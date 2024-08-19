东京供奉包括被定罪的第二次世界大战“甲级战犯”在内的战死者的靖国神社星期一（8月19日）凌晨被发现再次遭人涂鸦，这也是靖国神社在三个月内第二次遭人涂鸦。

“再次发生试图侮辱神社尊严的行为令人震惊，”靖国神社在一份声明中指出。

美联社表示，靖国神社和警方都不愿谈及涂鸦的具体内容，声称警方正在依器物损坏罪嫌对此进行调查。

根据日本读卖新闻的报道，靖国神社职员星期一凌晨3:50左右发现靖国神社入口处一根石柱上出现涂鸦，随即报警。

台湾中央社引述日本警署干部的话说，靖国神社入口处的一根写有神社名称的石柱上以及底座处出现六处涂鸦，有人使用黑色马克笔在上面涂写英文字母及中文的“厕所”字样。

今年五月底，靖国神社入口处的同一石柱也曾遭人便溺和使用红色喷漆涂鸦，写上英文Toilet(厕所)的字样。东京都警视厅事后依毁损财物和不尊敬礼拜场所等罪嫌逮捕一名中国籍男子，同时通缉已经返回中国的两位两名男子。

靖国神社合祀供奉的250万战死者中包括在远东国际军事法庭审判(东京审判)被定罪的14名“甲级战犯”，以及战时首相东条英机。曾被日本殖民35年的韩国和曾被日本侵略的中国都把靖国神社视为日本军国主义象征以及保守派掩盖战时行为的聚集地。

每年8月15日日本战败纪念日，通常都有包括日本政府内阁成员在内的政要前往靖国神社做祭拜或供奉祭品，而中国和韩国政府也都会因此向日本政府表达不满或提出抗议。

今年8月15日，日本首相岸田文雄没有前往靖国神社参拜，但是以自民党总裁身份自费向靖国神社献上了“玉串料”（祭祀费）。日本防卫大臣木原稔、经济安全保障大臣高市早苗、经济再生大臣新藤义孝等人当天都前往东京靖国神社参拜。

中国和韩国政府也都因此向日本政府表达了强烈不满。

在日本，器物损坏罪一旦定罪，最高处罚是三年监禁和30万日元（约合2000美元）罚款。

近年来，随着中日关系由于领土主权争议和经济摩擦增多而持续恶化，中国民间经常爆发强烈的反日情绪和示威。靖国神社也因此而多次成为中国籍人士发泄不满的场所。

除了今年五月和刚刚发生的靖国神社石柱遭涂鸦事件外，2019年8月曾发生一名中国籍男子携带墨汁进入靖国神社在前殿泼洒，导致殿内部分白色帷幕被污染事件。东京地方法院当年年底判处犯案男子有期徒刑一年零二月，缓刑三年。

2018年底，一名中国籍男子为了抗议日本当年的南京大屠杀，曾在靖国神社前焚烧报纸遭到日本警方逮捕。

中国外交部发言人毛宁6月3日在被问及中国男子在靖国神社石柱上涂鸦一事时曾呼吁在外国的中国公民要遵守当地的法律。

“我注意到有关报道，我想强调的是，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，日方应当切实信守、正视并反省侵略历史的表态和承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。同时我也希望再次提醒在外国的中国公民遵守当地的法律法规，理性地表达诉求，”毛宁说。