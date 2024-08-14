基里巴斯选民周三（8月14日）前往投票站进行全国选举的第一轮投票。这次投票被视为这个南太岛国对生活成本上升和政府亲华政策的一次全民公投。

第二轮投票定于8月19日举行，这轮投票将决定第一轮投票中多数票赢得的议会席位以外的席位的归属。第一轮投票的结果计划在周四公布。

法新社说，这次选举的投票率看样子很高。在一个叫做“班瑞阿巴”（Banraeaba）的村子里，大约有2,875人要到一个投票站投票，中午时那里就挤满了人，随着越来越多的人到来，人们就开始抱怨。后来，警察出面维护秩序。

基里巴斯有人口13万人，国土由一些低洼环礁和周边的3800平方公里的海域组成，不仅面临海平面上升的严重威胁，而且还缺乏其他太平洋岛国所拥有的资源财富和旅游品牌。但是，它临近美国的夏威夷且为太平洋环绕，具有重要的战略价值，从而成为中国和美国以及其它西方大国争夺的对象。

2019年，基里巴斯政府中断了与台湾的外交关系，转而与北京建交。在最近五年中，基里巴斯的邻国所罗门群岛和瑙鲁也步基里巴斯的后尘，陆续与北京建立了外交关系。目前，台湾的邦交国数量被北京压缩到史上最少的12个。

基里巴斯是世界上依赖外援程度最高的国家之一，被国际货币基金组织归于外债风险很高的国家。这个岛国的生存面临海岸侵蚀和海平面上升的危险，这些危险导致饮用水污染，迫使大部分国民迁往人口最多的岛屿南塔拉瓦（South Tarawa）。

据美联社消息，分析人士称，基里巴斯的网上几乎看不到竞选的消息，也没有本周投票的细节。这个国家甚至没有什么英文新闻的来源。近年来，澳大利亚官员前往基里巴斯屡屡受阻或推迟，两国政府之间的信息流动陷入停滞，引起堪培拉对北京影响力究竟扩大到什么程度的不安。

基里巴斯这次选举只选举议员，不选举总统。议会中全部45个席位有44个需要选举产生。总统选举将在今年十月举行。现任总统塔内希·马茂 (Taneti Maamau)从2016年起开始主政直到现在。一般认为，马茂将会参加选举谋求连任。

马茂今年63岁，在他的任内，基里巴斯转向了北京。他认为拉近基里巴斯与世界第二大经济体的关系将有助于其实现雄心勃勃的2036年发展目标。

法新社报道说，在此次大选之前，北京向基里巴斯派出警务小组，从事训练基里巴斯人力不足的警方应对大选的工作，这引起太平洋事务观察家们的关切。

“中国的所作所为就是要让自己在这一地区的存在正常化，”法新社引述澳大利亚战略政策研究所（ASPI）研究员布莱克·约翰逊（Blake Johnson）的话说。

“我们没有看到任何表明他们在那里干什么以及有多少人在那里的协议，”约翰逊说，“所以，一切都是个谜团”。

中国政府近年来持续在南太平洋地区推行“一带一路”基础建设计划和经济援助，由此加强与各岛国的关系，扩大自己的影响。

南塔拉瓦地区的候选人露丝·克罗斯·宽辛 (Ruth Cross Kwansing)表示，她决定参选是为了帮助基里巴斯人民“发展和繁荣”。

她在接受法新社采访时承认，太平洋这个小角落确实存在着超级大国之间的竞争，但北京和华盛顿之间还有合作的空间。

虽然人们对四年前基里巴斯恢复与中国的外交关系非常担忧，但她认为，情况“还是积极的”。

“中国与基里巴斯人民建立了友谊，”宽辛说。她认为如果马茂连任，他面临的最大问题就是“与美国的关系将会如何发展”。