅。」世界黃金協會更在最近發布報告，顯示今年第二季的黃金需求，增加4%到1258公噸，創下2000年以來需求最強勁的第二季。世界黃金協會執行長 泰達維(David Tait)：「我不認為現階段有什麼會引發黃金泡沫化的東西。」當中，各國央行的黃金購買年增6%，卻也衝擊到同期的珠寶消費，大減近兩成到四年新低。傳統阿坎族部落統治者：「我們窮是因為我們被剝削，我們必須擁有自己的資源。」相較於這個西非國家的礦業總算要開花結果，位在歐洲東南部，巴爾幹半島國家的塞爾維亞，則有大批民眾上街示威，要阻止一場歐洲最大的鋰礦開採計畫。示威民眾：「我們不容許任何一塊土地用來開採鋰礦，自然也不想討論鋰或任何沒意義的事。」過去幾個月來，這波抗議行動在塞爾維亞全國遍地開花，部分民眾甚至表示，準備好用肉身來阻止機械的開採作業。示威民眾：「這會汙染整個環境，我不是這方面的專家，但大家都說這有害。」鋰是當今炙手可熱的電池材料，廣泛用在手機設備和電動車的生產，開採鋰礦的作業，預計會從塞爾維亞西部的賈達爾地區開始進行，引發當地農民擔憂，會汙染土地，危害到公共健康。生態人士/當地農民：「水和空氣污染、噪音、塵土，將破壞我們最美麗的塞爾維亞自然景色。」這項開採行動，由全球三大礦業公司之一的力拓集團負責；兩年前的今天，他們在當地的開採許可，才因為一群環保團體的抗議而被廢止。但就在今年六月，力拓集團公布一份新研究，證明這項工程對環境的安全性；再隔一個月，塞爾維亞宣布重新恢復力拓集團的開採執照，得以在當地打造歐洲最大的鋰礦場。與此同時，當局還和歐盟委員會簽定協議，讓成員國能採用塞爾維亞的鋰礦原料，德國總理蕭茲也到場支持。德國總理 蕭茲：「藉由在塞爾維亞開採鋰礦，能讓我們提升強韌度、推動產業現代化，並實現我們的氣候目標。」這項24億美元的工程計畫，預計能覆蓋歐洲目前90%的鋰礦需求，同時奠定力拓集團在全球鋰礦生產龍頭的地位。德國總理 蕭茲：「我們必須降低我們的依賴，我們必須在供應鏈打造強韌的架構，這就表示我們必須開發新的原料來源。」沒有加入歐盟的塞爾維亞農民認同，新礦場能夠使歐盟不再依賴從中國進口的鋰礦，但卻是建立在當地居民付出健康的代價上。生態人士：「他們說歐洲需要我們的鋰礦，但他們不需要塞爾維亞、不需要塞爾維亞人，沒人想要一個變成垃圾場的國家。」如今抗議民眾下通牒，要求政府在8月10日期限前，通過法案禁止鋰礦開採，否則發動更大規模示威行動。但當局似乎不予理會，而是將這項開採計畫視為擺脫經濟低迷的關鍵解套方法。

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