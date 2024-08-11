隨著巴黎奧運使用植物性飲食為主的菜單，無肉飲食變得前所未有的主流化。那麼，為什麼卻有如此多的素食網紅卻開始吃肉了呢？

by 美麗佳人編輯部- 2024/08/12 更新

作者／Amy Molloy 翻譯／Clancy Lin Photo／DR

純素主義的運動員 Oceana Mackenzie

回憶起自身的成長過程，澳洲頂尖女攀岩運動員 Oceana Mackenzie 表示，過去他不同尋常生活方式經常遭受質疑。「當年幼的我表示自己是純素主義者時，對手的父母總會評論說：『哦，那你一定不怎麼強壯。』」他說道，「這總是讓我感到很困惑，因為我同樣地現身賽場——而且還常常贏得比賽。顯然，我表現得還不錯。」

事實上，Mackenzie 的表現遠遠超過「還不錯」。年僅22歲的他正在巴黎參加他的第二屆奧運比賽。之前他曾代表澳洲參加2020年的東京奧運會，而那也是運動攀登首次成為奧運的競賽項目。

IG＠ceana_climbing

如同 Mackenzie 在 Instagram 自介中明確點出的一樣，他是一位堅定的純素主義者。他會烘焙純素、無麩質的馬芬帶去訓練。他會將營養酵母撒在「所有」東西上，儘管看起來有點像魚飼料，但這是他維持自身維生素B12含量的祕密武器（酵母撒在酪梨吐司上、撒在義大利麵上、撒在佛陀碗上）。

Mackenzie 家一共有六個孩子——全是女孩，全是居家分娩，全是居家教育。在成長的過程中，他原先以素食飲食為主，後來因為模仿姐姐的行為而改變成純素飲食。如今，Mackenzie 因環保和健康因素而堅持著植物性飲食，而他並不是體育界中唯一的純素主義者。

7月26日巴黎奧運即將開幕。在開幕前夕，官方宣布屆時提供觀眾享用的食品將有60%是素食。作為許多節目進行場地的協和廣場（La Place de la Concorde）所提供的餐飲將是100%素食。也就是說，你可以一邊看著奧運霹靂舞比賽，一邊大口吃著「素食熱狗」——這是多麼地進步啊！

在選手村裡，供運動員享用的食物也將著重於植物性飲食的選擇，而這些蔬食料理也確實有著大量的需求。在澳大利亞奧運隊伍中，植物性飲食運動員包括攀登選手 Campbell Harrison，他出於環保理由吃素，並形容自己是一位「熱情的素食主義者」。「作為一名經常四處旅行的運動員，我經常思考我的碳足跡問題。」他說，「我認為素食飲食很適合攀登運動，因為我們需要肌肉和力量，但同時也要保持精瘦——這可以達到一個很好的平衡。」

但對於我們這些並非運動員、不會攀岩，不會從10米高的跳台上一躍而下的人來說呢？嗯，許多人也正在轉向從植物中獲取力量。

「綠」幕

根據市場調查公司 Roy Morgan 的數據，在澳洲過去的十年中，素食主義正穩定地持續增長。目前，約有250萬的澳洲人（約佔總人口的12%）其飲食攝取以素食飲食為主。

至於純素主義，我們來看看 #vegantok 的數據吧。在撰寫這篇文章時，TikTok 上的這個標籤已經有超過2.07億次的點閱，內容從食譜的分享到性感的農夫抱著小牛的影片，直擊你的心弦。

麗珠（Lizzo）吃純素雞肉三明治的三分鐘影片，一共吸引了超過27萬人點擊愛心。而金・卡戴珊（Kim Kardashian）與純素肉品公司 Beyond Meat 的 Instagram 合作廣告也引發了大家的熱議（主要是因為他在廣告中一口也沒咬下那顆漢堡）。

2023年7月，一家名為 Greens 的純素超市在雪梨郊區的紐鎮（Newtown）開業。據說這是該鎮首間完全的植物性飲食商店，亦是全國最大的純素店家。當前的特價商品包括純素腰果切達起司和純素豬肉塊。

女性比男性擁有更多可能成為素食主義者或純素主義者，加利福尼亞大學的一篇研究報告中強調了肉食與性別認同之間的關聯。男性較為容易表現出對於吃肉的「強烈情感依戀」，而吃素的女性相對男性更不容易在飲食上作弊，因為他們更具有「利社會動機」（換句話說，他們更加考慮對於他人和社會的影響）。

人們選擇素食的原因包括潛在的健康益處（降低罹患心血管疾病、肥胖，和糖尿病的風險）以及對地球的益處。牛津大學的一個研究團隊發現，相較於每天攝取超過100克肉類的飲食，純素飲食減少了75%的溫室氣體排放、水污染和土地使用。

聽起來不錯吧？你可以稱之為「素食革命」，但就像所有革命一樣，事情總有一體兩面。

蔬食，簡單而不簡單

有趣的是，儘管素食主義正在不斷地增長，但「植物性食品製造商」卻在苦苦掙扎。Beyond Meat（是的，就是那家在2022年聘請卡戴珊擔任首席品味顧問的公司）在2024年第一季度的收入出現了下滑。整體而言，植物性肉類的銷售正在下降，一部分是口味問題，另一部分則是成本問題。

純素主義的「貴族化」也受到了批評。雖然說可以在預算有限的情況下進行純素飲食，但這可就不太適合在 Instagram 上分享了。「被迫面對生活成本和食品價格上漲的危機，現代的純素主義者手頭緊張、時間也有限。」行銷學博士 Jennifer Yule 在《衛報》的一篇評論中寫道，「烹飪那些 Instagram 上的菜餚，如早餐的全素豆腐炒蛋，或晚餐的波羅蜜塔可餅，都相當耗費時間。而對於有些人來說，純素替代品實在是太貴了。」

小氣純素主義是什麼？

當然，不一定要花高價才能實踐植物性飲食。對於尋找便宜純素替代品的植物性飲食者，這個名為「小氣純素主義」（The Stingy Vegan）的部落格則頗受歡迎。

你甚至可以購買有著「散播鷹嘴豆泥，而非仇恨」這樣俏皮口號的周邊商品。作為一名加拿大人，該部落格的作者 Melissa Copeland 寫道：「植物性飲食很昂貴，這種普遍性的誤解，簡直快把我逼瘋了。」

他鼓勵人們拋棄昂貴的肉類純素替代品，轉而選擇新鮮、色彩豐富的蔬菜、穀物、馬鈴薯和豆腐。而這又讓我們可以重新提起奧運攀登選手 Oceana。當他在亞洲旅行並住在偏遠地區時，他的首選餐點是用飯店熱水壺煮成的米粉配蔬菜高湯。「社交媒體很適合拿來搜尋自己喜歡的飲食風格的同類人，可以關注他們並嘗試他們的食譜。」他說，「即使只是偶爾幾頓飯換換口味，也比什麼都不做好。」

飲食失調和純素主義的關聯

他最喜愛的純素主義網紅之一是 Liz Miu，他在 Instagram 上擁有超過 46.5 萬名粉絲。他的所有食譜都是純素和植物性飲食，而且他非常地堅持不懈。然而，同時也有一群素食網紅正在公開地脫離這個行列。

如果在 TikTok 上搜索「素食網紅吃肉」（vegan Tiktoker eats meat），你會發現這個主題類別已有超過9600萬次的點閱。這些影片的標題包括「七年來第一次吃肉」和「純素主義者首次嘗試肉類」等。對於有些人來說，這是為了獲得點讚；對另一些人來說，則是出於嚴肅的健康考量。

在2023年的一個影片中，長期以來身為素食主義者的紐西蘭網紅 Caitlin Wiig 透露，在他重新吃肉後，身體感到「從未如此地快樂，從未如此良好地運作」。2020年，Caitlin 被診斷出患有傳染性單核細胞增多症（腺熱病），並一直為持續性的疲勞所苦，但在重新開始吃肉後，這些問題不復存在了。

飲食失調相關的慈善機構也提出警告，表示純素主義與飲食失調之間可能有所關聯。根據維多利亞飲食失調協會的一份資料表明，「相比於一般人，有更多的飲食失調患者表示自己是素食主義者或純素主義者。」需要表明的是，他們並非指控純素主義會導致厭食症，而是指出這可能是一個風險因素，或是一種掩蓋問題的方法。

這也是為什麼即使我多年來一直以植物性飲食為主，卻從不稱自己為素食主義者。經歷過厭食症之後，我明白給自己貼上任何一種標籤都可能有所危險，並導致我有理由去減少卡路里的攝入。當涉及到任何生活方式選擇時，誠實地面對自己的動機至關重要。

食物的快時尚

我們對加工肉類與快時尚的消費行為之間存在著一個有趣的相似關係。研究員 Benjamin Wurgaft 在他的著作《肉食星球》（Meat Planet）中指出：「這兩個產業皆透過壓低價格來賺錢，卻也都帶來了極其有害的環境外部性。對於人們來說，這兩者皆是一種重要的『信號』。」

對於我們的祖先來說，吃肉是一種富足的象徵，因為以穀物為主的飲食通常與貧窮相關聯。肉類飲食還被用來營造一種歸屬感，尤其是在澳洲，親友們以烤肉聚會來增進感情。

因此，也許我們應該像改變購物習慣一樣來挑戰自身的飲食習慣。即使我們偶爾可能還是會購買凱馬特（Kmart）的T恤或是大麥克漢堡（Big Mac），但越來越多的時候我們會選擇更具永續性的時尚和食品來源——即使它們更加昂貴。

在澳洲，這位專攻永續生活研究的博士 Kate Luckins 在他的書《Live More With Less》中，推薦了一種「熱愛植物」（plant-enthusiastic）的飲食方式，以大幅減少你的食物足跡。他指出，我們浪費食物的原因之一是「理想化的混亂」（aspirational clutter）。

你是知道的，你在週日把冰箱塞滿了深綠色的蔬菜，到了週五叫了外賣後，只好將那些已經腐爛的菜葉拿去丟掉。我們都這樣過的，不是嗎？

「我們在選購時，容易被理想化的自我所吸引，而不是根據真實的計劃來滿足我們對產品的需求。」Luckins 如此解釋道。他建議擁抱適合自己的「綠色程度」——無論是減少肉類的攝取，還是嘗試更永續的著裝搭配。值得一提的是，即使是終生抱持純素主義的 Oceana Mackenzie，在生病時也會吃蜂蜜（但只有高品質的麥盧卡（manuka）蜂蜜）。

彈性素飲食法（flexitarian diet）

所以答案會是彈性素飲食法（flexitarian diet）嗎？這種也被稱為「兼職素食主義」的飲食主要以植物飲食為基礎，但允許彈性地攝取一些動物性產品。根據 YouGov 的數據，現在約有五分之一的澳洲人對於這個「f字頭」飲食法表示認同，甚至營養學家們也給予這種飲食法肯定。

雪梨的營養學家 Lee Holmes 本身就是一位彈性素主義者。「對大多數人而言，彈性素飲食法更容易達成，而且更具持續性。」他說，「這可以幫助減少嚴格素食或純素飲食中可能帶來的營養缺乏的風險，尤其以女性來說，在某些人生階段中需要攝取更多特定營養素——如鐵和膽鹼。」

作為新書《自然療法：新冠長期指南》（Nature’s Way to Healing: A Long Covid Guide）的作者，他支持 Mackenzie 以植物性飲食搭配一點蜂蜜的作法。「在感冒或流感的康復過程中吸收蜂蜜，是一個彈性素飲食法能帶來好處的例子。」Holmes 說，「當然計劃周全的素食飲食也可以幫助康復，但對於某些個體來說，尤其是從某些嚴重疾病如新冠肺炎中恢復時，適當地加入一些精益動物性蛋白可能是有益的。」

對於澳洲運動員——以及在家觀看奧運比賽的我們所有人來說，我們會一邊吃著「偏綠」的食物，一邊為金牌歡呼。

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