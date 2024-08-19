马尔代夫正在准备实施近七年前与中国签署的有争议的自由贸易协议(FTA)。该协议将在法律程序完成后于今年9月生效，马尔代夫总统穆罕默德·穆伊祖(Mohamed Muizzu)不久前在独立日讲话中宣布了这一决定。

可是穆伊祖总统的决定却在国内政坛引起轩然大波。反对派人士称，此举将损害马尔代夫的经济主权与独立。

马中自贸协议最初于2017年12月马尔代夫时任总统阿卜杜拉·亚明执政期间签署。该协议被视为马中关系的一个里程碑。但是跟中国的自贸协议虽然已经获得议会批准，但其生效还需修改一些法律。然而2018年上台的萨利赫政府却认为与中国签订的自由贸易协议是前政府犯下的一个错误，甚至表示要退出这一协议，致使议会一直没有通过相关议案。不过，亲中国的穆伊祖去年赢得大选后，便又开始大力宣传两国自贸协议带来的种种经济好处。

根据马中自贸协议，马尔代夫产品，尤其是水产品，可以免税进入中国市场。这对于岛国马尔代夫的经济至关重要。作为交换，中国出口马尔代夫的产品将获得降低关税的待遇。该条款涵盖了从建筑材料到消费品等一系列产品。

穆伊祖总统自2023年就任后，即把落实该协议设定为其政府经济战略的一块基石。马尔代夫政府称，马中两国自贸协议将引来更多投资，强化贸易关系，并巩固马尔代夫在印度洋地区的重要地位。

穆伊祖政府还指出，中国游客源源不断进入马尔代夫也是两国自贸协议为该国经济带来的一项利好。旅游业是马尔代夫经济的重要支柱，马尔代夫政府因此希望维持中国游客激增的势头。

澳大利亚国立大学国家安全学院高级研究员大卫·布鲁斯特在接受美国之音采访时表示，马中自贸协议给马尔代夫带来的多种潜在利益不容忽视。他说，从战略角度而言，马尔代夫与中国的自贸协议可以被视为马尔代夫产品进入中国市场的登陆点。这对于马尔代夫渔业出口至关重要。但是，马尔代夫必须在这种收益和过于依赖单一经济伙伴的风险之间权衡利弊。

此外，马尔代夫反对派也对实施自贸协议的长期影响表达了强烈担忧。批评人士指出，该协议偏向中国，并可能使马尔代夫陷入经济依赖，进而对该国主权构成威胁。马尔代夫与中国最初签署自贸协议时，正值中国大力推动其“一带一路”计划。中国将这项计划描述为旨在强化各国经济连接与合作的一项全球开发战略。但马尔代夫对“一带一路”的参与不乏争议。支持者将此视为带动经济发展的机会，但也有人认为中国意在借由该计划扩大在印度洋地区的影响力。

印度金奈的政策分析师兼时评人萨西亚·摩尔希也在接受美国之音采访时表达了类似的关切。他说，马尔代夫与中国签署的自贸协议是一把双刃剑。一方面，协议带来了经济契机；但另一方面，协议也对马尔代夫主权构成了严重风险。这种风险来自于中国经济实力的过度扩张转化成政治影响力。

马中自贸协议反对者的担忧根植于对“债务陷阱”的恐惧。他们担心，依赖中国的基础设施项目贷款将导致马尔代夫在无力偿还时失去对关键资产的控制。这种担忧并非空穴来风，因为类似情况曾在参与“一带一路”的其他国家出现。譬如，斯里兰卡在无法偿还中方提供的建设汉班托塔港贷款时，被迫将这座港口租给一家中国公司99年。马尔代夫反对派领导人担心，一旦马尔代夫过度依赖中国贷款，类似情况可能会在马尔代夫重演。

这种反对声浪背后，是马尔代夫与中国经济关系的可持续性引发的更广泛关切。尽管两国自贸协议承诺增加贸易与投资，但协议也会引致经济失衡风险。这将使马尔代夫过于依赖中国。新德里的安全与外交政策分析师斯利帕迪·纳拉亚南对美国之音表示，马尔代夫需要谨慎处理与中国的经济关系。两国自贸协议尽管在某些方面会带来利好，但协议可能导致的经济失衡会将马尔代夫置于险境。因此，马尔代夫必须确保本国经济政策免受外部压力掣肘。

贸易失衡是马中关系面临的一个关键问题。尽管马尔代夫对华出口有所增长，但仍然远低于中国对马尔代夫的出口量。持续扩大的贸易赤字可能会加剧马尔代夫对中国的经济依赖，使其更容易受制于外部影响力。此外，两国自贸协议还可能对马尔代夫的经济多元化努力产生更广泛的影响。该国经济对旅游业和渔业的倚重使其易于受到国际需求波动和环境因素等外部冲击。批评人士指出，马中自贸协议或许未能充分满足马尔代夫经济多元化的需求，并有可能使马尔代夫受困于对少数关键领域和单一主导性贸易伙伴的依赖。

马中自贸协议引发的最紧迫关切是协议对马尔代夫主权的潜在影响。批评人士指出，与中国洽签严重偏向中方的协议或将削弱马尔代夫在经济和政治上独立决策的能力。政策分析师兼时评人萨西亚·摩尔希对美国之音表示，经济主权不仅限于对本国资源的控制，也关系到确保本国决策符合本国最佳利益，而不必受到来自外部力量的不良影响。马尔代夫必须对此保持审慎，以避免其主权遭到经济依赖的削弱。

也有人担心，随着马尔代夫日益依赖来自中国的投资和贸易，其外交政策可能会愈加与北京的利益契合，甚至会以本国优先议题为代价。此外，马尔代夫地处印度洋的战略位置也令问题进一步复杂化。中国透过经济和军事手段在该地区日益扩大的存在引发了印度等地区强国的担忧。这些国家传统上将马尔代夫视为本国势力范围的一部分。

马尔代夫进一步靠拢中国可能会产生显著的地缘政治影响，并可能改变印度洋的力量平衡。因此，马尔代夫国内政坛也有人呼吁更谨慎处理对华关系，并确保本国外交政策的平衡与独立。有专家警告说，马尔代夫在就马中自贸协议的未来展开辩论的同时，必须谨慎考虑潜在的利弊。马尔代夫政府不仅应寻求受益于自贸协议带来的机会，也必须因应反对派人士和专家表达的关切。

为缓和这种担忧，穆伊祖总统曾表示，马尔代夫将继续和其他国际伙伴保持接触，包括印度。这标志着他的政府立场出现显著变化，尤其是在反印度势力主导的“印度出去”运动之后。这场运动在穆伊祖总统前任执政期间曾一度甚嚣尘上，并导致马尔代夫与印度关系紧张。但是，最近的事态显示，穆伊祖总统正在软化对印度的态度。很多人认为，马尔代夫试图平衡其外交政策，减少对中国的依赖。

印度外长苏杰生最近访问了马尔代夫。外界将这次访问视为两国关系缓和的努力之一。在访问期间，两国重新确认致力于强化双边纽带，并将重点放在经济合作、安全和地区稳定上。马尔代夫重新与印度交往被视为穆伊祖总统的一个战略举措，以确保马尔代夫在对外关系中维持平衡，避免对单一国家过于依赖。

澳大利亚国立大学国家安全学院高级研究员大卫·布鲁斯特在接受美国之音采访时强调平衡策略的重要性。他说，马尔代夫应该将经济伙伴关系多元化，以避免过度依赖单一国家。通过扩大和其他国家的贸易关系，马尔代夫能够减少对中国的依赖，并确保维持对经济政策的控制。

除了加强与印度的关系，马尔代夫还可能寻求加深与其他地区国家的经济关系，包括日本、澳大利亚和西方国家。通过将经济伙伴多元化，马尔代夫可以构建更具韧性的经济，并减少面对外部压力的脆弱性，以便更好地捍卫主权。

但是，反对派对穆伊祖总统的意图仍然保持怀疑。他们说，本届政府最近与印度的往来更多是做做样子，而不涉及实质。其意图是为了缓和来自国内外的舆论批评，而不是显著调整马尔代夫的对外关系。反对派持续呼吁在马中自贸易协议和其他关键领域的决策中允许更多透明度和公众参与。

马尔代夫政府在处理这些复杂问题过程中对自贸协议的经济利益和国家主权的风险采取平衡策略至关重要。专家认为，马尔代夫有必要采取谨慎和前瞻的姿态。

马尔代夫与中国未来的经济关系最终将取决于未来几个月的决策。分析人士指出，这些决定由马尔代夫人民的最佳利益主导至关重要，以确保国际贸易和投资在不损害主权的情况下产生经济收益。

中国驻马累使馆未就美国之音的电邮采访要求作出回复。