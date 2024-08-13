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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中1家餐廳前天舉辦活動，施放彩煙引發轟然巨響並伴隨紅色煙霧，網友批評「八仙塵爆翻版」。台中市環保局今天稽查，將依違法空污法開罰，警方則依違反社維法函送地院裁處。

台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳，11日舉辦性別派對，過程中施放彩煙引發轟然巨響，空中並伴隨紅色煙霧，有在場顧客受到驚嚇後，將拍下的影片貼網投訴，引發網友批評是「八仙塵爆翻版」。

餐廳張姓主管今天出面道歉，她表示，餐廳是依照客人需求，與配合廠商進行彩煙施放，目前已全面停止配合相關活動，對當天造成客人驚嚇與外界疑慮致歉。

至於施放彩煙恐造成他人受傷部分，轄區台中市警察局霧峰分局表示，全案將依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款偵辦後，函請台中地院裁罰。

台中市消防局今天透過文字稿表示，針對日前有民眾於餐廳使用「彩煙煙火」，彩煙為一般民眾可施放的升空類一般爆竹煙火，非屬爆竹煙火管理條例定義的專業煙火範疇，只要不違反中市爆竹煙火施放管制自治條例，未在限制場地與時間內施放，則不須事先申請。

消防局指出，彩煙施放時會以不同顏色煙霧於空中呈現出漸層飄逸畫面，若大量施放恐因煙霧彌漫造成噪音及空氣污染，嚴重影響附近民眾生活品質，更甚者國外已有因此引發野火造成消防員殉職而遭判刑的案例。

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消防局呼籲各商家及民眾，辦理相關活動可改用蛋糕、甜點或氣球等其他替代物品，如有使用煙火需求務必慎選適當施放地點，減量並依產品使用說明正確施放以免觸法而遭開罰。

台中市環保局今天也到事發餐廳進行稽查，空氣品質及噪音管制科股長劉祥兆說，依照掌握的影片來看，有明顯粒狀物散布在空氣中，已違反空污法規定，今天將請業者釐清相關事實，若違規事證屬實會依法開單告發，至於開罰金額還需進一步認定，並請業者避免後續相關行為發生。（編輯：李淑華）1130813