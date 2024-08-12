科技業女董事席次一覽表

記者洪友芳／專題報導

台積電董事多數擁有世界級公司經營經驗，今年選出2席女性獨董。圖為伯恩斯。（彭博）

科技業董事會董事成員，以護國神山台積電（2330）最具國際化，今年全面改選後的10席董事中，有7席獨立董事。其中美國背景獨董占一半，相當「美」味十足，當中又有2席獨董為女性，來自美國，專業背景相當受矚目；聯電（2303）、台達電（2308）今年董事會改選，女性獨董也各占3席；董事會女力崛起，科技業界中，也興起女性獨立董事新興專職工作。

台積電強調公司治理，董事多數擁有世界級公司經營經驗，今年選出2席女性獨董更是特別，烏蘇拉•伯恩斯（Ursula M. Burns）具有美國國家工程院院士榮譽。她目前是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，也是有影響力的非裔女性，她曾任美國全錄（Xerox）執行長，也曾任「總統出口委員會」主席。

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伯恩斯可強化台積電與美溝通

另一位琳恩•埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）專業背景也相當特殊，她曾任美國最大的獨立煉油公司太陽石油公司（Sunoco）董事長及執行長、殼牌石油公司總裁及執行長，目前任沙烏地阿拉伯國營石油公司非執行董事及審計委員會主席，也擔任油田服務公司Baker Hughes公司獨立董事及治理與企業責任委員會主席。

半導體業界認為，值地緣政治崛起與半導體供應鏈在地化，美國是主戰場，台積電赴美國投資建廠更是「硬仗」，延攬伯恩斯擔任獨董，將有利於台積電強化與美國政府、商界的溝通；全球朝淨零排放、綠色製造發展，台積電往海外投資建廠，台灣又面臨缺電危機，能源專業的埃爾森漢斯對台積電將具備一大指導助力。

聯電女獨董 占三分之一

聯電董事會今年也改選，9席董事中，獨立董事占6席，女性獨董又占全體董事的三分之一，包括台大管理學院個案中心執行長許文馨、台大管理學院資訊管理學系副教授吳玲玲、成大國際企業研究所教授級兼任專家王淑玲，全來自學界。

聯發科（2454）現任董事成員中，也有一位女性獨董林夏如，她曾在高盛集團負責亞洲地區私募投資，目前則是國際關係及兩岸經貿專家，並任職於美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心研究教授。

台達電董事會12位董事中，女性獨董有資誠會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾、Yahoo奇摩台灣區總經理鄒開蓮、中美晶（5483）集團董事長徐秀蘭3位。

黃淑君轉行專職獨董

科技業界中，也興起女性獨立董事新興專職工作，昔曾創立Choice巧思品牌、以「晶圓餅乾」行銷業界的黃淑君，近幾年已不做餅乾，轉行專職獨董一職，她人脈廣，十多年前唸台大EMBA就以獨立董事為論文主題，目前共擔任昇佳電子（6732）、佳世達（2352）、零壹（3029）、凌陽（2401）的獨立董事，並也是雙鴻（3324）的董事。

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