中共全面監控 與民為敵 120合肥人集體退出邪黨 陳月秀

合肥市民眾儲士坤、石明載、張大明 等 120人集體聲明三退，他們表示：中共的恐懼已到了風聲鶴唳、草木皆兵的程度，高層官員要提防，軍隊官兵要防，退役官兵要打壓判刑，知識分子、工人、農民要監控……人人都成了敵人，這個黨還有任何出路嗎？距離滅亡還會遠嗎？我們退出黨團隊，離它遠遠的。

監控越控越嚴 到處都設防恐辦 一個小區就裝幾百個攝像頭

遼寧省民眾張偉、張金蘭、小蘭等 16人聲明三退，他們說：「保險越扣越多，工資越發越少，物價越漲越高，環境越來越差，監控越控越嚴；機關、商店、幼兒園、學校、街道、垃圾場，到處都設防恐辦；防恐總指揮、防恐發言人、防恐平面圖，不知在防誰？我們聲明退出黨團隊邪教組織，選擇生命美好的未來。」

安徽民眾沈立明、張老師、蔡紅英等 47人聲明三退，他們說：「 現在，專制已變為獨裁，2.7億監控器、身分證、手機、微信、銀行卡、醫療卡等一切已使每一個民眾變為透明人，人人都成了待宰的羔羊。這裡也包括所有的窮人和富人，所有的勞動者和管理者，士兵、警察、暗探、大大小小的官員。」

他們指出：「要監控所有人的人，他的結果才是最可悲的。我們退出黨團隊，選擇美好的明天。」

天津市民王利強忍無可忍的說：「在中共的統治下，充滿監控和管制，習近平大搞個人崇拜和一言堂，人人自危，邪黨撒謊欺騙成性，人民沒有自由，邪黨的黨員也受到管制。再也忍受不了這個污濁的環境了，我聲明退出黨團隊，尋求光明的未來！」

貴州省民眾王緣宇順和付有緣園聲明三退，他們表示：「它(中共)一切的一切都是為了維護獨裁專制的利益，沒有半點是為了老百姓疾苦。它把人類當著低等動物關押在鐵籠子裡，全國實行監獄似的管理方式，一個小區裡安裝幾百個攝像頭，中共再統治五至十年，兩口子床前都要安裝攝像頭。」

沒有自由，也沒有隱私權，百姓的一切都在監控中。他們說：「現在小區內除最後一道門(業主居民的家門)外，其它第一道門、第二道門，那些居委會、派出所、門衛、打掃衛生的、收水電費查表、天然氣查表等人員都可隨便進第二道門。有中共的安全老百姓就處處危險，那不，走廁所它都在監控你。」

「老百姓有冤無處申，太苦了！盼老天早滅這魔鬼。為了不做它的陪葬品，我們徹底退出中共的一切組織。」

文坤、文辰、文榮等3人聲明退出中共團隊：「共匪強占百姓土地，強制洗腦，建防火牆大數據監控每個人，隨意拘捕殺害平民，施病毒傷害世界人民，罪惡滔天！」

劉波鄭重聲明三退：「中國共產黨七十多年來殺人無數，文革六四法輪功，新疆的再教育營關押了上百萬維吾爾族人，人臉辨視，身分證定位…，想對每個中國人監控，這樣的政黨想想也夠可怕的，什麼事做不出來呢？只有在中國的老百姓才受騙，在此聲明退出共產黨團隊，去獸記，和這個雙手沾滿中國人鮮血的黨決裂，永無瓜葛！」

監控加碼 中共強推「網證網號」 各界負評不斷

如上述三退聲明所言，中共體制下，各式各樣的監控無所不在，百姓就好像生活在一個無形的大監獄中。不過中共還是不放心，隨著科技的進步，監控不斷升級，近日又推出網證網號，加碼監控的強度。

據大紀元2024年08月02日報導，中共公安部和網信辦於7月26日起草發布《國家網絡身分認證公共服務管理辦法》，意見建議反饋截止日期為8月25日。網民對此負評不斷，多位學者大呼反對，但反彈聲浪卻遭當局封殺。

清華大學法學教授勞東燕7月30日在微博上發文批評，網證網號與網絡實名制一樣，真正的目的是管控人們在網絡上的行為，意在將社會管控日常化與常態化。就相當於給每個人的上網行為安裝一個監視器，所有網上的痕跡（包括瀏覽痕跡）都可一網打盡地輕易加以收集。

大陸社會學者於建嶸7月31日也在微博上對網絡身分認證制度提出了質疑，認為存在法律不確定、技術標準不統一、操作層面挑戰等問題，可能帶來社會風險。建議在相關問題得到解決之前，審慎推行網證制度。

北大法學院副院長沈巋在鳳凰網發表題為「統一網號網證的比例原則檢視」的文章中寫道，數字經濟、網絡社會的活力源泉，在於多中心而不是集中壟斷。他認為當局的做法「潛在的風險、危害是巨大的」。

截至8月1日，負評都已遭屏蔽，唯「自由微博」網站或X等境外社媒平台仍可搜尋到部分原文。

署名「乖乖老鼠」的微博用戶發文感嘆，中國網信辦未來或可靠網證「一鍵封殺舉報者在所有平台的舉報記錄？！那時是不是死無發聲之地？恐怖。」

此外，在海外X平台，網民也紛紛對中共的做法表示譏諷。

Simon Chat：「公開徵求意見就是接受讚美並獲得合法性的一個流程步驟，刪帖是控制輿論的流氓手法，二者不矛盾，都是全過程民主的重要組成部分，不可分割相得益彰缺一不可。」

婉清：「必須全部贊成票，否則卡卡！」

DW：「把不贊成的帖子刪掉，留下贊成的帖子，然後就一致贊成。」

美國之音引用一位不具名人權律師表示，網證網號新規是違法性規章，不僅公然違反《世界人權宣言》及如《公民權利及政治權利經濟權利公約》等國際人權公約，也違反了中國的憲法，濫職侵犯公民的個人隱私、通信和言論自由等。

另一篇已被刪除的評論文章《我擔心哪天我的上網證被吊銷了》稱，「網證」變成了一種白名單制度，即憑證才能上網，被許可後才能上網；任何人被處罰或者監管後，可能會吊銷「網證」，那麼是否就剝奪了個人的上網權利。

明白真相後 參與監控者聲明退出邪黨

深圳居民何嘎嘎聲明退出一切中共黨政團隊組織，他說：「作為一名天涯網絡公司深圳分公司運營，長期幫助政府監控網民，對網上發表不量言論之人進行封殺，對此我已感到極度厭煩，我聲明退出共產邪黨的一切組織，願望中共早日滅亡，中國人能早日有言論自由。」

出租車司機孫領航說：「我表面工作是一名開出租車的司機，可是上級領導給我安排了另一個身分，我的特殊任務包括監控乘客的言論，等等等等。但是今天一名乘客讓我了解了真相，我以前真是被謊言蒙蔽了，現在才真正覺醒！中共是邪惡的，必定被歷史淘汰！我敬仰佛法，相信做好人一定有好報，我選擇做真誠善良、正義良知的好人！」

覺醒後，孫領航鄭重的聲明退出中共團隊及其一切屬組織，廢除過去不明真相時發過的毒誓。

署名IT工作者的民眾表示：「我是一名大陸的IT工作者，從事與監控系統有關的工作。在回老家的路上遇到有緣人，明白了真相，曾經參加過團隊，今自願退出共產黨和共產黨其他組織。」

「由於工作的原因深知中國的監控系統之發達和監控管理模式。選擇這份工作的原因也只是為了養家餬口和從事自己喜歡的計算機專業，如今以「IT工作者」的化名退黨，願能給我一個美好的未來，也給我一歲的寶寶一個好的未來，願他不要受到中共的任何污染。也願我的家人能遇到有緣人，快快明白真相，脫離共產黨組織。」

吉林省民眾丹丹聲明三退：「我已知道中共邪黨一直在欺騙和迫害中國人，還利用新入職不明真相的警校學生當特務，監控法輪功。我現在決定退出中共邪黨的一切組織，不做它的代罪羔羊！」

中共把中國變成了一個巨大的監獄

湖南省民眾毛蕊聲明三退：「中國十四億人被圈在一個無形的大監獄中。沒有言論自由。到處是監控。暗無天日。」

博慧在退隊聲明中表示：「中共以惡來灌輸人們的價值觀，毀滅文化，扭曲人性，用謊言和暴力把中國人層層往下趕，用金錢信仰取代了人們心中對神佛的信仰，中國人都沒有真正的快樂和幸福，沒有尊嚴沒有自由，中共把中國變成了一個巨大的監獄。」

「從心靈到平時的生活，談話，行為，都是被邪黨監控著，很多人都意識到退出來是我們善良人唯一能做的選擇，也是點到了中共的死穴！」

天津市民冰河也覺得自己像活在大監獄裡，他表示：「生活在共產黨的監控下感覺十分壓抑，每天都像活在大監獄裡面，感覺要窒息。他們說的和他們做的完全是兩碼事，百姓天天生活在謊言之中。」

「百姓有理的事兒也變得沒理，遭到的是欺騙和鎮壓。本人聲明退出少先隊，與共產紅魔徹底決裂。」

看清中共邪惡與腐敗，和法寶對自己之前的無知深感慚愧，他說：「從小學的思想品德到大學的政治，無不是政治洗腦，搞的國內經濟低迷，老百姓活的很艱難。沒有自由，完全沒有，大數據，天眼，監控著人民的一舉一動，當官各個貪得無厭，屁大點職責範圍內的事情，請吃飯請小姐的。

和法寶表示：「9年黨齡真的慚愧，今天退出共產黨，共產黨不能代表中國，希望民主的一天早點到來。」

蘇好和女兒（婷婷）2人聲明退出少先隊和共青團。他們表示：「曾經被洗腦，曾經對過去得到的信息深信不疑，還曾經以教師的身分在課堂上替這個邪黨宣傳，還曾經被他們騙人的故事和英雄感動得熱淚盈眶，激動不已。」

「可是，我逐漸困惑，人民民主專政，這是一個怎樣糾結的詞彙，不論教科書裡如何解釋，我始終讀不懂。共產黨號稱是解放了無產階級，從此沒有剝削和壓迫，可是我卻越來越感受到剝削和壓迫。」

「第一次發現自己被監控，是一次發手機短信，我寫了一個地名『弘法寺』，卻怎麼也發不出去，發送十幾次都說發送失敗。我以為是山上信號不好，下山以後想試一試，結果依舊發不出。我這才意識到我們的言論已經被監控。從此我開始注意這些事情，逐漸看清了中國人的可憐。」

傷心的往事歷歷在目，蘇好說：「我想到我的外公，他老實本分，童叟無欺，可是卻被迫公私合營，最後家產被搶走，自己餓死在1960年。我的姐姐，僅僅是貼了一個標語，罵了江澤民，就被判刑8年，沒有律師敢接她的案子。」

「希望女兒和我都脫離這個邪惡的魔爪。」他們充滿感慨的說：「五千年的文明，眼看就要滅絕，真的心痛。這是一個怎樣的世道，可是身邊那麼多人卻為它唱讚歌。要改變這個國家太難了，我只能從我做起，儘自己所能，讓願意聽我說話的人明白一點點事情的真相，那都是無量功德。」

西藏人王志遠：「我親身經歷了他們(中共)對於人權、言論自由和民主的打壓。我的親人曾因為表達自己的政治觀點而被監禁。他們被非法抓捕、拘禁、審訊，甚至遭到了酷刑折磨。我的親友們無法享受到公平的審判和法律保護，這讓我非常痛心。」

目睹在中共統治下，許多人遭受不公正的對待。王志遠指出：「無辜的人被逮捕、判刑，而那些貪污腐敗、權力濫用的官員則毫髮無損。這種不公正的行為令我深感憤怒。因此，我決定退出中國共產黨及其附屬組織，宣揚自由、人權和民主。我希望中國能夠邁向更加開放和自由的未來，讓每個人都能夠享受到應有的權利和自由。」

最後，王志遠說出了他的心聲：「我要呼籲所有的中國公民，尤其是那些在共產黨內部的人士，勇敢地站出來，與我一同聲援正義和自由，讓中國走向更加美好的明天。」

王志遠的呼籲正好傳達了每一位三退勇士的心聲，「我要呼籲所有的中國公民，尤其是那些在共產黨內部的人士，勇敢地站出來，與我一同聲援正義和自由，讓中國走向更加美好的明天。」截至目前(8月9日)為止，退出中共黨、團、隊的總數已有 4億3420萬8千多人。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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